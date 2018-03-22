5G ile akıllı telefon kullanım süreleri rekor kıracak

Yeni nesil iletişim teknolojileri 5G bu yıl sonuna doğru resmi olarak kullanıma sunulacak ve hayatımıza pek çok şeyi değiştirmesi bekleniyor. 5G dendiğinde genelde yüksek erişim hızları akla geliyor ancak enerji verimliliği de çağ atlayabilir.

1 ay giden akıllı telefonlar

Yıl sonunda 5G altyapısını kullanıma sunmaya hazırlanan ABD’li Verizon operatörünün patronu Lowell McAdam, yeni teknolojilerle birlikte gecikme sürelerinin çok düşük seviyelere ineceğini ve bunun da bataryalara olumlu etkisinin olacağını belirtti. Ünlü CEO belirli senaryolarda tek şarjda bir aya kadar gidebilen kullanım sürelerinin sürpriz olmayacağını vurguluyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Hali hazırda 4G altyapısındaki gecikme süreleri 100ms civarında geziniyor. Bunun 1ms civarına kadar inebileceğini düşünenler mevcut. Şu anda kullandığımız ve bir gün şarjı giden bir telefonun 5G şartlarında 1 aya kadar kullanım süresi sunacağını düşünmek gerçekten oldukça heyecan verici.

5G donanım teknolojilerinde baz istasyonu olsun, mobil modemler olsun daha akıcı bir iletişim sunacağı için enerji verimliliği anlamında çok daha gelişeceği zaten biliniyor. Peki gerçekten bir aya kadar giden telefonlar mümkün olacak mı? Pek çok uzman bunun bir ütopya olduğunu söylese de gelecekte büyük bir devrimi başlatabilir.