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    Vivo T1 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Geçtiğimiz aylarda Vivo T1 modelini tanıtan Vivo, şimdi Vivo T1 Pro 5G ile karşımıza çıktı. İşte Snapdragon 778G işlemcili Vivo T1 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı.
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    Vivo T1 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Vivo, Vivo T1'i tanıttıktan sonra şimdi de Vivo T1 Pro 5G'yi tanıttı. İşte uygun fiyatıyla dikkat çekecek olan Vivo T1 Pro 5G'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

    Vivo T1 Pro 5G 66W hızlı şarjla geliyor

    Vivo T1 Pro yapılan açıklamalara göre 6,44 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. HDR10+ desteği de sunan bu ekran aynı zamanda 1080p görüntüler ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan T1 Pro, arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera taşıyacak. Bu kameranın yanında ise 8MP'lik bir geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir makro kamera bulunacak.

    Vivo T1 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G'den alacak olan Vivo T1 Pro 5G 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile gelecek. Depolama tarafında 128GB'lık tek bir seçenek sunacak olan Vivo T1 Pro, 4700mAh'lik bir bataryayı içerisinde barındıracak. Bu batarya ise 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu sayede cihaz 18 dakikada %1'den %50'ye şarj olabiliyor. Fiyatı ise 6GB/128GB'lık versiyon için 314 Dolar iken, 8GB/128GB'lık versiyon için 327 Dolar olarak belirlenmiş.

    Vivo T1 Pro 5G özellikleri

    • Ekran: 6,44 inç, HDR10+, 1080p
    • İşlemci: Snapdragon 778G
    • RAM: 6GB/8GB
    • Depolama: 128GB
    • Batarya: 4700mAh, 66W hızlı şarj desteği
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera: 64MP + 8MP + 2MP
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    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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