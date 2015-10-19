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5.5 inçlik Oppo R7s akıllı telefonu resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5.5 inçlik Oppo R7s akıllı telefonu resmiyet kazandı

Geçtiğimiz Mayıs ayında üst seviyeye yönelik önemli özelliklerle donattığı R7 ve R7 Plus akıllı telefon modellerini piyasaya süren Oppo, şimdi bu iki model arasına yerleşecek yeni bir üyeye Dubai'de resmiyet kazandırdı. 

Oppo R7s adındaki yeni model 5.5 inçlik AMOLED ekranında Full HD çözünürlük sunan model yine Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. Modelin adındaki s takısı ise Speed yani hızı ifade ediyor zira diğer modellerden farklı olarak cihazda 4GB RAM bulunuyor. Yani model ekran boyutu olarak ortada ancak performans olarak en tepede yer alacak. 

32GB artırılabilir depolama kapasitesine sahip olan cihaz faz algılamalı otomatik odaklama destekli 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera yer alırken kamera uygulaması önceki modellere göre yüzde 30 daha hızlı açılıyor. 

VOOC adındaki hızlı şarj teknolojisini üst seviye cihazlarında sürekli kullanan Oppo, yeni modelin 3070mAh gücündeki bataryasını da bu şekilde desteklemiş. Sadece 5 dakikalık şarj ile batarya 2 saat daha konuşma süresi sunabiliyor. 50 dakikada ise bataryanın yüzde 90'ı doluyor. Cihazda Android 5.1 üzerinde ColorOS 2.1 arayüzü çalışıyor. 

Cihazın Kasım ayında Tayland, Vietnam, Singapur, Tayvan, Malezya, Avusturalya ve Endonezya'da satışa çıkacağı belirtiliyor. Aralık ayında ise ABD ve Avrupa'da olacak ancak ülkemizde henüz Oppo resmi olarak faaliyet göstermiyor. Cihazın fiyatı açıklanmadı.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-R7s-phablet-unveiled-featuring-5.5-inch-screen-4GB-of-RAM-and-VOOC-charging_id74829 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
4gb ram ve s615 ayrica ust seviye, bu mu uat seviye....
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Patren 4 yıl
615 islemci yerine mediatek kullansalar daha iyi olurdu
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alemburda34 4 yıl
R7 Plus 4100 mAh bataryası ile daha alinasi geliyor.
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awolfinsky 4 yıl
Üst seviye performans ve sd 615 ?
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trkarapanda123asd 4 yıl
Snapdragon 615 ve 4 gb ram ? olmamış
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King Stannis 4 yıl
1080p ekrana Adreno 405 koyduktan sonra neyleyim 4gb rami?
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