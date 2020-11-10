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    MediaTek, Snapdragon 865 ile rekabet edebilecek işlemci geliştiriyor

    MediaTek, yakında tanıtılacak olan Exynos 1080 ile aynı mimariye sahip yeni bir yonga seti hazırlığı içinde. MediaTek MT689X, Snapdragon 865 ile rekabet edebilecek bir performansa sahip olacak.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    MediaTek, Snapdragon 865 ile rekabet edebilecek işlemci geliştiriyor
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    MediaTek,geçmişte çok sayıda orta ve giriş seviye işlemciyi tanıttı ve şu anda piyasaya bir başka yonga seti daha piyasaya sürmek için çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, 6nm mimariye dayalı olacak yeni bir MediaTek işlemciye işaret ediyor.

    Yaklaşan işlemcinin adı şimdilik doğrulanmamış olsa da, model numarası ve bazı özellikleri sızdırıldı. Güvenilir sızıntı bilgileriyle tanınan Digital Chat Station, yaklaşan yonga setinin Samsung'un yeni çıkacak Exynos 1080 yongasıyla aynı mimariye sahip olduğunu duyurdu.

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    Ayrıca Bkz. "Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi"

    Exynos 1080 ile aynı mimariye sahip olacak

    Sızıntıya göre, 6nm MediaTek MT689X yongası, Antutu'da yaklaşık 600 bin puan aldığını iddia ediyor ve bu skor yeni yonga setini, Snapdragon 865 ile Snapdragon 865+ arasında bir yere konumlandırıyor.

    Digital Chat Station, 6nm MT689X'in CPU frekansı ve mimari yönünden Exynos 1080 ile esasen aynı olacağını söylerken yeni MediaTek yongasının, bir Mali G77 GPU ile donatılabileceğini de belirtti.

    Samsung'un, 12 Kasım'da tanıtacağı  ve Vivo X60 serisiyle kullanıma sunulması beklenen Exynos 1080 yonga seti Antutu testlerinde 693.000 puan elde etti.

    Sızıntı bilgilerde ayrıca bir fiyatlandırma da yer alıyor. Digital Chat Station, MediaTek MT689X'in yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahip akıllı telefonlarda yer alacağını öngörüyor.



    https://www.gsmarena.com/mediatek_to_launch_a_6nm_chipset_with_a_similar_architecture_as_exynos_1080-news-46205.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    50 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zdniz (dniz yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mediatek bildiğim kadarıyla kaynak kodlarını vermiyor buda en fazla bir cihaz 1-2 güncelleme alıp ölmesine sebep oluyor eskiden canavar gibi batarya yerdi şuan bilmiyorum ama rekabet iyidir
    Mediatek bildiğim kadarıyla kaynak kodlarını vermiyor buda en fazla bir cihaz 1-2 güncelleme alıp ölmesine sebep oluyor eskiden canavar gibi batarya yerdi şuan ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Çinlilerin geneli böyle,hiç biri kaynak kodlarını paylaşmıyor,hepsi kısıtlamacı. Mesela Huawei,telefonların bootloader kilidini açmaya izin vermiyor.
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    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonuçlara göre Mediatek, Iphone 12 Pro Max'ı geçmiş büyük başarı
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mediatek bildiğim kadarıyla kaynak kodlarını vermiyor buda en fazla bir cihaz 1-2 güncelleme alıp ölmesine sebep oluyor eskiden canavar gibi batarya yerdi şuan bilmiyorum ama rekabet iyidir
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Çinlilerin geneli böyle,hiç biri kaynak kodlarını paylaşmıyor,hepsi kısıtlamacı. Mesela Huawei,telefonların bootloader kilidini açmaya izin vermiyor.
    Yanıtla +4
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