50MP kameralı Lumia 1030'a ait görseller internete sızdırıldı

Haber Editörü
Nokia cihaz bölümünü satın alması sonrasında akıllı telefon dünyasına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Microsoft, beklentilerin aksine Lumia 535 ile orta seviyeye yönelik bir adım atmıştı. Firmanın yeni bir amiral gemi modelini ne zaman tanıtacağı merakla beklenirken bir prototip cihaza ait görseller sızdırıldı.
Daha önce Microsoft'un McLaren adında bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı ancak daha sonra iptal ettiği gündeme gelmişti. Bu cihazın Lumia 1020'nin devam modeli Lumia 1030 olduğu belirtilirken, internete sızan görseller bunu doğrular mahiyette.
Çinli bir sitede ortaya çıkan prototip cihaz Nokia RM-1052 model numarasına sahip ve Microsoft Mobile firmasına ait olduğu şeklinde bir ibare taşıyor. Modelin Full HD ekran, 2GB RAM ve 4 çekirdekli bir yongaseti taşıdığı bilgisi görülürken, ekranın 5 inç civarında olduğu ve kasanın ise alüminyum alaşım taşıdığı tahmin ediliyor.
Modelin bu kez 50MP çözünürlükte bir sensöre yer verdiği ve Xenon flaş yerine daha gelişmiş 4. nesil bir LED flaş kullandığı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca McLaren projesinde Kinect teknolojilerinden de yararlanılarak 3D Touch adı verilen el hareketleri ile kontrol yöntemlerinin kullanıldığı biliniyor.
Prototip cihaz projede büyük aşama kaydedildiğini ve nihai sürüme çok yaklaştığını gösteriyor. Bununla birlikte McLaren projesinin tekrar hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor ancak Microsoft'un üst seviyeye yönelik bir hamle yapmasının şart olduğunu belirtenler mevcut.
http://www.phonearena.com/news/This-prototype-may-be-Microsofts-Nokia-Lumia-1020-successor-McLaren_id63343 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tow Warren Twitter hesabından, sızan cihazın 1030 değil, iptal edilen McLaren olduğunu iddaa etti. Kameranın ise 50 MP değil 20 MP olduğunu, 1020 benzeri çıkıntının ise telefonun inceliğinden kaynaklandığını belirtti.
twitter.com/...
Aynen insanlar gibi şirketlerde doğar büyür evlenir ve ölürler. Ericsson un başına gelen gibi, Sony alıpta ismini sonuna eklemese, çok önceleri ismi bile tarih olmuştu. Windows ta bitiyor, ölüyor. Ama şunuda unutmamak lazım Android de birgün ölecek, 3 yıl sonra hangi işletim sistemini kullanacağımızı Allah bilir. Birgün bir bakarsın Zuckenberg gibi bir gencin aklına bir fikir gelir, bir sistem yazar, 1 yılda tüm telefonlar o sisteme dönebilir. Hatta ben şuna inanıyorum, 1-2 seneye aldığınız telefonun işletim sisteminden pişman olduğunuzda yada eskidiğinde güncelleme yapar gibi işletim sistemi değiştirilebilecek. Yani androidli telefona ios, yada symbian kurulabilecek. Teknolojinin ve değişimin hızına hiçbir kartel dayanamaz, yıkılırlar yada değişirler.
Yanlışın var. Lumia 1020'deki sensör 41 megapixel.
Yani bu demek oluyor ki siz Lumia 1020 ile 34 megapixel (16:9) ve 38 megapixel (4:3) fotoğraf çekebilirsiniz.
Hocam 200 mp lik hasselbladlar var onlar tamam orta format ama yinede ayna gibi çekiyorlar
Ilk olarak , 1 senelik 1020 kullanicisiyim ,
1/ Bazi arkadaslar 2gb ram ve islemci konusunda microsoftu kucumsuyolar , fakat unuttuklari birsey var, isletim sistemi farkli ve windows android cihazlardan daha gucsuz gibi gorunsede pratik yonden windows daima daha akici bir deneyim sunar. Ve bilakiz 2015 de cikarilacak olan windows telefonlari windows 10 isletim sistemiyle gelicek ne kadar iyi olucagi tartisilabilir ama windows 7 - 8 - 10 siralamasindaki iyi gidisatin bu nedenli sarsicak bir atilim yapmiyacagi windowsun asikardir. Tabiki yeni isletim sistemi her platform icin tasarlanacagini goz onunde bulundurursak baslarda optimizasyon sikintilarinin yasanacagini rahatlikla ongorebiliriz.
2/Bu telefon bir prototip yapimi oldugu gercegini goz ardi etmemek gerek, Lumia 1020 deki sensorun boyut oalrak kuculecegine hic bir zaman inanmiyorum vede xenon flashdan vazgecilecegini. Sensor kuculmesi isik bakimindan telefonun resim kalitesini tamamen diger telefonlar klasmanina dusurur ki microsoftun boyle birsey yapmasi elindeki muhtesem kamera telefonunu diger uyduruk sony ve samsung telefon sensorlerinin ayni klasmanina sokmasi demek, bu pek akillica bir hamle olmaz. Resimde dikkar ederseniz sag tarafta bir xenon bolumu var, Led flaslar asla xenondan alinacak bir kaliteyi vermezler (su andaki teknoloji ile),xenon flashin devre disi birakilmasi lumia 1030 daki beklentileri buyuk bir hayal kirikligina ugratir.
Tesekkurler
orası öyle harbiden