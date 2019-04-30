6.26 inç ekran ve çift arka kameralı Vivo Z3x tanıtıldı

Vivo bu yıl çok fazla sayıda akıllı telefon çıkardı ancak gerisi de gelecek gibi görünüyor. Çinli şirket şimdi de Vivo Z3x olarak adlandırılan bir model tanıttı. Vivo Z1'in devamı niteliğinde piyasaya sürülen cihaz nispeten uygun fiyata sahip orta sınıf bir telefon profili çiziyor.

Vivo Z3x, 6.26 inç Full HD+ (2280 x 1080 piksel) LCD ekrana sahip. Ayırca ekranında genişçe bir çentik var. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilen telefon microSD kart ile 256 GB'a kadar artırılabilir 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

Fiyat etiketi de belli oldu

Cihazın arka tarafında 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi mevcut. Önünde ise AR modu, Dinamik mod, Güzellik modu ve selfie portre gibi özellikler sunan 16 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 3.260 mAh kapasiteli bataryasında alıyor.

Android 9 Pie tabanlı Funtouch OS 9 ile kutudan çıkan Vivo Z3x'in parmak izi tarayıcısı ise arka panelinde. Akıllı telefon 8 Mayıs'ta 180 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ayrıca Kırmızı, Siyah ve Mor olmak üzere üç renk çeşidi var.

https://www.vivo.com.cn/vivo/z3x/