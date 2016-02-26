6 GB Bellekli Vivo Xplay 5'in iPhone 6S ile karşılaştırması yayınlandı

Çinli üretici Vivo son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Üreticinin Xplay 5 adındaki yeni modeli; kavisli ekranı, 6 GB belleği, Snapdragon 820 çipseti, ekran/yüzey oranı, metal kasası ve parmak izi okuyucusuyla birlikte oldukça iddialı bir model.

Yeni sızıntı ise daha önce pek görmeye alışık olmadığımız türden. Çin'in sosyal medya ağı Weibo üzerinden yayınlanan bir videoda Xplay 5'in bir başka Vivo modeli ve iPhone 6S ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Söz konusu karşılaştırmada Xplay 5'in alt ve üst kısımlarının gizlenirken, ilk olarak tüm cihazların arka planda çalıştırdığı uygulamalar kapatılıyor. Daha sonra yeni bir uygulama başlatılarak açılış hızları test ediliyor. Videoda görünene göre Xplay 5, uygulamayı iPhone 6S'e göre daha hızlı açmayı başarıyor. Eski Vivo modeli ise oldukça geç açılış hızına sahip.

Geçtiğimiz hafta 6" ekrana sahip olacağı konuşulan Xplay 5 için yeni iddialar 5.5" ekran boyutunu işaret ediyor. 2K çözünürlük, 5.5" kavisli ekran, Snapdragon 820 çipset, 6 GB bellek ve 64 GB depolama alanı buluştuğunda kullanıcılara nasıl bir maliyet çıkacak merak konusu. Cihazın arka kısımda 16 MP, ön kısımda ise 8 MP kamerayla birlikte Android 6.0 sürümüne sahip olması bekleniyor.