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5G ile akıllı telefon kullanım süreleri rekor kıracak

Gecikme sürelerinin düşmesi ve donanımların gelişmesi 5G teknolojilerinde enerji verimliliğini üst seviyeye çıkarıyor. Telefonlarımızı bir ay şarj etmeden kullanabiliriz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil iletişim teknolojileri 5G bu yıl sonuna doğru resmi olarak kullanıma sunulacak ve hayatımıza pek çok şeyi değiştirmesi bekleniyor. 5G dendiğinde genelde yüksek erişim hızları akla geliyor ancak enerji verimliliği de çağ atlayabilir.

1 ay giden akıllı telefonlar

Yıl sonunda 5G altyapısını kullanıma sunmaya hazırlanan ABD’li Verizon operatörünün patronu Lowell McAdam, yeni teknolojilerle birlikte gecikme sürelerinin çok düşük seviyelere ineceğini ve bunun da bataryalara olumlu etkisinin olacağını belirtti. Ünlü CEO belirli senaryolarda tek şarjda bir aya kadar gidebilen kullanım sürelerinin sürpriz olmayacağını vurguluyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Hali hazırda 4G altyapısındaki gecikme süreleri 100ms civarında geziniyor. Bunun 1ms civarına kadar inebileceğini düşünenler mevcut. Şu anda kullandığımız ve bir gün şarjı giden bir telefonun 5G şartlarında 1 aya kadar kullanım süresi sunacağını düşünmek gerçekten oldukça heyecan verici.

5G donanım teknolojilerinde baz istasyonu olsun, mobil modemler olsun daha akıcı bir iletişim sunacağı için enerji verimliliği anlamında çok daha gelişeceği zaten biliniyor. Peki gerçekten bir aya kadar giden telefonlar mümkün olacak mı? Pek çok uzman bunun bir ütopya olduğunu söylese de gelecekte büyük bir devrimi başlatabilir.

 

http://pocketnow.com/2018/03/22/verizon-ceo-month-long-smartphone-battery-life-5g-latency Yorum Yaz
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mansurmarsak 1 yıl en beğenilen
Ya uçak moduna alıp müzik film yapsan max 2-3 gün gidiyor zaten ne bir ayı Allah aşkına
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General. 1 yıl
Viskinin yan etkileri, sabaha geçer
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Kefelon 1 yıl
Bu operatörlerin bizi kullanırsanız şarjınız daha uzun gider muhabbeti bir bitmedi arkadaş, aynı muhabbeti 5G içinde yapmaya başlamışlar. Bizimkiler bile yapıyor. Yani hadi operatörler at yalanı... kafasında bari editörler çanak tutmasa şu saçma sohbetlere. Teknoloji sitesinde bu haberleri görüyorsak ana akım medyada artık "5G İLE SONSUZ ŞARJ!!!" haberlerini görmek normal olacak...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu operatörlerin bizi kullanırsanız şarjınız daha uzun gider muhabbeti bir bitmedi arkadaş, aynı muhabbeti 5G içinde yapmaya başlamışlar. Bizimkiler bile yapıy...
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ztalan 1 yıl
Şebeke üzerinden şarj olacak cihazlar herhalde görmeden inanmam.
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Ferucci 1 yıl
Ya hadi bi yol alın, alalım o zaman telefonu uçak moduna şarjı bir ay gitsin. Ben telefon görüşmeleri için ikinci bir takoz telefon taşımaya razıyım. Ama gitmez tabii ki.
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forumlarabak 1 yıl
1 ay değildir o, 1 haftadır; 1 ay olsa duramazsın.
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AskN0More 1 yıl
haa anladım tamam o zaman. 2k-4k telefon ekranlarını, işlemciyi falan herşeyi 5g internet altyapısının sunacağı düşük enerji verimliliği ile çalıştırırız. Tövbe ya....
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ertrk6 1 yıl
1 ay nedir arkadaş :DD
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ardicli2000 1 yıl
YALAAAAANNNN!!!
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benhuraxu 1 yıl
Hattını çıkar öyle kullan yine maksimum 2 gün gider. Tşk mı geçiyor anlamadım ki
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L.o.T.u.S 1 yıl
Atma şakir din kardeşiyiz
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zero fear 1 yıl
Atma ziyaaa
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mokinto 1 yıl
2 Gün olsun, başka gölge etmesinler.
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