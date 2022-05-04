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Vivo, Vivo T1'i tanıttıktan sonra şimdi de Vivo T1 Pro 5G'yi tanıttı. İşte uygun fiyatıyla dikkat çekecek olan Vivo T1 Pro 5G'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

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Vivo T1 Pro 5G 66W hızlı şarjla geliyor

Vivo T1 Pro yapılan açıklamalara göre 6,44 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. HDR10+ desteği de sunan bu ekran aynı zamanda 1080p görüntüler ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan T1 Pro, arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera taşıyacak. Bu kameranın yanında ise 8MP'lik bir geniş açılı kamera ve 2MP'lik bir makro kamera bulunacak.

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Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G'den alacak olan Vivo T1 Pro 5G 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile gelecek. Depolama tarafında 128GB'lık tek bir seçenek sunacak olan Vivo T1 Pro, 4700mAh'lik bir bataryayı içerisinde barındıracak. Bu batarya ise 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu sayede cihaz 18 dakikada %1'den %50'ye şarj olabiliyor. Fiyatı ise 6GB/128GB'lık versiyon için 314 Dolar iken, 8GB/128GB'lık versiyon için 327 Dolar olarak belirlenmiş.

Vivo T1 Pro 5G özellikleri

Ekran: 6,44 inç, HDR10+, 1080p

6,44 inç, HDR10+, 1080p İşlemci: Snapdragon 778G

Snapdragon 778G RAM: 6GB/8GB

6GB/8GB Depolama: 128GB

128GB Batarya: 4700mAh, 66W hızlı şarj desteği

4700mAh, 66W hızlı şarj desteği Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 64MP + 8MP + 2MP

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Vivo T1 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı