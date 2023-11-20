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    Bakan Uraloğlu'ndan 5G açıklaması: Yerli ve milli üretim desteklenecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projeleri için Çağrı Programı ile yerli ve milli üretimin teşvikini amaçladıklarını belirtti.
    5G'ye geçişte yerli ve milli üretim desteklenecek Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini amaçladıklarını belirterek, "Bu projeyle Türkiye'de ilk defa üretici firma, ürünü kullanabilecek operatör ve destekleyici kurum işbirliğiyle yerli ve milli ürün geliştirilmesi yönünde çalışma yapılmış olacak." dedi.

    Uraloğlu, ülkelerin sağlıklı iletişim altyapısına sahip olmadan küreselleşen dünyada rekabet etmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, dijital teknolojilerin üretkenliğinin artırmasının ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline geldiğini anlattı.

    Uraloğlu, Bakanlık olarak hem mevcut 4,5G hem de 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmaların desteklenmesi ve nihai ürüne dönüşmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

    "Teknoloji dünyasında bir çığır açacak 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı aşikar. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışıyoruz. 5G ile meydana gelecek olan dönüşümün, sunduğu fırsatların farkında olarak Bakanlığımızca çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

    Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesi için 2017'de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini (HTK) kurduklarını hatırlatan Uraloğlu, üye firmalar tarafından 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin geliştirildiğini söyledi. Uraloğlu, projeyle elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.

    İstanbul Havalimanı'nda cihazları uyumlu vatandaşların ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduklarını anımsatan Uraloğlu, 5G'ye hazırlık çalışmaları kapsamında mobil şebeke işletmecilerine ve yerli üreticilere deneme izinleri vererek teknolojik olarak 5G'ye hazırlanmalarını sağladıklarını anlattı.

    25 yerde 5G denemesi yapılıyor

    Uraloğlu, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 yerde 5G şebekesinin verilen izinler çerçevesinde denendiğini aktararak, "İstanbul Havalimanı'nda 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildi. İşletmecilerden aldığımız raporlara göre, abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1 gigabit ve gönderme hızları saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

    5G için yerli ve milli üretim hedefi

    Uraloğlu, Bakanlık olarak mobil haberleşme altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ürünlerinin geliştirilmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

    "Bu kapsamda 2022 içinde BTK, HGM, mobil operatörler ve 5G üzerine çalışan firmaların da katkılarıyla 5G destek çağrısı başlıklarını belirledik. Yaptığımız çalışmalar sonucu 5 Ocak 2023'te '5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı' adı altında 5G çağrısı yaptık. Bu çağrımızla AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılmasını ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladık. Çağrı programıyla toplam 200 milyon liralık destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınırı 20 milyon lira belirledik."

    AR-GE desteği çağrısı süreçlerini 14 firmayla tamamladıkları bilgisini veren Uraloğlu, "Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında ilgili paydaşları bir araya getiren süreçte BTK, HGM ve mobil operatörler Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ile proje izleme ve değerlendirme hususlarında işbirliği yapıyoruz. Burada olmamıza vesile olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), BTK, HGM ve GSM operatörleri ile Proje İzleme İşbirliği Protokolü imza törenini gerçekleştireceğiz. Projeyle Türkiye'de ilk defa üretici firma, ürünü kullanabilecek operatör ve destekleyici kurum işbirliğiyle yerli ve milli ürün geliştirilmesi yönünde çalışma yapılmış olacak." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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