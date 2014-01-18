500px'in WP8 uygulaması güncellendi

Dünyanın en popüler fotoğraf platformlarından 500px'in WP8 uygulaması yeni geliştirmelerle güncellendi.





Platforma geçtiğimiz Aralık ayında gelen 500px, kişilerin servis üzerinde yer alan fotoğrafları görüntülenmesine ve isteğe bağlı olarak favori ile beğenmesine imkan tanıyor. Yayınlanan 1.1 sürümüyle içerisine yeni dil destekleri eklenen uygulama, ayrıca artık fotoğraflara yakınlaşma yapabiliyor, kilit ekranına fotoğraf ekleyebiliyor ve eskiye oranla daha hızlı çalışma gösterebiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://m.wpcentral.com/500px-picks-more-languages-and-performance-boosts-latest-update-windows-phone