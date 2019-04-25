6 GB RAM ve çift arka kameralı Oppo A9 resmen tanıtıldı

Oppo sessiz sedasız Çin'de Oppo A9 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıttı. 265 dolar fiyat etiketi taşıyan cihaz 30 Nisan'da satışa sunulacak. Akıllı telefon yeşil, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renkte geliyor.

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Oppo A9, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.53 inç FHD+ ekrana sahip. Yüzde 90.7 ekran-gövde oranı sunan cihazın damla çentikli ekranı Corning Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor.

Akıllı telefonda 2.1 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P70 işlemci ve 6 GB RAM var. Ayrıca microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebilir 128 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu belirtelim. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde.

Çift arka kamera ve 4020 mAh pil

Oppo A9, yapay zeka destekli 16 megapiksel sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift arka kamera taşıyor. Ayrıca çift tonlu LED flaşı da var. Ön tarafta ise bizi yine yapay zeka özellikli 16 megapiksel kamera karşılıyor.

Cihaz oyun meraklıları için GameBoost 2.0 oyun hızlandırma motoru ile donatılmış durumda. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 4.020 mAh'lik pilinden alan telefon kutudan Android Pie tabanlı Color OS 6 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor. Son olarak Oppo A9'da şirketin sanal asistanı Breeno'nun da görev yaptığını ekleyelim.

https://www.gsmarena.com/oppo_a9_goes_official_with_653inch_display_and_4020_mah_battery-news-36750.php