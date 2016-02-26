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6 GB Bellekli Vivo Xplay 5'in iPhone 6S ile karşılaştırması yayınlandı

Kısa bir süre önce sızıntıları ortaya çıkan Vivo Xplay 5 bu kez çok daha ilginç bir sızıntıyla gündeme geldi. Yeni yayınlanan videoda akıllı telefon iPhone 6S ile karşılaştırılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
22
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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6 GB Bellekli Vivo Xplay 5'in iPhone 6S ile karşılaştırması yayınlandı
Çinli üretici Vivo son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Üreticinin Xplay 5 adındaki yeni modeli; kavisli ekranı, 6 GB belleği, Snapdragon 820 çipseti, ekran/yüzey oranı, metal kasası ve parmak izi okuyucusuyla birlikte oldukça iddialı bir model. 
Yeni sızıntı ise daha önce pek görmeye alışık olmadığımız türden. Çin'in sosyal medya ağı Weibo üzerinden yayınlanan bir videoda Xplay 5'in bir başka Vivo modeli ve iPhone 6S ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Söz konusu karşılaştırmada Xplay 5'in alt ve üst kısımlarının gizlenirken, ilk olarak tüm cihazların arka planda çalıştırdığı uygulamalar kapatılıyor. Daha sonra yeni bir uygulama başlatılarak açılış hızları test ediliyor. Videoda görünene göre Xplay 5, uygulamayı iPhone 6S'e göre daha hızlı açmayı başarıyor. Eski Vivo modeli ise oldukça geç açılış hızına sahip. 
Geçtiğimiz hafta 6" ekrana sahip olacağı konuşulan Xplay 5 için yeni iddialar 5.5" ekran boyutunu işaret ediyor. 2K çözünürlük, 5.5" kavisli ekran, Snapdragon 820 çipset, 6 GB bellek ve 64 GB depolama alanı buluştuğunda kullanıcılara nasıl bir maliyet çıkacak merak konusu. Cihazın arka kısımda 16 MP, ön kısımda ise 8 MP kamerayla birlikte Android 6.0 sürümüne sahip olması bekleniyor.

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interwap 3 yıl en beğenilen
Mobile izleyemeyen flash video koymanın mantığı nedir?
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dobrasam 3 yıl
Apple iphone resmen benchmark haline geldi karşılaştırmak bile Apple a hakaret sen tut o kadar ram ile mücadele etmeye çalış Apple sadece dalga geçiyor bizimle
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ghost recon advanced 3 yıl
çıkalı 5 ay olmuş mx 5 pro halen ülkemize resmi olarak gelmemişken diğer yeni çıkan modellerin gelmesi hayal olur ancak çine gidip gelen birileri tarafından tedarik edilebilir ki buda biraz riskli oluyor telefonu düşürüp kırdığınız zaman parça bulması sorun yazılım sorun tamiri zor v.s bu tür cihazları seçerken dikkatli olmak lazım
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Jeopol 3 yıl dobrasam
Musteri icin onemli olan fiyattir. X firmasi isterse 20 GB bellekle iPhone hizina anca ulassin, ama daha ucuzsa hatta yari yariya fark varsa elbet X firmasini tercih ederiz.

Burada utanmasi gereken appledir. Adamlar senden daha fazla donanim koymasina ragmen cok daha ucuza satabiliyorlar.
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mabovski 3 yıl
Iphone killer.
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mpolat35 3 yıl Okisht
Hacı girdim fakat izleyemedim. İzlemek için pc den mi girmemiz lazım?
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devitos 3 yıl mpolat35
mpolat35

Hacı girdim fakat izleyemedim. İzlemek için pc den mi girmemiz lazım?

bende telden izleyemedım. pc den göruyom. Ama youtubede aratırsan var.
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Okisht 3 yıl mpolat35
Sızıntı kaynağını eklediğim için bir problem olmuş. Çin'li bir sitenin oynatıcısı flash player ile çalıştığı için mobilden izlenemiyor. Facebook'da reklamsız bir alternatifi varsa düzenleyeceğim birazdan.
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BlackUnkown 3 yıl
Bence i6s ile karşılaştırmaya bile gerek yok :D
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alemburda34 3 yıl
Çok yakar bu
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kadirirdem 3 yıl
sağlam cihaz tr de bekleriz...
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Guest-C1BF783EF 3 yıl
hindistanda 2200e çıkacaksa türkiyede 3000den aşağı çıkmaz bu alet
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arel.gr 3 yıl
ilgi odagi !
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interwap 3 yıl en beğenilen
Mobile izleyemeyen flash video koymanın mantığı nedir?
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aspirin_00 3 yıl
hızlıymış ama kenar çerçeveleri kalın gibi geldi
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UNF0RGIVEN 3 yıl
Güzel cihaz türkiyeye rekabetci fiyatlarla mi5 ile beraber gelmesi çok iyi olur. Test tek uygulama ile değil de arkada uygulamalar çalışırken geçiş ve birden fazla uygulama açılış hızı üzerinden olsaymış bir anlam ifade ederdi
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Atılgan oo 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
hızlıymış ama kenar çerçeveleri kalın gibi geldi

arkadasim cerceveler kalin degil. hatta kenar cerceveleri yok. kenarlardan kavisli oldugu icin kavisler gorunmesin diye bantla kapatmislar.
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tekin-71 3 yıl
Vivo hoş cihaz ama içi tamamen İphone çakması
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