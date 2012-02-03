5-satır QWERTY klavyeli Motorola Droid 4, 10 Şubat'tan itibaren satışa sunulabilir

Motorola'nın geride bıraktığımız ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda resmiyet kazandırdığı modeli Droid 4'ün çıkış tarihi netleşmeye başladı. Verizon Wireless cephesinden gelen bilgilere göre herhangi bir erteleme olmadığı takdirde yeni akıllı telefonun 10 Şubat'tan itibaren raflardaki yerini alması bekleniyor. Fiyat konusunda henüz açıklama yapılmamakla beraber fiyatın 2 yıllık sözleşme kapsamında 199.99$ olacağı düşünülüyor.



1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.3.5 (Gingerbread) işletim sistemi desteğini arkasına alan Droid 4, 5-satır kızaklı QWERTY klavye donanımı, LTE (4G) ağı desteği, 4.0-inç 540 x 960 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, GPS, 16 GB dahili depolama kapasitesi, microSD kart girişi, HDMI portu, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı, 1.3 megapiksel ön kamera ve 1785 mAh batarya gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor.

