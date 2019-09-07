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57 TL değerindeki iki oyun, PC oyuncuları için ücretsiz oldu

Toplam değeri 57 TL olan iki popüler oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu. The End is Nigh ve ABZU oyunlarını önümüzdeki Perşembe gününe kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
1,7b
4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta ise Steam'in popüler bağımsız yapımlarından olan The End is Nigh ve ABZÛ oyunları ücretsiz oldu. Her iki oyunu da önümüzdeki Perşembe gününe kadar (12 Eylül) herhangi bir ücret ödemeden satın alabilirsiniz.


Giant Squid Studios tarafından geliştirilen ABZU, su altında geçen benzersiz bir macera/keşif oyunu. ABZU'yu hikaye ve oynanış anlamında Journey'e benzetebiliriz. Rahatlatıcı ve huzur verici oynanışıyla dikkat çeken ABZU'da, okyanusun derinliklerinde eşsiz bir maceraya çıkıyor ve artık tarihe karışmış antik bir medeniyetin ilginç hikayesini keşfediyorsunuz.

ABZU'nun tanıtım yazısı şöyle:

Kendinizi gizemli ve renklerle dolu canlı bir okyanus dünyasına bırakın. Zarif yüzme kontrollerini kullanarak, Diver olarak suda akrobasi hareketleri yapın. Gerçek yaratıklara dayalı yüzlerce benzersiz türü keşfedin ve zengin deniz yaşamıyla güçlü bir bağlantı kurun. Size, birbirlerine ve avcılara yöntemsel olarak karşılık veren binlerce balık sürüsüyle etkileşimde bulunun. Efsanevi deniz manzaralarını seyredin ve örneğine rastlanmamış ayrıntılar içeren su ekosistemlerini keşfedin. Okyanusun kalbine, antik sırların unutulup bırakıldığı yerlere inin. Ancak dikkatli olun, derinliklerde tehlikeler gizlenir. "ABZÛ", en eski mitolojilerden gelir; AB su demektir, ZÛ ise bilmek anlamına gelir. ABZÛ, okyanusun bilgeliğidir.


Edmund McMillen (Super Meat Boy) ve Tyler Glaiel (Closure) ikilisi tarafından geliştirilen The End is Nigh ise iki boyutlu bir platform oyunu. The End is Nigh'da Ash isimli, kıyamet sonrasında hayatta kalmayı başarabilen küçük bir canlıyı kontrol ediyoruz. Kendisine bir arkadaş bulmak isteyen Ash, acı ve ızdırap dolu bir maceraya çıkıyor. Zorlayıcı oynanışı, kara mizahı ve etkileyici müzikleriyle dikkat çeken The End is Nigh'ı özellikle de bu tür oyunları sevenlere şiddetle tavsiye ediyoruz.

ABZU ve The End is Nigh'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 12 Eylül'e kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Conarium.
 


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