5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak

Kore, beşinci nesil (5G) ağ hizmetlerini büyük mobil taşıyıcılar olarak başlatan ilk ülke olacak. SK Telecom, KT ve LG Uplus, Aralık ayında gece yarısı süper hızlı ağ hizmetini başlatacaklarını açıkladılar.

Verizon onay alamadı

Üç mobil operatör Seul ve diğer büyük şehirlerde 5G servisine başlayacak. Yeni nesil ağ hizmetleri henüz 5G ağlarını destekleyen hiçbir akıllı telefon olmadığı için kurumsal kullanımlara odaklanacak. Zira başta akıllı telefon üreticileri olmak üzere birçok şirket 5G uyumlu cihazlarını geliştirmeye devam ediyorlar.

https://www.gizmochina.com/2018/11/30/worlds-first-commercial-5g-network-will-reportedly-be-deployed-in-korea-on-saturday/

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ABD'li mobil operatör, Los Angeles, Houston, Sacramento ve Indianapolis gibi dört şehirde 5G hizmetlerini piyasaya sürdü, ancak Koreli mobil operatörler,ilk kez kullanacaklar. Çünkü Verizon'un 5G servisi için gerekli olan donanımları,kuruluşu olantarafından belirlenenuymadığı için onaylanmadı.