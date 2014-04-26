Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5.2 inçlik yeni bir Motorola cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
252
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
5.2 inçlik yeni bir Motorola cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı

Motorola'nın geçen yıl ki Moto X ve Moto G başarılarından sonra Phablet segmentine iddialı bir model ile giriş yapacağı gündeme gelmeye başlamıştı. Firmanın üzerinde çalıştığı tahmin edilen 5.2 inçlik yeni bir akıllı telefon benchmark skorlarına yansıdı.

GFXBench skorlarında ortaya çıkan cihaz Motorola XT912A model numarasına sahip. Motorola'nın Moto X modelinin devamını hazırladığı bilindiği için Motorola XT912A cihazının yeni nesil Moto X olması ihtimali var. Bunun yanında bağımsız yeni bir cihaz olarak da karşımıza çıkabilir.

Motorola XT912A modelinde 5.2 inçlik bir ekran ve Full HD ekran çözünürlüğü bulunuyor. Cihaz Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistem destekleniyor. 32GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Donanım itibariyle Motorola XT912A modelinin amiral gemi modelleri ile rekabet edebilecek bir seviyede olduğu görülüyor. Firmanın da amiral gemi modeli olacak cihazın ne zaman piyasada olacağına dair bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/New-5.2-inch-Motorola-XT912A-with-Android-4.4.3-spotted-in-benchmark-test_id55506 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 5 yıl __Nikolaus__
PlayMakers
32 gb degil 24 gb depolama kapasitesi.

Zaten direk yurtdışı Haberleri sunuyorsunuz bari dogru copy paste yapın

muhtemelen 32gb olacaktır. ancak kullanıcıya ayrılan alan 24 gb olur.
PlayMakers32 gb degil 24 gb depolama kapasitesi.Zaten direk yurtdışı Haberleri sunuyorsunuz bari dogru copy paste yapın
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bobbbb 5 yıl
Donanım haber çöp ayırma timi işbaşında yine :) bir çıksın görelim sonra ayırın arkadaş :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 5 yıl
Xt912 droid razr LTE'li model koduydu bu XT912A da ondan miras özellikler taşıyabilir alfabede harf mi yok niye aynı koysunlar var bir iş ;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-B7E0863E7 5 yıl
1500den yukarı olursa çöp olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Part Of The Nature 5 yıl
Bu yeni kasa moto x :) Moto x maxx ciksa keske dusunsenize 4000mah :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 5 yıl
motorolayı lenovo aldı. Artık ülkemize motorola cihazları geliyor.
yeni moto x bu sefer gelecektir.
4.7 inc çok iyi bir boyuttu. 5.2 inc fazla büyük.
tabi bu cihaz droid serisinden de bir telefon olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Buraya gelmez haber bile yapılmasına değmez.Şiomi gelsin yeter.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 5 yıl
32 gb degil 24 gb depolama kapasitesi.

Zaten direk yurtdışı Haberleri sunuyorsunuz bari dogru copy paste yapın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 yıl __Nikolaus__
PlayMakers
32 gb degil 24 gb depolama kapasitesi.

Zaten direk yurtdışı Haberleri sunuyorsunuz bari dogru copy paste yapın

muhtemelen 32gb olacaktır. ancak kullanıcıya ayrılan alan 24 gb olur.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blood Money 5 yıl
edit:hatalı bilgi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl Blood Money
Blood Money

S800, 2GB Ram.
Moto X zaten böyle değilmiydi?


moto x'te özelleştirilmiş 2 krait çekirdeği ve 4 çekirdekli adreno 320 var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
252 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH Steam Machine Bölüm 3: Windows'da ter atma zamanı! 5 yıl 2si1 "eSportçu" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim