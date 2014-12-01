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50MP kameralı Lumia 1030'a ait görseller internete sızdırıldı

4 yıl
1,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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50MP kameralı Lumia 1030'a ait görseller internete sızdırıldı
Nokia cihaz bölümünü satın alması sonrasında akıllı telefon dünyasına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Microsoft, beklentilerin aksine Lumia 535 ile orta seviyeye yönelik bir adım atmıştı. Firmanın yeni bir amiral gemi modelini ne zaman tanıtacağı merakla beklenirken bir prototip cihaza ait görseller sızdırıldı. 

Daha önce Microsoft'un McLaren adında bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı ancak daha sonra iptal ettiği gündeme gelmişti. Bu cihazın Lumia 1020'nin devam modeli Lumia 1030 olduğu belirtilirken, internete sızan görseller bunu doğrular mahiyette. 

Çinli bir sitede ortaya çıkan prototip cihaz Nokia RM-1052 model numarasına sahip ve Microsoft Mobile firmasına ait olduğu şeklinde bir ibare taşıyor. Modelin Full HD ekran, 2GB RAM ve 4 çekirdekli bir yongaseti taşıdığı bilgisi görülürken, ekranın 5 inç civarında olduğu  ve kasanın ise alüminyum alaşım taşıdığı tahmin ediliyor.
Modelin bu kez 50MP çözünürlükte bir sensöre yer verdiği ve Xenon flaş yerine daha gelişmiş 4. nesil bir LED flaş kullandığı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca McLaren projesinde Kinect teknolojilerinden de yararlanılarak 3D Touch adı verilen el hareketleri ile kontrol yöntemlerinin kullanıldığı biliniyor. 

Prototip cihaz projede büyük aşama kaydedildiğini ve nihai sürüme çok yaklaştığını gösteriyor. Bununla birlikte McLaren projesinin tekrar hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor ancak Microsoft'un üst seviyeye yönelik bir hamle yapmasının şart olduğunu belirtenler mevcut. 
50MP kameralı Lumia 1030'a ait görseller internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/This-prototype-may-be-Microsofts-Nokia-Lumia-1020-successor-McLaren_id63343 Yorum Yaz
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moravec 4 yıl
klavyenizi yormayın. o led flaş ile kamera odaklı telefon çıkmaz. yalan haber bunlar.
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Basteryus 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tow Warren Twitter hesabından, sızan cihazın 1030 değil, iptal edilen McLaren olduğunu iddaa etti. Kameranın ise 50 MP değil 20 MP olduğunu, 1020 benzeri çıkıntının ise telefonun inceliğinden kaynaklandığını belirtti.

twitter.com/...
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turan4646 4 yıl
Nokia 2000 de kaldı arkadaşlar, haliyle Windows Phone da aynı tarihlerde kaldı, Laptopuma android işletim sistemi kurabilsem PC de de windows u bırakacağım.
Aynen insanlar gibi şirketlerde doğar büyür evlenir ve ölürler. Ericsson un başına gelen gibi, Sony alıpta ismini sonuna eklemese, çok önceleri ismi bile tarih olmuştu. Windows ta bitiyor, ölüyor. Ama şunuda unutmamak lazım Android de birgün ölecek, 3 yıl sonra hangi işletim sistemini kullanacağımızı Allah bilir. Birgün bir bakarsın Zuckenberg gibi bir gencin aklına bir fikir gelir, bir sistem yazar, 1 yılda tüm telefonlar o sisteme dönebilir. Hatta ben şuna inanıyorum, 1-2 seneye aldığınız telefonun işletim sisteminden pişman olduğunuzda yada eskidiğinde güncelleme yapar gibi işletim sistemi değiştirilebilecek. Yani androidli telefona ios, yada symbian kurulabilecek. Teknolojinin ve değişimin hızına hiçbir kartel dayanamaz, yıkılırlar yada değişirler.
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Utku 4 yıl turan4646
Hepsine tamam da pc'ye android kurmak niye? Hayatımda böyle saçma bir hayal görmedim.
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dreamblue35 4 yıl
50mp değil arkdaş sensör o ; 41mp de bile pixel sıkıştırılıp 5mp boyutuna inmiyor mu yanlışım varsa düzeltin
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Glorfindel1907 4 yıl
Tasarım facia olmuş
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_Shinku_ 4 yıl dreamblue35
dreamblue35

50mp değil arkdaş sensör o ; 41mp de bile pixel sıkıştırılıp 5mp boyutuna inmiyor mu yanlışım varsa düzeltin

Yanlışın var. Lumia 1020'deki sensör 41 megapixel.

Yani bu demek oluyor ki siz Lumia 1020 ile 34 megapixel (16:9) ve 38 megapixel (4:3) fotoğraf çekebilirsiniz.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Bu telefonu (McLaren veya L1030) almayı düşünüyorum ancak sanal tuşları farkedince aşırı soğudum. Çok göze batıyor alttaki boşluk.
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waywedie 4 yıl
Bende 920 var ve ileride 1030 ile değiştirmeyi düşünüyordum ama kasanın son hali bu ise şansı yok.
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köfteciŞakir 4 yıl
1030 çıksın 1020 ucuzlasin şöyle 500-600e düşse tadından yenmez.
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pesmanyax 4 yıl
50 MP çok abartı olmuş.Fazla çözünürlük kumlanmaya neden olur.
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Guest-FA9189F46 4 yıl pesmanyax
pesmanyax
50 MP çok abartı olmuş.Fazla çözünürlük kumlanmaya neden olur.

Hocam 200 mp lik hasselbladlar var onlar tamam orta format ama yinede ayna gibi çekiyorlar
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aliosman2323 4 yıl
Nokia bu işi bıraksın fotograf işine girsin piyasanın anasını ağlatır :)
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DH Misafiri 4 yıl
Merhabalar ,
Ilk olarak , 1 senelik 1020 kullanicisiyim ,
1/ Bazi arkadaslar 2gb ram ve islemci konusunda microsoftu kucumsuyolar , fakat unuttuklari birsey var, isletim sistemi farkli ve windows android cihazlardan daha gucsuz gibi gorunsede pratik yonden windows daima daha akici bir deneyim sunar. Ve bilakiz 2015 de cikarilacak olan windows telefonlari windows 10 isletim sistemiyle gelicek ne kadar iyi olucagi tartisilabilir ama windows 7 - 8 - 10 siralamasindaki iyi gidisatin bu nedenli sarsicak bir atilim yapmiyacagi windowsun asikardir. Tabiki yeni isletim sistemi her platform icin tasarlanacagini goz onunde bulundurursak baslarda optimizasyon sikintilarinin yasanacagini rahatlikla ongorebiliriz.
2/Bu telefon bir prototip yapimi oldugu gercegini goz ardi etmemek gerek, Lumia 1020 deki sensorun boyut oalrak kuculecegine hic bir zaman inanmiyorum vede xenon flashdan vazgecilecegini. Sensor kuculmesi isik bakimindan telefonun resim kalitesini tamamen diger telefonlar klasmanina dusurur ki microsoftun boyle birsey yapmasi elindeki muhtesem kamera telefonunu diger uyduruk sony ve samsung telefon sensorlerinin ayni klasmanina sokmasi demek, bu pek akillica bir hamle olmaz. Resimde dikkar ederseniz sag tarafta bir xenon bolumu var, Led flaslar asla xenondan alinacak bir kaliteyi vermezler (su andaki teknoloji ile),xenon flashin devre disi birakilmasi lumia 1030 daki beklentileri buyuk bir hayal kirikligina ugratir.
Tesekkurler
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selmand 4 yıl
Wp pişmanlıktır. Dedi 2 senelik wp kullanıcısı.
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olağan_şüpheli 4 yıl selmand
selmand

Wp pişmanlıktır. Dedi 2 senelik wp kullanıcısı.

orası öyle harbiden
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Flag SHİP Killer 4 yıl
hemp pro kamera hemde telefon isteyenler için üretilmii bir telefon çok iyi bence
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JessieJ 4 yıl
Tahmini olarak 2015 yılının balında çıkacak bir amiral gemi için 4 çekirdek az, 8 olmalı, ram 3 olabilirdi ama 2'de yeter, foto ve video odaklı bir telde batarya en az 4000+ mAh olmalı, işlemci snapdragon 810 ile gelmeli, 5" çok ideal bir boyut bence yeterli, hafıza seçeneği en az 32'den başlamalı çünkü 50 mp... 128 micro sd desteği şart, usb 3. şart, En önemliside kamera odaklı bir telefonda artık led değilde xenon flash şart oğlu şart !
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