5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3 ilk görüntüsüyle karşımızda

Xiaomi'nin en son amiral gemisi Mi Mix 3 geçtiğimiz ay tanıtıldı. Akıllı telefon kızaklı ön kamera mekanizması ve yüksek ekran-gövde oranı ile gelmişti. Bununla birlikte 10 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne de sahip.

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Çinli teknoloji devi ayrıca telefonun 5G özellikli bir varyantını çıkaracağını açıkladı. Yeni model gerçeğe dönüşmeye çok yakın gibi görünüyor. Zira Xiaomi, 5G ağa bağlı Mi Mix 3'ün bir görüntüsünü paylaştı.

Telefonun 5G testleri yapılıyor

Lansman etkinliği sırasında şirket 2019'un ilk çeyreğinde telefonun 5G teknolojisini destekleyen bir versiyonunu çıkaracağını duyurmuştu. Görünüşe bakılırsa Xiaomi verdiği sözü tutma yolunda. Mi Mix 3'ün şu anda 5G testleri yapılıyor.

Yayınlanan görüntüden anladığımız kadarı ile cihazda Android 9 Pie işletim sistemi yüklü. Bildirim çubuğunun sağ tarafında ise 5G simgesi var. Yani bu da telefonun 5G ağa bağlı olduğu anlamına geliyor. Görsel aynı zamanda Mi Mix 3 için söz konusu teknolojinin gelişim sürecini tamamlamak üzere olduğunu ve akıllı telefonun yakında üretime gireceğini de ortaya koyuyor.