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5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3 ilk görüntüsüyle karşımızda

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ay tanıttığı Mi Mix 3'ün 5G teknolojisini destekleyen varyantını hazırlıyor. Şirket 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün ilk görüntüsünü yayınladı.
5 ay
30,3b
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin en son amiral gemisi Mi Mix 3 geçtiğimiz ay tanıtıldı. Akıllı telefon kızaklı ön kamera mekanizması ve yüksek ekran-gövde oranı ile gelmişti. Bununla birlikte 10 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne de sahip.
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Çinli teknoloji devi ayrıca telefonun 5G özellikli bir varyantını çıkaracağını açıkladı. Yeni model gerçeğe dönüşmeye çok yakın gibi görünüyor. Zira Xiaomi, 5G ağa bağlı Mi Mix 3'ün bir görüntüsünü paylaştı.

Telefonun 5G testleri yapılıyor

Lansman etkinliği sırasında şirket 2019'un ilk çeyreğinde telefonun 5G teknolojisini destekleyen bir versiyonunu çıkaracağını duyurmuştu. Görünüşe bakılırsa Xiaomi verdiği sözü tutma yolunda. Mi Mix 3'ün şu anda 5G testleri yapılıyor.
Yayınlanan görüntüden anladığımız kadarı ile cihazda Android 9 Pie işletim sistemi yüklü. Bildirim çubuğunun sağ tarafında ise 5G simgesi var. Yani bu da telefonun 5G ağa bağlı olduğu anlamına geliyor. Görsel aynı zamanda Mi Mix 3 için söz konusu teknolojinin gelişim sürecini tamamlamak üzere olduğunu ve akıllı telefonun yakında üretime gireceğini de ortaya koyuyor.

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kaya0 5 ay en beğenilen
Buçuk buçuk gittiğimiz için (2,5G 3,5G 4,5G) bizi ilgilendirmeyen haber
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atilasat 5 ay
kimse telefon hakkında yorum yapmamış. brn yapayım bari; telefon süper olmuş
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beyazsoy 5 ay
5g yi ilk kullanan ülkelerden olacağız operatör firmalar ihalede frekanslari aldılar 4.5 g de 5 5gyi temsil ediyor aslında ama çok anlamlı yok 4g yi 3g hızından kullanılan bir alt yapı var gece 8 de 100mbit anca hız alabiyorsun
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DH Misafiri 5 ay
5G teknolojisi acaba sandığınız kadar masum bir teknoloji mi? Micro dalga düzeyinde düşük dalga boylarında çalışan bir teknoloji. Ve duvar, ağaç gibi çevresel yapılardan çok etkileniyor. Bunun için de her köşe başına verici yada sinyal artırıcı yerleştirmek gerekiyor. Bu da şöyle bir soruyu akla getiriyor: "acaba isterlerse bir mahalleyi yada bir yerleşim birimini microdalgalarla yakıp kül edebilirler mi?"
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ufo 5 ay DH Misafiri
yok ali sami..
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DH Misafiri 5 ay
Turkcell 5g testi yapmıyor mu?
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DH Misafiri 5 ay
"Xiaomi'nin en son amiral gemisi Mi Mix 3 geçtiğimiz ay tanıtıldı. Akıllı telefon kızaklı ön kamera mekanizması ve yüksek ekran-gövde oranı ile gelmişti. Bununla birlikte 10 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne de sahip." parmak izi sensörü arkasında değil mi cihazın? ekrana gömülü değil bildiğim kadarıyla.
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ssonerb 5 ay
5g bi cok kullanıcıyı cok ilgilendirmeyecek gibi ama benim gibi gamerlar icin ms ping cok düsecek diye umutla bi beklenti var ve çok gec kalmadan gececegimizi dusunuyorum.
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Xeqona 5 ay
5.5G geliyor
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intel7mix 5 ay
5G çıksın çıkmasınada kotalar acaba artacak mı artmayacaksa çokta avantajı yok. 4G geldi kotalarda çok oynama olmadı üstü üstüne pahalandılar ve daha hızlı biter oldu.
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Xeqona 5 ay
5G standartları kesinleşti mi
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OverClocK1ng 5 ay
Normal olana Mi Mix 3, 5G li olana Mi Mix 3.5 desin. Yoksa karışır.
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