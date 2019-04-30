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5G modemli Kirin 985'in seri üretimine üçüncü çeyrekte başlanacak

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi yonga seti üzerinde titizlikle çalışıyor. 5G özellikli Kirin 985 bu yılın üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, bu ayın başlarında 5G Balong 5000 modemlerini sadece Apple'a satma niyetinde olduğunu doğruladı. Çinli şirket rakiplerinin telefonlarını 5G ile güçlendirmekten çok, yeni Kirin 985 yonga setinde 5G modeme yer vererek kendi akıllı telefonlarına bu teknolojiyi adapte etmek istiyor.
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Tayvan kaynaklı yeni haberlere göre 5G özellikli Kirin 985, bu yılın üçüncü çeyreğinde seri üretime girecek. Yonga setinin TSMC dökümhaneleri tarafından Extreme UltraViolet (EUV) süreciyle üretileceği bildiriliyor. Kirin 985, daha yüksek performans için artırılmış saat hızlarıyla gelecek ancak CPU ve GPU mimarisi büyük oranda aynı kalacak.

İlk olarak Huawei Mate 30 serisinde kullanılabilir

Kirin 985'in 2019'un ikinci yarısında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Bu doğrultuda yeni yonga setinin Eylül/Ekim aylarında tanıtılacak Huawei Mate 30 serisine güç vermesini bekleyebiliriz. Çinli şirket böylelikle son iki yılda ilk kez bir amiral gemisi yonga setinin yükseltilmiş versiyonunu piyasaya sürmüş olacak. 

https://www.gsmarena.com/kirin_985_to_be_massproduced_with_5g_modems-news-36821.php Yorum Yaz
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Sharparrow 2 hf.
5G standartları ne ara oturdu? Bana kalsa 5G hâlâ üzerine çalışılan bin teknoloji.. o halde nasıl 5G modemli telefonlar piyasaya çıkıyor.. Bitti mi 5G çalışmaları standartlar koyuldu mu yani? Hangi ülkede faaliyete başladı? Min. hız nedir? vs. vs.
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aktorun 2 hf. Sharparrow
3gpp 2017 sonunda 5G ye yönelik standartların ilk fazını belirledi. MIMO ve low latency i kapsayacak şekilde. IoT kısmı sonraya bırakıldı.
Standartların oturması yanlış bir tabir, adoption (kullanımın yaygınlaşması) ndan bahsedilebilir. Standartlar 3gpp organizasyonu tarafından deklare edilir, firmalar bu standartlara uygun chipler geliştirirler.
gsmarena.com/...
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sniper23 2 hf.
Huawei, bu ayın başlarında 5G Balong 5000 modemlerini sadece Apple'a satma niyetinde olduğunu doğruladı.

Donald Trump bu konuda epey problem çıkarabilir.
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