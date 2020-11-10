MediaTek, Snapdragon 865 ile rekabet edebilecek işlemci geliştiriyor

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MediaTek,geçmişte çok sayıda orta ve giriş seviye işlemciyi tanıttı ve şu anda piyasaya bir başka yonga seti daha piyasaya sürmek için çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, 6nm mimariye dayalı olacak yeni bir MediaTek işlemciye işaret ediyor.

Yaklaşan işlemcinin adı şimdilik doğrulanmamış olsa da, model numarası ve bazı özellikleri sızdırıldı. Güvenilir sızıntı bilgileriyle tanınan Digital Chat Station, yaklaşan yonga setinin Samsung'un yeni çıkacak Exynos 1080 yongasıyla aynı mimariye sahip olduğunu duyurdu.

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Exynos 1080 ile aynı mimariye sahip olacak

Sızıntıya göre, 6nm MediaTek MT689X yongası, Antutu'da yaklaşık 600 bin puan aldığını iddia ediyor ve bu skor yeni yonga setini, Snapdragon 865 ile Snapdragon 865+ arasında bir yere konumlandırıyor.

Digital Chat Station, 6nm MT689X'in CPU frekansı ve mimari yönünden Exynos 1080 ile esasen aynı olacağını söylerken yeni MediaTek yongasının, bir Mali G77 GPU ile donatılabileceğini de belirtti.

Samsung'un, 12 Kasım'da tanıtacağı ve Vivo X60 serisiyle kullanıma sunulması beklenen Exynos 1080 yonga seti Antutu testlerinde 693.000 puan elde etti.

Sızıntı bilgilerde ayrıca bir fiyatlandırma da yer alıyor. Digital Chat Station, MediaTek MT689X'in yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahip akıllı telefonlarda yer alacağını öngörüyor.

https://www.gsmarena.com/mediatek_to_launch_a_6nm_chipset_with_a_similar_architecture_as_exynos_1080-news-46205.php

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