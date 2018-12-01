Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak

Küresel anlamda ilk beşinci nesil ağ hizmetine (5G) geçecek olan ülke Güney Kore olacak. Ülkedeki üç telekom şirketi Aralık ayında süper hızlı ağ himetini başlatacaklarını duyurdular.
5 ay
4,9b
1
23
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kore, beşinci nesil (5G) ağ hizmetlerini büyük mobil taşıyıcılar olarak başlatan ilk ülke olacak. SK Telecom, KT ve LG Uplus, Aralık ayında gece yarısı süper hızlı ağ hizmetini başlatacaklarını açıkladılar.

Verizon onay alamadı

Üç mobil operatör Seul ve diğer büyük şehirlerde 5G servisine başlayacak. Yeni nesil ağ hizmetleri henüz 5G ağlarını destekleyen hiçbir akıllı telefon olmadığı için kurumsal kullanımlara odaklanacak. Zira başta akıllı telefon üreticileri olmak üzere birçok şirket 5G uyumlu cihazlarını geliştirmeye devam ediyorlar.
ABD'li mobil operatör Verizon, Los Angeles, Houston, Sacramento ve Indianapolis gibi dört şehirde 5G hizmetlerini piyasaya sürdü, ancak Koreli mobil operatörler, yeni nesil ağ hizmetini ilk kez kullanacaklar. Çünkü Verizon'un 5G servisi için gerekli olan donanımları, endüstri standartları kuruluşu olan 3GPP tarafından belirlenen 5G servis standartlarına uymadığı için onaylanmadı.

https://www.gizmochina.com/2018/11/30/worlds-first-commercial-5g-network-will-reportedly-be-deployed-in-korea-on-saturday/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khytr89 5 ay en beğenilen
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın“4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim, iki yıl daha sabredip 5G’ye geçelim” demesinin üzerinden 3 sene geçti....
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 ay aktorun
Arkadaşın dediği o değil.
4G geldiğinde baz istasyonlarına 4G uyumluluğu sağlamak için değişiklikler yapıldı. 4G için yeni antenler takıldı, bazılarında eski antenler sökülüp yerine yeni multibant denen birden fazla frekansı tek antenden verebilen antenler takıldı. Kullanılan her frekans için RRU'lar takıldı. 800 + 1800 + 2600 olarak her sektöre üçer RRU takılmış oldu tüm bantları destekleyen kulelere. Baz istasyonları içine eNodeB cihazları kondu LTE şebekesi için. Fiber bağlantıları yapıldı, yeni radyolinkler eklendi, bunların kontorlcüleri, switcler vs. RRU'lar ile konteynerler arasında fiber kablolar çekildi, bunlar izolasyonlu özel kablolar olduğu için ucuz kablolar değil. Ondan sonra santrallere LTE sistemini kontrol edecek yeni donanımlar kuruldu. Ve hala da bu çalışmalar devam ediyor. Bunların hepsi 4G'nin operatörlere maliyetidir. Ayrıca 4G frekans lisansları için ödenen ücretler var, bunlar da maliyet. 4G'nin devreye alınmasından bir yıl ya da iki yıl öncesi belki de aynı yıldır, bir yazı okumuştum. Okuduğum yazıda operatörlerin daha 3G yatırımlarının karşılığını almadığı, bundan dolayı da 4G'ye geçmeyi istemedikleri belirtiliyordu. 5G'de de durum aynı. Hatta Paul Doany'nin bir konuşmasıydı sanırım, yayınlanmıştı geçtiğimiz günlerde. 4G'ye verdikleri paranın geri gelmediğini ve bundan dolayı da 5G yatırımlarına hiç hevesleri olmadığı anlaşılıyordu. Hatta korkuyorlardı. Bu yüzden de üstteki arkadaşın dediği gibi bizim operatörlerin 4G'nin masraflarını çıkarmadan 5G'ye girmelerini çok beklemeyin. 5G'ye başlayacak ilk ülkelerden biri olacağız deniyor ama tüm ülkeler bunu söylüyor ve bizim operatörler için pek kârlı bir şey değil bu. 2022 gibi 5G'ye geçiş yapmış olacaklarına eminim ama ne zaman başlarlar bilmem. Çok geride kalmak da istemeyeceklerdir. Yoksa 6G geldiğinde aynı sıkıntıları yaşarlar yine, 3G ve 4G'den ders almışlardır sanırım artık.
Teknoloji lisanslama ihalesi yapılmayacak ama frekans ihalesi yapılacak. 5G için şuanda kullanılan frekansların kullanılması söz konusu değil demeyeyim ama mantıksız. Çünkü yüksek hız hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın yüksek bant genişliği gerektirir. 3G'de bir baz istasyonu 5MHz frekans ile 42 Mbit hız verebiliyorsa, LTE de aynı dönemlerde 37 Mbit civarı hız verebiliyordu mesela. Sonradan modülasyonlar değiştirilip mimo ile verimlilik arttırıldı. Ancak 4.5G'nin hızlı olmasının temel sebebi kullandığı yüksek frekans bant genişliği. Turkcell'in mesela 3G ihalesinde aldığı toplam frekans 45 MHz idi ve bu bölgedeki baz istasyonları sektörleri arasında paylaşılıyordu, yani sektör başı belki 5 MHz. Şuanda ise telefonumun bağlandığı baz istasyonu ile arasında 50 MHz'lik bir bant genişliği var. Daha iyi telefonlarda ve destekleyen baz istasyonlarında bu miktar daha da artıyor tabii ki.
5G'nin de yüksek hız için ihtiyacı olduğu şey yüksek frekans bant genişlikleri. Gidip de şimdi kullanılan 1800, 2100, 2600 gibi frekanslardan 10 - 20 MHz bant genişliği ayırıp da 5G vermeye kalkarsan 4G'den daha hızlı hizmet veremez. 5G için düşünülen 15 GHz üzeri çok yüksek frekanslar. 28 GHz ve hatta daha üstünde bile frekanslar var sanırım. Bunun nedeni buralarda frekans bant genişliğinin bol olması. Turkcell'in 1800 MHz'de 30 MHz frekansı varken, 28 GHz'de belki 300 MHz frekansı olacak. Bu şekilde yüksek hız verecek. Tabi bu yüksek frekansların sıkıntısı da kapsamanın çok düşük olması. Kapsama sağlamak için de 3.5 ile 3.9 GHz arası frekanslar düşünülüyor anladığım kadarıyla. Bu aralıkta her operatöre 100'er MHz'e yakın bant genişliği bile verilebilir. Bu durumda tek taşıyıcı ile 4G'de alabileceğin hızı alabilirsin hani. Daha ciddi kapsama sağlamak için 700 MHz vs. daha düşük frekanslar da söz konusu olabilir ama bunların amacı sadece kapsama, yüksek hız verilecek bant genişliği yok burada.
Hani bu 15 GHz üstü frekanslar ve 3.5 GHz ya da kullanılacak diğer frekanslar için tekrar frekans ihaleleri yapılmak zorunda. Halihazırda olan frekanslar ile 5G de olsa adı, 5G hızı sağlamak mümkün değil.
Arkadaşın dediği o değil.4G geldiğinde baz istasyonlarına 4G uyumluluğu sağlamak için değişiklikler yapıldı. 4G için yeni antenler takıldı, bazılarında esk...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 ay
Bu rezil çağ dışı kotalarla 5G gelse ne gelmese ne.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Ohol Oula 5 ay
Hani biz geçecektik?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 5 ay
Telefon konularında kaç kere dedim “şu vakitten sonra 5G desteklemeyen telefon almak çöpe para atmaktır” diye. Türkiye 31 Aralık 2019’da 5G ye geçecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
Adamlar daha 5G ye geçmediler. Bugün telefonla Hong Kong dan birisiyle 1 saat 4 dakika konuştum. Bana Download hızının 1Gigabit olduğunu söyledi. Ama gerçekten 640 Mbit falanmış. Upload hızı ise 800 küsürmüş. Ne kadar ezik olduğumuzu anladım...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 ay OverClocK1ng
Hong Kong gibi yerde bu kolay iş, Turk Telekom bile o hızı verirdi orada. :D
Adamlar Dünya'ya çok iyi bağlı. Amerika'ya, Endonezya'ya, Çin'e, Japonya'ya, Avustralya'ya giden bir çok denizaltı fiber hattın rotasındalar. Her tarafa bağlantıları iyi hani. Bizde 1 Gbit değil 10 Gbit hızın olsa ne olacak, bunun hız testleri hariç bir işlevselliğini göremezsin. Adamların şehir yapıları buna çok müsait. Her binanın altına koy bir dolap, oradan dairelere bakırla versen bile bağlantıyı yüksek hızlara erişebiliyorlar, çünkü mesafe düşük. Bizim gibi bir saha dolabı bir mahalleyi besleyecek olayı yok. Müstakil ev bile çok az apartmanlara göre orada. Hani bizim gibi kabloya, kazı bedellerine yatıracakları parayı bina içi donanıma yatırıyor operatörler. Tabi operatörler ve rekabet ortamı da ona göredir herhalde ama o konuda pek bilgim yok. Ama bizimkinden iyi olduğuna eminim. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 5 ay
Kızdırmayın dünya liderini.. 6G'ye geçiveririz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 5 ay
Boşverin 5G'yi biraz bekler 6G'ye geçeriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 5 ay
Tuh be! İlklerden olamadık :D Umarım 6G de ilk oluruz :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 ay
Bu rezil çağ dışı kotalarla 5G gelse ne gelmese ne.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 5 ay
Bizim firmalar 4g'nin parasını çıkarmadan 5 verirler mi hiç
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 5 ay alprkrkmz
4G/LTE için ayrıca para ödemiyorsun ki. LTE geçişi sonrası 3G aboneliğin varsa ve telefonun destekliyorsa direk 4G/LTE kullanmaya başladın, 3G ye göre daha yüksek hızlarla.
5G için ayrıca teknoloji lisanslama ihalesi yapılmayacaktı. Belki sadece frekans için ayrı bir ihale olabilir.
Şunu demek istiyorum. Operatörler, mevcut frekanslar (2.600 MHz) üzerinden 5G hizmeti verebilecekler. Pilot bölgelerde kısıtlı alanlarla başlarlar isterlerse.
Ama şu da var. Bu ekipmanlar TR'ye Euro/Dolar ile geliyor. Ve biz faturalarımızı TL ile ödüyoruz.
Yani son krizden sonra düşen kar marjları nedeniyle hiç bir operatör dereyi (parayı) görmeden paçayı sıvamaz. O nedenle baya bir zaman alır 5G nin yaygınlaşması.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 5 ay
3-5GB kotayla 10000000000000000000000000 Mbps versen boş...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 5 ay en beğenilen
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın“4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim, iki yıl daha sabredip 5G’ye geçelim” demesinin üzerinden 3 sene geçti....
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TümAmiraL 5 ay khytr89
khytr89
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın“4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim, iki yıl daha sabredip 5G’ye geçelim” demesinin üzerinden 3 sene geçti....

Farkındaysan erdoğana niye dünyada ilk 5g ye geçen ülke olmuyoruz diye tepki gösteriyorsun. Geldiğiniz nokta bu :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4874 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
5g, kore ve
5 etiket daha cep telefonu mobil ağ Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Samsung Galaxy S9 ve Note 9'un yeni renk seçenekleri internete düştü 5 ay Kaptan Amerika, Avengers 4’ten sonra seriye veda ediyor mu? 5 ay Microsoft'dan çift ekranlı katlanabilir tablet geliyor: Centaurus 5 ay Huawei FreeBuds 2 kablosuz kulaklığı uygulamasıyla ortaya çıktı 5 ay Spotify iki önemli özelliği test ediyor 5 ay SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketini yarın tekrar fırlatacak 5 ay İnsanlığın beşiği Afrika Kıtasıyla ilgili yeni bulgular 5 ay Chevrolet Volt üretimi durduruluyor 5 ay Sony’nin katlanabilir telefonu şeffaf ekranlı olacak 5 ay Uzmanlar uyarıyor: Fortnite uyuşturucu gibi 5 ay Nokia 8 Android Pie güncellemesi bazı sorunlar sebebiyle ertelendi 5 ay Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı 5 ay HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme 5 ay Rusya Ekonomi Bakanı:“Bitcoin bir sabun köpüğüydü” 5 ay Qualcomm ve Apple arasındaki savaş sona eriyor 5 ay Sega - Nintendo savaşını anlatan Console Wars dizisi geliyor 5 ay RTX Titan’ın görüntüleri sızdı 5 ay Cebe sığabilen kamp sobasıyla tanışın 5 ay Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı 5 ay Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN 5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak Sonraki İtalya'da ihtiyarlık 75 yaşından sonra başlıyor 5 ay HTC U11 Life Android Pie güncellemesi alan ilk HTC cihazı oldu 5 ay YouTube Music uygulamasının Android versiyonuna ekolayzer desteği geldi 5 ay Uluslararası otel zinciri Marriott, 500 milyon müşterinin kişisel bilgileri çaldırdı 5 ay Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor 5 ay Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX 2'nin tasarımı ortaya çıktı 5 ay NASA, Mars’ta bulunan InSight keşif aracından yeni fotoğraflar paylaştı 5 ay BMW M340i xDrive tanıtıldı 5 ay Valeroa koruma teknolojisi belirli bir süre kırılmama garantisi veriyor 5 ay Microsoft Office uygulamalarının simgeleri 5 yıl aradan sonra güncellendi 5 ay 3DMark Ray Tracing benchmark testi 8 Aralıkta tanıtılacak 5 ay Asus ZenFone Max M2 ve Max Pro M2'nin tüm teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı 5 ay Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Honor 7c ve depolama ürünleri var 5 ay Stickman yaratıcısından farklı bir PvP shooter oyunu 5 ay Google Hangouts 2020 yılında sonlandırılacak [Güncellendi] 5 ay Niantic, Pokemon Go’ya oyuncular arası karşılaşma özelliği ekliyor 5 ay GeForce GTX ekran kartları Fortnite hediye paketi ile geliyor 5 ay DC filmlerine bir yenisi daha ekleniyor: Blue Beetle 5 ay Galaxy A8s, 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim