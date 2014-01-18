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500px'in WP8 uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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500px'in WP8 uygulaması güncellendi
Dünyanın en popüler fotoğraf platformlarından 500px'in WP8 uygulaması yeni geliştirmelerle güncellendi.

Platforma geçtiğimiz Aralık ayında gelen 500px, kişilerin servis üzerinde yer alan fotoğrafları görüntülenmesine ve isteğe bağlı olarak favori ile beğenmesine imkan tanıyor. Yayınlanan 1.1 sürümüyle içerisine yeni dil destekleri eklenen uygulama,  ayrıca artık fotoğraflara yakınlaşma yapabiliyor, kilit ekranına fotoğraf ekleyebiliyor ve eskiye oranla daha hızlı çalışma gösterebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://m.wpcentral.com/500px-picks-more-languages-and-performance-boosts-latest-update-windows-phone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
Bu uygulama her güncelleme aldığında haber mi yapacaksınız
bu uygulamayla ilgili yapılan 3. haber oluyor da
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