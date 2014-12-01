50MP kameralı Lumia 1030'a ait görseller internete sızdırıldı

Nokia cihaz bölümünü satın alması sonrasında akıllı telefon dünyasına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Microsoft, beklentilerin aksine Lumia 535 ile orta seviyeye yönelik bir adım atmıştı. Firmanın yeni bir amiral gemi modelini ne zaman tanıtacağı merakla beklenirken bir prototip cihaza ait görseller sızdırıldı.





Daha önce Microsoft'un McLaren adında bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı ancak daha sonra iptal ettiği gündeme gelmişti. Bu cihazın Lumia 1020'nin devam modeli Lumia 1030 olduğu belirtilirken, internete sızan görseller bunu doğrular mahiyette.





Çinli bir sitede ortaya çıkan prototip cihaz Nokia RM-1052 model numarasına sahip ve Microsoft Mobile firmasına ait olduğu şeklinde bir ibare taşıyor. Modelin Full HD ekran, 2GB RAM ve 4 çekirdekli bir yongaseti taşıdığı bilgisi görülürken, ekranın 5 inç civarında olduğu ve kasanın ise alüminyum alaşım taşıdığı tahmin ediliyor.

Modelin bu kez 50MP çözünürlükte bir sensöre yer verdiği ve Xenon flaş yerine daha gelişmiş 4. nesil bir LED flaş kullandığı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca McLaren projesinde Kinect teknolojilerinden de yararlanılarak 3D Touch adı verilen el hareketleri ile kontrol yöntemlerinin kullanıldığı biliniyor.





Prototip cihaz projede büyük aşama kaydedildiğini ve nihai sürüme çok yaklaştığını gösteriyor. Bununla birlikte McLaren projesinin tekrar hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor ancak Microsoft'un üst seviyeye yönelik bir hamle yapmasının şart olduğunu belirtenler mevcut.





http://www.phonearena.com/news/This-prototype-may-be-Microsofts-Nokia-Lumia-1020-successor-McLaren_id63343