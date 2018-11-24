Play Store'daki 13 sahte uygulamadan 500 bin kullanıcı zarar gördü

Arama devi Google'ın uygulama mağazası Google Play Store'daki oyun görünümlü 13 uygulamanın 500 bin kullanıcıya zarar vediği ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko'nun ortaya çıkardığı bu uygulamaların tek kişiden çıkmış olması ise olayın vahametini gözler önüne seriyor.

Aralarında trend listesine girenler bile var

Lukas Stefanko, 560.000'den fazla kullanıcının indirdiği 13 uygulamanın kötü yazılım içerdiğini ortaya çıkardı. Luiz O Pinto adından bir geliştiricinin yayınladığı bu uygulamaların hepsi çeşitli araba simülatör oyunlarına benziyor ve aralarından iki tanesi Google Play Store'un trendler bölümüne bile girmiş.

https://twitter.com/LukasStefanko/status/1064507886896844800

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Gelelim bu uygulamaların yüklendiği cihazlara ne olduğu kısmına. Görünürde her şeygibi görünse de kullanıcılar bu uygulamalardan birini çalıştırınca ekrana "" logosu geliyor ve kısa bir süre sonra oyun hata verip kapanıyor. Stefanko bu sırada uygulamanın arka planda çalıştığını ve başkadosyalarını sisteme yüklediğini belirtiyor. Cihazın ağ trafiğine tam erişim sağlayan bu APK dosyası kullanıcınınerişebilmesini sağlıyor. Google Play'in bu 13 uygulamayı geç de olsada belirtelim.