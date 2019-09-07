57 TL değerindeki iki oyun, PC oyuncuları için ücretsiz oldu

Toplam değeri 57 TL olan iki popüler oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu. The End is Nigh ve ABZU oyunlarını önümüzdeki Perşembe gününe kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.