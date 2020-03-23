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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G

    ZTE, beşinci nesil ağları destekleyen en hafif akıllı telefon olarak lanse ettiği yeni telefonunu resmen tanıttı. Snapdragon 765G platformundan güç alan ZTE Axon 11 5G dört arka kamerayla geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G
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    ZTE bugün düzenlediği çevrimiçi lansman etkinliğinde 5G özellikli ilk orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. ZTE Axon 11 5G isimli cihaz beşinci nesil ağları destekleyen en hafif (168 gram) akıllı telefon olarak lanse edildi.

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    Cihaz, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.47 inç AMOLED ekran taşıyor. Kavisli ekrana sahip akıllı telefon damla çentikli tasarım ile karşımıza çıktı. Ön panelinde ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

    5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G
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    ZTE Axon 11 5G Özellikleri

    ZTE Axon 11 5G gücünü Snapdragon 765G platformundan alıyor. Akıllı telefon 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacak. Ayrıca hafızasını microSD kart desteği sayesinde 2 TB'a kadar genişletmek mümkün olacak.

    Cihazın arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafta ise 20 megapiksel selfie kamerası mevcut.

    5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G
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    ZTE Axon 11 5G Fiyatı

    Akıllı telefon Quick Charge 4.0 hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pilden besleniyor. Bununla birlikte Android 10 tabanlı MiFavor 10 UI arayüzü ile kutudan çıktığını belirtelim. Cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

    ZTE Axon 11 5G aşağıda listelenen fiyatlarla satılacak:

    • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 380 dolar
    • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 422 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 478 dolar


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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 sa.
    DH de artık hiç bir cihazın ses özelliklerinden bahsedilmez oldu neden? Sadece kamera,ekran,işlemci,fiyat ve kapanış. Benim gibi müzik dinlemeyi seven, kaliteli ses kaydı almak isteyen.. ve video esnasında yapay ses duyma istemeyen kişiler son kullanıcı değil sanırım.
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    Erhansa 4 sa. yeni yorumcu
    Çok ilginç
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    Erhansa 4 sa. yeni yorumcu
    Çok ilginç ve güzel telefonlar çıkıyor.
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