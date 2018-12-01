5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak

Teknoloji Editörü
Kore, beşinci nesil (5G) ağ hizmetlerini büyük mobil taşıyıcılar olarak başlatan ilk ülke olacak. SK Telecom, KT ve LG Uplus, Aralık ayında gece yarısı süper hızlı ağ hizmetini başlatacaklarını açıkladılar.
Verizon onay alamadı
Üç mobil operatör Seul ve diğer büyük şehirlerde 5G servisine başlayacak. Yeni nesil ağ hizmetleri henüz 5G ağlarını destekleyen hiçbir akıllı telefon olmadığı için kurumsal kullanımlara odaklanacak. Zira başta akıllı telefon üreticileri olmak üzere birçok şirket 5G uyumlu cihazlarını geliştirmeye devam ediyorlar.ABD'li mobil operatör Verizon, Los Angeles, Houston, Sacramento ve Indianapolis gibi dört şehirde 5G hizmetlerini piyasaya sürdü, ancak Koreli mobil operatörler, yeni nesil ağ hizmetini ilk kez kullanacaklar. Çünkü Verizon'un 5G servisi için gerekli olan donanımları, endüstri standartları kuruluşu olan 3GPP tarafından belirlenen 5G servis standartlarına uymadığı için onaylanmadı.
https://www.gizmochina.com/2018/11/30/worlds-first-commercial-5g-network-will-reportedly-be-deployed-in-korea-on-saturday/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4G geldiğinde baz istasyonlarına 4G uyumluluğu sağlamak için değişiklikler yapıldı. 4G için yeni antenler takıldı, bazılarında eski antenler sökülüp yerine yeni multibant denen birden fazla frekansı tek antenden verebilen antenler takıldı. Kullanılan her frekans için RRU'lar takıldı. 800 + 1800 + 2600 olarak her sektöre üçer RRU takılmış oldu tüm bantları destekleyen kulelere. Baz istasyonları içine eNodeB cihazları kondu LTE şebekesi için. Fiber bağlantıları yapıldı, yeni radyolinkler eklendi, bunların kontorlcüleri, switcler vs. RRU'lar ile konteynerler arasında fiber kablolar çekildi, bunlar izolasyonlu özel kablolar olduğu için ucuz kablolar değil. Ondan sonra santrallere LTE sistemini kontrol edecek yeni donanımlar kuruldu. Ve hala da bu çalışmalar devam ediyor. Bunların hepsi 4G'nin operatörlere maliyetidir. Ayrıca 4G frekans lisansları için ödenen ücretler var, bunlar da maliyet. 4G'nin devreye alınmasından bir yıl ya da iki yıl öncesi belki de aynı yıldır, bir yazı okumuştum. Okuduğum yazıda operatörlerin daha 3G yatırımlarının karşılığını almadığı, bundan dolayı da 4G'ye geçmeyi istemedikleri belirtiliyordu. 5G'de de durum aynı. Hatta Paul Doany'nin bir konuşmasıydı sanırım, yayınlanmıştı geçtiğimiz günlerde. 4G'ye verdikleri paranın geri gelmediğini ve bundan dolayı da 5G yatırımlarına hiç hevesleri olmadığı anlaşılıyordu. Hatta korkuyorlardı. Bu yüzden de üstteki arkadaşın dediği gibi bizim operatörlerin 4G'nin masraflarını çıkarmadan 5G'ye girmelerini çok beklemeyin. 5G'ye başlayacak ilk ülkelerden biri olacağız deniyor ama tüm ülkeler bunu söylüyor ve bizim operatörler için pek kârlı bir şey değil bu. 2022 gibi 5G'ye geçiş yapmış olacaklarına eminim ama ne zaman başlarlar bilmem. Çok geride kalmak da istemeyeceklerdir. Yoksa 6G geldiğinde aynı sıkıntıları yaşarlar yine, 3G ve 4G'den ders almışlardır sanırım artık.
Teknoloji lisanslama ihalesi yapılmayacak ama frekans ihalesi yapılacak. 5G için şuanda kullanılan frekansların kullanılması söz konusu değil demeyeyim ama mantıksız. Çünkü yüksek hız hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın yüksek bant genişliği gerektirir. 3G'de bir baz istasyonu 5MHz frekans ile 42 Mbit hız verebiliyorsa, LTE de aynı dönemlerde 37 Mbit civarı hız verebiliyordu mesela. Sonradan modülasyonlar değiştirilip mimo ile verimlilik arttırıldı. Ancak 4.5G'nin hızlı olmasının temel sebebi kullandığı yüksek frekans bant genişliği. Turkcell'in mesela 3G ihalesinde aldığı toplam frekans 45 MHz idi ve bu bölgedeki baz istasyonları sektörleri arasında paylaşılıyordu, yani sektör başı belki 5 MHz. Şuanda ise telefonumun bağlandığı baz istasyonu ile arasında 50 MHz'lik bir bant genişliği var. Daha iyi telefonlarda ve destekleyen baz istasyonlarında bu miktar daha da artıyor tabii ki.
5G'nin de yüksek hız için ihtiyacı olduğu şey yüksek frekans bant genişlikleri. Gidip de şimdi kullanılan 1800, 2100, 2600 gibi frekanslardan 10 - 20 MHz bant genişliği ayırıp da 5G vermeye kalkarsan 4G'den daha hızlı hizmet veremez. 5G için düşünülen 15 GHz üzeri çok yüksek frekanslar. 28 GHz ve hatta daha üstünde bile frekanslar var sanırım. Bunun nedeni buralarda frekans bant genişliğinin bol olması. Turkcell'in 1800 MHz'de 30 MHz frekansı varken, 28 GHz'de belki 300 MHz frekansı olacak. Bu şekilde yüksek hız verecek. Tabi bu yüksek frekansların sıkıntısı da kapsamanın çok düşük olması. Kapsama sağlamak için de 3.5 ile 3.9 GHz arası frekanslar düşünülüyor anladığım kadarıyla. Bu aralıkta her operatöre 100'er MHz'e yakın bant genişliği bile verilebilir. Bu durumda tek taşıyıcı ile 4G'de alabileceğin hızı alabilirsin hani. Daha ciddi kapsama sağlamak için 700 MHz vs. daha düşük frekanslar da söz konusu olabilir ama bunların amacı sadece kapsama, yüksek hız verilecek bant genişliği yok burada.
Hani bu 15 GHz üstü frekanslar ve 3.5 GHz ya da kullanılacak diğer frekanslar için tekrar frekans ihaleleri yapılmak zorunda. Halihazırda olan frekanslar ile 5G de olsa adı, 5G hızı sağlamak mümkün değil.