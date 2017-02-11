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Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı

Nokia’nın yeni amiral gemi akıllı telefonu olduğu iddia edilen Nokia 8 için ilk görseller gelmeye başladı. Ne derece gerçek bilinmez ancak firmanın farklı bir tasarım anlayışı denediği görülüyor.
2 yıl
16,8b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı

Uzun yılların ardından akıllı telefon pazarına tekrar dönmeye karar veren Nokia, ilk adımı Nokia 6 adındaki orta seviye akıllı telefonu ile atmıştı. Asıl amiral gemisi ise MWC 2017 fuarında görücüye çıkacak.

İlginç bir tasarım

Nokia 8 ismini alacağı iddia edilen yeni akıllı telefona ait görsellerin sızdırıldığı iddia edildi. Nokia P1 olarak da bilinen amiral gemi modeli piyasadaki rakiplerinin aksine keskinleştirilmiş köşelere sahip bir tasarım barındırıyor. Bu açıdan farkını oldukça hissettirecek.

Ekran kenarları oldukça ince iken alt ve üst kenarların ise daha kalın tutulduğu görülüyor. Bu açıdan cihaz biraz eleştiri alacaktır. Kalınlığın en büyük sebebi ise stereo hoparlörlere yer verilmiş olması. Yine de ilginç bir tasarım olduğunu belirtmek gerek.

Arka kısımda Carl Zeiss lens barındıran kamera yuvası dikkat çekiyor. Çift LED flaş ile desteklenen arka kamera şüphesiz yeni modelin en can alıcı noktalarından birisi olacaktır. Kameranın 24MP çözünürlüğünde olduğu ve OIS desteği sunduğu ifade ediliyor.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacağı ifade edilen cihaz Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alacak. 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin bu haliyle rakiplerini çok zorlayacağı açık.

Ayrıca Bkz. "Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu"

Modelin sadece çıkış tarihi konusunda belirsizlikler bulunuyor. Bilindiği üzere Snapdragon 835 yonga seti ilk olarak Galaxy S8 modelinde yer alacak ve bir süre stok sıkıntısı olacağı ifade ediliyor. Snapdragon 835 kullanmak isteyen üreticilerin Nisan ayına kadar beklemesi gerekiyor. Bu bakımdan Nokia 8 modeli de en erken Nisan aylarında piyasaya sürülecek gibi görünüyor. 

 
Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı
 

http://wccftech.com/nokia-p1-snapdragon-835-details-price/ Yorum Yaz
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Ömerayhan 2 yıl
Alt üst çerçeve kalın alınmaz ???
Ben bu muhabbeti anlamamaya başladım.
Telefonu nasıl tutmayı düşünüyorsunuz?
Yan çevirdin video izleyeceksin diyelim, hadi tut, hadi tut. Abuk sabuk yerlere değecek elin sonra burda gelip konu açacaksın Nokia 8 telefonu 'tutamama sorunu'
Mis gibi telefon bahane üretmeyin.
Alt üst çerçeve kalınalınmaz???Ben bu muhabbeti anlamamaya başladım.Telefonu nasıl tutmayı düşünüyorsunuz?Yan çevirdin video izleyeceksi...
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KaleyDeskop 2 yıl
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CyberBot 2 yıl
Ufacık Fin ülkesinin kocaman markası.
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duayn 2 yıl
Gel artık, connecting people ' ına gurban olduğum..
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~~hyperion 2 yıl
Çok telefon değiştiren biri değilim ama çıkarsa alırım özledik Nokia'yı.
Gerizekalı apple samsung ve Lg'den gına geldi artık
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Gabriellini 2 yıl
Xiaomi Mi Mix gibi olmuş. Çok hoş duruyor.
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ComingWind 2 yıl
Ben tasarımını çok beğendim çok pahalı olmazsa alabilirim, en çok ta efsane Nokia zil sesini duymayı özledim
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DH Misafiri 2 yıl
nokia lumia 925 amiral kullanıyorum telefon 50 defa düştü belki daha fazla en ufak bir çatlama bile yok sadece köşelerinin metal kısmında ufak çizik var sadece tek sorunu mağaza inşallah bu telefonda mağaza sorunu olmaz
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H.B.V 2 yıl
Tahmini fiyat ne olur ki birde çerçeveler problem.
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sdc55 2 yıl
bende nokia cıyım çıksın hemen alırım
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N. Chomsky 2 yıl

Sony bu sene de adam gibi bir yenilikle gelmezse tercih edebilirim. Tasarımı da benziyor zaten.
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evgireli 2 yıl
NOKIA gümbür gümbür maaşallah. elmacıları ve semsangcıları dışarı alalım lütfen ;)))
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hasanasd 2 yıl



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