5.2 inçlik yeni bir Motorola cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı





Motorola'nın geçen yıl ki Moto X ve Moto G başarılarından sonra Phablet segmentine iddialı bir model ile giriş yapacağı gündeme gelmeye başlamıştı. Firmanın üzerinde çalıştığı tahmin edilen 5.2 inçlik yeni bir akıllı telefon benchmark skorlarına yansıdı.





GFXBench skorlarında ortaya çıkan cihaz Motorola XT912A model numarasına sahip. Motorola'nın Moto X modelinin devamını hazırladığı bilindiği için Motorola XT912A cihazının yeni nesil Moto X olması ihtimali var. Bunun yanında bağımsız yeni bir cihaz olarak da karşımıza çıkabilir.





Motorola XT912A modelinde 5.2 inçlik bir ekran ve Full HD ekran çözünürlüğü bulunuyor. Cihaz Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistem destekleniyor. 32GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Donanım itibariyle Motorola XT912A modelinin amiral gemi modelleri ile rekabet edebilecek bir seviyede olduğu görülüyor. Firmanın da amiral gemi modeli olacak cihazın ne zaman piyasada olacağına dair bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/New-5.2-inch-Motorola-XT912A-with-Android-4.4.3-spotted-in-benchmark-test_id55506