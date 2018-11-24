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Play Store'daki 13 sahte uygulamadan 500 bin kullanıcı zarar gördü

Android uygulama mağazası Google Play Store'da bir sahte uygulama vakası daha yaşandı. Güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko, oyun görünümlü 13 uygulamanın 500 bin kişiyi etkilediğini ortaya çıkardı.
5 ay
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10
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın uygulama mağazası Google Play Store'daki oyun görünümlü 13 uygulamanın 500 bin kullanıcıya zarar vediği ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko'nun ortaya çıkardığı bu uygulamaların tek kişiden çıkmış olması ise olayın vahametini gözler önüne seriyor.

Aralarında trend listesine girenler bile var

Lukas Stefanko, 560.000'den fazla kullanıcının indirdiği 13 uygulamanın kötü yazılım içerdiğini ortaya çıkardı. Luiz O Pinto adından bir geliştiricinin yayınladığı bu uygulamaların hepsi çeşitli araba simülatör oyunlarına benziyor ve aralarından iki tanesi Google Play Store'un trendler bölümüne bile girmiş.
Gelelim bu uygulamaların yüklendiği cihazlara ne olduğu kısmına. Görünürde her şey normalmiş gibi görünse de kullanıcılar bu uygulamalardan birini çalıştırınca ekrana "Made with Unity" logosu geliyor ve kısa bir süre sonra oyun hata verip kapanıyor. Stefanko bu sırada uygulamanın arka planda çalıştığını ve başka APK dosyalarını sisteme yüklediğini belirtiyor. Cihazın ağ trafiğine tam erişim sağlayan bu APK dosyası kullanıcının kişisel birçok verisine erişebilmesini sağlıyor. Google Play'in bu 13 uygulamayı geç de olsa sistemden kaldırdığını da belirtelim.

https://twitter.com/LukasStefanko/status/1064507886896844800 Yorum Yaz
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WB 5 ay en beğenilen
Kimse kusura bakmasin da apple store yaninda play store hakkaten cöplük gibi, google’ in artik bu ise ciddi ciddi el atmasi lazim..
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Denorath 5 ay
Android Apple’a ciddi rakip olmak istiyorsa şu mağazasına bir çeki düzen vermeli. Zamanında patlayıp duran Halkalı çöplüğüne benziyor şu Play Store.
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WaylandIZMIR 5 ay
Bir Android klasiği
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Denorath 5 ay
Android Apple’a ciddi rakip olmak istiyorsa şu mağazasına bir çeki düzen vermeli. Zamanında patlayıp duran Halkalı çöplüğüne benziyor şu Play Store.
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GunslingeR085 5 ay
Bir insan neden bilmem ne turbo falan car simulator isimli oyunu yükler ki? Zaten ismi bile ben sahteyim diye bağırıyor.
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incicibin 5 ay GunslingeR085
Genelde bunu annesinin, babasının telefonundan oyun oynayan çocuklar yapıyor (ya da kendi cihazlarından). Sonuçta okuma bilmedikleri için hangisinin fotografını beğenirse onu yüklüyor çocuk.
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esmerbuyucu 5 ay
Hadi Play Store zaten çöplük.
Ne idüğü belirsiz araba simülasyon oyunlarını indirirmeden önce insan düşünür. Bilinçsiz kullanıcılar indiriyor sonra bir bakıyorsun listebaşında "Car X Turbo Extreme Car Driving Simulator" adında bir oyun var 🤷🏽‍♂️
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OverClocK1ng 5 ay
Google eskisi gibi değil, eskiye göre daha sıkı tutuyor olsa da biraz daha gayret göstermesi lazım. Eli biraz ağır kalıyor.
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Lomax. 5 ay
Ayrıca buradaki habere göre, geliştirici İstanbul'dan Mert Özek adında biriymiş.
https://www.phonearena.com/news/Malicious-apps-disguised-as-games-were-installed-over-half-a-million-times-from-the-Play-Store_id111226
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Umutcan 5 ay
Yayına gönderilen uygulamaların denetiminin iyi yapılması gerekiyor, bir de güvenlik açığı oluşturmasa bile tek resimden uygulama hazırlayan var.
Bu tip uygulamaların yayınlanıyor olması bile abes, belli bir kalitenin altında görülen uygulamalar eklenmemeli bile.
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WB 5 ay en beğenilen
Kimse kusura bakmasin da apple store yaninda play store hakkaten cöplük gibi, google’ in artik bu ise ciddi ciddi el atmasi lazim..
1 Yanıt Yanıtla +28
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Jül Sezar 5 ay WB
He lazım, Android kurulduğu günden beri lazım
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google, oyun ve
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