5-inç Full HD ekranlı Huawei Ascend D2'nin basın görseli yayımlandı

Hakkındaki ilk detaylar, ekim ayının sonuna doğru Çin'in Shadong kentinde düzenlenen konferansta ortaya çıkan ve Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) kapsamında resmiyet kazanması beklenen Huawei Ascend D2'nin basın görseli yayımlandı.



Sade bir tasarıma sahip olan Ascend D2, 5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranıyla ön plana çıkıyor. Yayımlanan basın görselinde görüleceği üzere fiziksel tuşlar ortadan kaldırılmış ve Android işletim sistemli modellere özel menü tuşları dokunmatik ekran üzerine yerleştirilmiş.

Üst segmentte konumlandırılan Ascend D2'ye, Huawei imzalı, 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli bir platformun güç vereceği rapor ediliyor. Ancak bu platformun, Ascend D Quad'da da yer alan K3V2 mi yoksa daha üst seviye bir çözüm mü olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi ve Huawei'ın ''Emotion'' kullanıcı arayüzü desteğini arkasına alacak olan akıllı telefonun, hem ön yüzünde hem arka yüzünde kamera bulunuyor. Ana kameranın 13 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabileceği dile getiriliyor. Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten akıllı telefonda, bekleme ve konuşma süresi problemlerinin aşılması adına 3.000 mAh kapasiteli batarya tercih edilmiş.



5-inç'lik akıllı telefon arenasına farklı bir soluk getireceğine kesin gözüyle bakılan Ascend D2 ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. 2013'ün, akıllı telefonlar bakımından renkli geçecek bir yıl olacağını düşünüyoruz.



http://www.slashgear.com/huawei-ascend-d2-leaks-for-ces-2013-with-smartphone-press-photo-18261454/