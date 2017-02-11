Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı

Uzun yılların ardından akıllı telefon pazarına tekrar dönmeye karar veren Nokia, ilk adımı Nokia 6 adındaki orta seviye akıllı telefonu ile atmıştı. Asıl amiral gemisi ise MWC 2017 fuarında görücüye çıkacak.

İlginç bir tasarım

Nokia 8 ismini alacağı iddia edilen yeni akıllı telefona ait görsellerin sızdırıldığı iddia edildi. Nokia P1 olarak da bilinen amiral gemi modeli piyasadaki rakiplerinin aksine keskinleştirilmiş köşelere sahip bir tasarım barındırıyor. Bu açıdan farkını oldukça hissettirecek.

Ekran kenarları oldukça ince iken alt ve üst kenarların ise daha kalın tutulduğu görülüyor. Bu açıdan cihaz biraz eleştiri alacaktır. Kalınlığın en büyük sebebi ise stereo hoparlörlere yer verilmiş olması. Yine de ilginç bir tasarım olduğunu belirtmek gerek.

Arka kısımda Carl Zeiss lens barındıran kamera yuvası dikkat çekiyor. Çift LED flaş ile desteklenen arka kamera şüphesiz yeni modelin en can alıcı noktalarından birisi olacaktır. Kameranın 24MP çözünürlüğünde olduğu ve OIS desteği sunduğu ifade ediliyor.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacağı ifade edilen cihaz Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alacak. 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin bu haliyle rakiplerini çok zorlayacağı açık.

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Modelin sadece çıkış tarihi konusunda belirsizlikler bulunuyor. Bilindiği üzere Snapdragon 835 yonga seti ilk olarak Galaxy S8 modelinde yer alacak ve bir süre stok sıkıntısı olacağı ifade ediliyor. Snapdragon 835 kullanmak isteyen üreticilerin Nisan ayına kadar beklemesi gerekiyor. Bu bakımdan Nokia 8 modeli de en erken Nisan aylarında piyasaya sürülecek gibi görünüyor.