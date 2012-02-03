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5-satır QWERTY klavyeli Motorola Droid 4, 10 Şubat'tan itibaren satışa sunulabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,3b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın geride bıraktığımız ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda resmiyet kazandırdığı modeli Droid 4'ün çıkış tarihi netleşmeye başladı. Verizon Wireless cephesinden gelen bilgilere göre herhangi bir erteleme olmadığı takdirde yeni akıllı telefonun 10 Şubat'tan itibaren raflardaki yerini alması bekleniyor. Fiyat konusunda henüz açıklama yapılmamakla beraber fiyatın 2 yıllık sözleşme kapsamında 199.99$ olacağı düşünülüyor.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Android 2.3.5 (Gingerbread) işletim sistemi desteğini arkasına alan Droid 4, 5-satır kızaklı QWERTY klavye donanımı, LTE (4G) ağı desteği, 4.0-inç 540 x 960 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, GPS, 16 GB dahili depolama kapasitesi, microSD kart girişi, HDMI portu, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı, 1.3 megapiksel ön kamera ve 1785 mAh batarya gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor.

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El Fuego 7 yıl
Droid 3
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artcraft35 7 yıl
baysan240
iki yıllık sözleşme 199 dolar
bizimkiler niye sözleşmeli satışlarda ürünü yine aynı fiyata satıyorlarki ?

oo haklarını yeme şimdi vodafone ve turkcell markalı telefonlar 5 lira nokianın samsungun falan bazı uyduruk modeller de arada kaynıyo bazen :D
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Tornedo 7 yıl
Herhangi bir gelişme var mı :) Klavyeli bir cihaz arıyorum da
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acbold 7 yıl
ürün her ne kadar kaliteli ve iyi donanıma sahipte olsa.2012 Yılında alınacak bir telefonda 2.3 android sisteminden vazgeçilmeli ve 4.0 beklenmeli.Hem güncellemeler geç geliyor hemde sadece 1 üst güncelleme alabiliyorsunuz. 4.0 çıkmasıda yakın iken, böyle 2.3 almanın gereği yok.
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Dark Shade 7 yıl
2.3.5 mi kaldı yaaa... kaç ay oldu hala 2.3.5 li telefon çıkarıyorlar...
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E_Aydin35 7 yıl
baysan240
iki yıllık sözleşme 199 dolar
bizimkiler niye sözleşmeli satışlarda ürünü yine aynı fiyata satıyorlarki ?

Haha haklısın..Acı gerçekler adamlar bizi ayakta kandırıyor galiba.. Bu arada Motorola tarzını değiştirmiş galiba güzel tasarımlı ve iyi teknik özellikler.
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baysan240 7 yıl
iki yıllık sözleşme 199 dolar
bizimkiler niye sözleşmeli satışlarda ürünü yine aynı fiyata satıyorlarki ?
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