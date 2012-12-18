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5-inç Full HD ekranlı Huawei Ascend D2'nin basın görseli yayımlandı

6 yıl
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21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Hakkındaki ilk detaylar, ekim ayının sonuna doğru Çin'in Shadong kentinde düzenlenen konferansta ortaya çıkan ve Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) kapsamında resmiyet kazanması beklenen Huawei Ascend D2'nin basın görseli yayımlandı.
Sade bir tasarıma sahip olan Ascend D2, 5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranıyla ön plana çıkıyor. Yayımlanan basın görselinde görüleceği üzere fiziksel tuşlar ortadan kaldırılmış ve Android işletim sistemli modellere özel menü tuşları dokunmatik ekran üzerine yerleştirilmiş.
Üst segmentte konumlandırılan Ascend D2'ye, Huawei imzalı, 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli bir platformun güç vereceği rapor ediliyor. Ancak bu platformun, Ascend D Quad'da da yer alan K3V2 mi yoksa daha üst seviye bir çözüm mü olup olmayacağı henüz bilinmiyor. 
Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi ve Huawei'ın ''Emotion'' kullanıcı arayüzü desteğini arkasına alacak olan akıllı telefonun, hem ön yüzünde hem arka yüzünde kamera bulunuyor. Ana kameranın 13 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabileceği dile getiriliyor. Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten akıllı telefonda, bekleme ve konuşma süresi problemlerinin aşılması adına 3.000 mAh kapasiteli batarya tercih edilmiş.
5-inç'lik akıllı telefon arenasına farklı bir soluk getireceğine kesin gözüyle bakılan Ascend D2 ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. 2013'ün, akıllı telefonlar bakımından renkli geçecek bir yıl olacağını düşünüyoruz.

http://www.slashgear.com/huawei-ascend-d2-leaks-for-ces-2013-with-smartphone-press-photo-18261454/ Yorum Yaz
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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
dikdörtgen yaparsin iphone olur kenarlari yuvarlatip inceltirsin galaxy olur azcik şekil yaparsin htc olur.bi bitmediniz arkadaş herşeyde çalinti zaten..neyse sakinim
dikdörtgen yaparsin iphone olur kenarlari yuvarlatip inceltirsin galaxy olur azcik şekil yaparsin htc olur.bi bitmediniz arkadaş herşeyde çalinti zaten..neyse s...
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ihsanttk 6 yıl
bence note 2 yeteneklerinde ve onu zorlayacak bir telefonu 2013 yılında zor görürüz...ve note 2 yi uzunca birzaman tahtından indiremeyecekler...5" tabiki ideal ama sanırım 5.5" e alıştık...huaweinin handikapı bliniyor olmaması ve buna mukabil fiyatının pahalı olması...."nerenin köyü " diyenler çok...bide kendi üretimi işlemcisinin artılarını eksilerini bilmiyoruz..
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DH Misafiri 6 yıl
Neye benzerse benzesin. Telefonun ekran görüntüsü, pil ömrü, arayüzü, kamerası, internet performansı, fiyatı iyiyse; bir de android güncellemelerini zamanında alırsa sıkıntı yok, alınır yani!
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alp0007 6 yıl
'Komşumun kızına benzemiş. Şansı benzemesin' Şaka
Görüntüsü ve donanımı çok ideal, note 2 almasaydım fiyatına göre düşünebilirdim.
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DH Misafiri 6 yıl
Çok cok başarılı bir telefon olmayabilir fakat geniş ekranı ile göz dolduruyor. radyodinlet.net/...
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Cep telefonuna benzemis
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Galaxys7 6 yıl
Haklısınız arkadaşlar Yapan Çinli olunca eleştirmeye lüzüm yok. Çinliler olmasaydı her şeyi daha pahalı alırdık eminim. Türkiye'ye gelirse alabileceğim telefonlar arasında diyebilirim.
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vitor reis 6 yıl Galaxys7
Galaxys7
Haklısınız arkadaşlar Yapan Çinli olunca eleştirmeye lüzüm yok. Çinliler olmasaydı her şeyi daha pahalı alırdık eminim. Türkiye'ye gelirse alabileceğim telefonlar arasında diyebilirim.

Almanyaya gelir inş amcaoğluna getirtirim sanada getirtiyimmi
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Salona 6 yıl
Evet ilginç benzetmeler mevcut ama artık ne yapmalı küre telefon mu çıkarsın adamlar?
Türkiye'ye gelseler keçke demeye gerek yok zaten.
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Galaxys7 6 yıl
Türkiye'ye gelmiyecek bir telefon için boşuna kendinizi kasıyorsunuz arkadaşlar Ayrıca bu kadar stres yapmaya hiç gerek yok, Bizler tüketiciyiz elbette eleştirme hakkımız da olacak. Tabi şirketler adına çalışanlar varsa aramızda tabi ki ürettikleri malı savunmaya hakları var.
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-Freedom- 6 yıl
İslemci s4 pro olursa iyi olur
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depeche35 6 yıl
Huawei 'in 2012 de ürettiği ascend quad işlemcili Amiral gemisini Türkiyeye neden getirmedi Huawei Türkiye distr. sormak isterim ? Nasıl bir pazarlama stratejisidir bu.
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Hypnotica 6 yıl
illaki bişeylere benzeyecek. üçgen mi yapsın adamlar telefonu.
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