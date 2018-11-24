Play Store'daki 13 sahte uygulamadan 500 bin kullanıcı zarar gördü

Teknoloji Editörü
Arama devi Google'ın uygulama mağazası Google Play Store'daki oyun görünümlü 13 uygulamanın 500 bin kullanıcıya zarar vediği ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko'nun ortaya çıkardığı bu uygulamaların tek kişiden çıkmış olması ise olayın vahametini gözler önüne seriyor.
Aralarında trend listesine girenler bile var
Lukas Stefanko, 560.000'den fazla kullanıcının indirdiği 13 uygulamanın kötü yazılım içerdiğini ortaya çıkardı. Luiz O Pinto adından bir geliştiricinin yayınladığı bu uygulamaların hepsi çeşitli araba simülatör oyunlarına benziyor ve aralarından iki tanesi Google Play Store'un trendler bölümüne bile girmiş.Gelelim bu uygulamaların yüklendiği cihazlara ne olduğu kısmına. Görünürde her şey normalmiş gibi görünse de kullanıcılar bu uygulamalardan birini çalıştırınca ekrana "Made with Unity" logosu geliyor ve kısa bir süre sonra oyun hata verip kapanıyor. Stefanko bu sırada uygulamanın arka planda çalıştığını ve başka APK dosyalarını sisteme yüklediğini belirtiyor. Cihazın ağ trafiğine tam erişim sağlayan bu APK dosyası kullanıcının kişisel birçok verisine erişebilmesini sağlıyor. Google Play'in bu 13 uygulamayı geç de olsa sistemden kaldırdığını da belirtelim.
https://twitter.com/LukasStefanko/status/1064507886896844800 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne idüğü belirsiz araba simülasyon oyunlarını indirirmeden önce insan düşünür. Bilinçsiz kullanıcılar indiriyor sonra bir bakıyorsun listebaşında "Car X Turbo Extreme Car Driving Simulator" adında bir oyun var 🤷🏽♂️
https://www.phonearena.com/news/Malicious-apps-disguised-as-games-were-installed-over-half-a-million-times-from-the-Play-Store_id111226
Bu tip uygulamaların yayınlanıyor olması bile abes, belli bir kalitenin altında görülen uygulamalar eklenmemeli bile.
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