5G modemli Kirin 985'in seri üretimine üçüncü çeyrekte başlanacak

Huawei, bu ayın başlarında 5G Balong 5000 modemlerini sadece Apple'a satma niyetinde olduğunu doğruladı. Çinli şirket rakiplerinin telefonlarını 5G ile güçlendirmekten çok, yeni Kirin 985 yonga setinde 5G modeme yer vererek kendi akıllı telefonlarına bu teknolojiyi adapte etmek istiyor.

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Tayvan kaynaklı yeni haberlere göre 5G özellikli Kirin 985, bu yılın üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek. Yonga setinin TSMC dökümhaneleri tarafından Extreme UltraViolet (EUV) süreciyle üretileceği bildiriliyor. Kirin 985, daha yüksek performans için artırılmış saat hızlarıyla gelecek ancak CPU ve GPU mimarisi büyük oranda aynı kalacak.

İlk olarak Huawei Mate 30 serisinde kullanılabilir

Kirin 985'in 2019'un ikinci yarısında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Bu doğrultuda yeni yonga setinin Eylül/Ekim aylarında tanıtılacak Huawei Mate 30 serisine güç vermesini bekleyebiliriz. Çinli şirket böylelikle son iki yılda ilk kez bir amiral gemisi yonga setinin yükseltilmiş versiyonunu piyasaya sürmüş olacak.

https://www.gsmarena.com/kirin_985_to_be_massproduced_with_5g_modems-news-36821.php