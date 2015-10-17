6 Sony Xperia modeli Android 5.0'dan direk olarak Android 6.0'a güncellenecek

Kısa bir süre önce Android 6.0 güncellemesini alacak modellerini listeleyen Sony bugün destek sayfasında ufak bir güncelleme daha yaptı. Android 5.1 takviminden bazı cihazların çıkarıldığı görülürken bu modellerin direk olarak Android 6.0'a güncelleneceği bildirildi.

Android 6.0 güncellemesi alacak modellerin listesine buradan ulaşabilirsiniz. Tüm markaların yer aldığı liste sürekli güncel tutulmaktadır.

Sayfaya göre Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet, Xperia C4, Xperia C5 Ultra, Xperia M4 Aqua ve Xperia M5 modelleri bir sonraki güncellemede direk olarak Android 6.0 Marshmallow sürümüne güncellenecek. Bu da hali hazırda Android 5.0 ile çalışan cihazların Android 5.1 ara güncellemesini almayacağı anlamına geliyor.Z4 tablete hali hazırda Android 5.1.1 güncellemesini yayınlayan Sony'nin bu modeli de listeye dahil etmesi kafaları bir miktar karıştırdı. Güncelleme geri mi çekilecek yoksa liste yeniden mi güncellenecek bu konuda net bir bilgi yok. Android 5.1 güncellemelerinin iptal edilmesi Marshmallow güncellemesini daha hızlı bir şekilde hazırlanması anlamına da geliyor. Bakalım Sony bu kez güncelleme yarışında nasıl bir performans gösterecek.