Huawei nova 6 SE satışa sunuldu

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Huawei'nin 5 Aralık tarihinde tanıttığı yeni akıllı telefonu Huawei nova 6 SE Çin'de satışa sunuldu. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olmak üzere tek modelle piyasaya sürülen cihaz, gece siyahı, orman yeşili ve kar beyazı renk seçenekleriyle geliyor.

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30 dakikada yüzde 70'e kadar şarj olabiliyor

Huawei nova 6 SE, Kirin 810 yonga seti üzerine inşa edilmiş, Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile kutudan çıkıyor. 16 MP'lik delikli selfie kamerasına sahip cihazın ekranı ise 6.4 inç FHD+ çözünürlükte. Cihazın arka panelinde ise kare şeklinde dizilmiş dört kamera yer alırkan, bunların 48 MP ana, 8 MP ultrageniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olduğunu da belirtelim.

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Huawei'nin yeni akıllı telefonunun parmak izi tarayıcısı ise cihazın yan tarafına entegre ediliş. 40W hızlı şarj desteği de sunan Huawei nova 6 SE, 4.200 mAh kapasiteli pile sahip. Bu şarj teknolojisiyle cihazın 30 dakika içinde sıfırdan yüzde 70'e şarj edilebildiği belirtilmiş. 315 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan cihazın diğer pazarlara ne zaman dağıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yer almıyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_nova_6_se_china_price_sale-news-40734.php