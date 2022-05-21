50MP ana kameralı Vivo Y75 4G tanıtıldı! İşte detaylar

Vivo bugün yeni 4G destekli modeli Vivo Y75'i piyasaya sürdü. Fiyatına göre yeterli özellikler sunan Vivo Y75, 50MP ana kamerası ile dikkat çekecek gibi duruyor. Gelin Vivo Y75'in özelliklerine bakalım.
Vivo Y75 4G, 44MP ön kameraya sahip
Vivo'nun 4G destekli yeni modeli Vivo Y75 bugün tanıtıldı. İlk olarak 6,44 inç büyüklüğündeki ekranı ile gözler önüne sürülen cihaz, bu ekranda 60Hz yenileme hızı sunuyor. Bu AMOLED ekranda 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip olan Vivo Y75, ön tarafında 44MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Tabi bu da ön kamera ile çekimlerde oldukça güzel görüntüler yakalamanıza olanak sağlıyor.
Arka tarafında 50MP'lik bir ana kamerayı barındıran cihaz, bu kameranın yanında 8MP'lik bir geniş açılı kameraya ve 2 MP'lik bir makro kameraya da sahip. Performansını MediaTek Helio G96 yonga setinden alan Vivo Y75, 4G desteğine de bu sayede sahip oluyor. Bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile destekleyen cihaz, depolama tarafında 128GB'lık tek seçenek sunuyor. 4050mAh'lik bir bataryayı içerisinde barındıran cihaz, bu batarya için 44W hızlı şarj desteği de sunuyor.
Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sistemi ile çalışan Vivo Y75 4G, toplamda 172 gram ağırlığa sahip. Moonlight Shadow ve Dancing Waves renk seçekenleri ile gelen Y75 4G, 269 Dolar fiyat etiketine sahip.
Vivo Y75 4G özellikleri!
- Ekran: 6,44 inç, 1080 x 2400 piksel, AMOLED, 60Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G96
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- Batarya: 4050mAh, 44W hızlı şarj desteği
- Ön kamera: 44MP
- Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP
- İşletim sistemi: Android 12 tabanlı Funtouch 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D