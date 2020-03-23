5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G

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ZTE bugün düzenlediği çevrimiçi lansman etkinliğinde 5G özellikli ilk orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. ZTE Axon 11 5G isimli cihaz beşinci nesil ağları destekleyen en hafif (168 gram) akıllı telefon olarak lanse edildi.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme"

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Cihaz, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.47 inç AMOLED ekran taşıyor. Kavisli ekrana sahip akıllı telefon damla çentikli tasarım ile karşımıza çıktı. Ön panelinde ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

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ZTE Axon 11 5G Özellikleri

ZTE Axon 11 5G gücünü Snapdragon 765G platformundan alıyor. Akıllı telefon 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacak. Ayrıca hafızasını microSD kart desteği sayesinde 2 TB'a kadar genişletmek mümkün olacak.

Cihazın arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafta ise 20 megapiksel selfie kamerası mevcut.

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ZTE Axon 11 5G Fiyatı

Akıllı telefon Quick Charge 4.0 hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pilden besleniyor. Bununla birlikte Android 10 tabanlı MiFavor 10 UI arayüzü ile kutudan çıktığını belirtelim. Cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

ZTE Axon 11 5G aşağıda listelenen fiyatlarla satılacak:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 380 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 422 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 478 dolar

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