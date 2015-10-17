6 Sony Xperia modeli Android 5.0'dan direk olarak Android 6.0'a güncellenecek

Kısa bir süre önce Android 6.0 güncellemesini alacak modellerini listeleyen Sony bugün destek sayfasında ufak bir güncelleme daha yaptı. Android 5.1 takviminden bazı cihazların çıkarıldığı görülürken bu modellerin direk olarak Android 6.0'a güncelleneceği bildirildi.
Sayfaya göre Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet, Xperia C4, Xperia C5 Ultra, Xperia M4 Aqua ve Xperia M5 modelleri bir sonraki güncellemede direk olarak Android 6.0 Marshmallow sürümüne güncellenecek. Bu da hali hazırda Android 5.0 ile çalışan cihazların Android 5.1 ara güncellemesini almayacağı anlamına geliyor.
Z4 tablete hali hazırda Android 5.1.1 güncellemesini yayınlayan Sony'nin bu modeli de listeye dahil etmesi kafaları bir miktar karıştırdı. Güncelleme geri mi çekilecek yoksa liste yeniden mi güncellenecek bu konuda net bir bilgi yok. Android 5.1 güncellemelerinin iptal edilmesi Marshmallow güncellemesini daha hızlı bir şekilde hazırlanması anlamına da geliyor. Bakalım Sony bu kez güncelleme yarışında nasıl bir performans gösterecek.
Z4 tablete hali hazırda Android 5.1.1 güncellemesini yayınlayan Sony'nin bu modeli de listeye dahil etmesi kafaları bir miktar karıştırdı. Güncelleme geri mi çekilecek yoksa liste yeniden mi güncellenecek bu konuda net bir bilgi yok. Android 5.1 güncellemelerinin iptal edilmesi Marshmallow güncellemesini daha hızlı bir şekilde hazırlanması anlamına da geliyor. Bakalım Sony bu kez güncelleme yarışında nasıl bir performans gösterecek.
Android 6.0 güncellemesi alacak modellerin listesine buradan ulaşabilirsiniz. Tüm markaların yer aldığı liste sürekli güncel tutulmaktadır.
http://www.gsmarena.com/six_sony_devices_will_jump_straight_to_android_60_from_android_50-news-14524.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2.5 senedir iphone 4S kullanan biri olarak katılmıyorum. Forumda kullanıcı yorumlarına da bakarsanız 4 ve 4s cihazları IOS 6'dan sonra sürekli hantallaştırılıyor.
Yeni versiyonlar cihaza birşey katmıyor aksine götürüyor ki insanlar bıkıp iphone 6, 6s gibi modellere geçsinler. Geçmeyim IOS 6 veya 7'de takılayım deseniz
sdk/framework değiştiği için uygulamaların yeni versiyonları IOS 8 gerektirir, IOS 9 gerektirir gibi ibareler taşıyor. Yani geçmek zorunda kalıyorsunuz.
Buna rağmen geçmeyip eski versiyonda takılan epey kullanıcı var. Ben de geçmedim, Cihaz halen IOS7'de duruyor. Android'de ise durum farklı, cihazınız android 4.0.4 de bile kalsa
kaybedeceğiniz birşey yok, yeni uygulamaları kullanır ve cihazınızı var olan performansı ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Kazancınız da yok kaybınız da yok.
Kısacası hem android üreticileri hem de apple, ikisinin de amacı yeni cihaz satmak. 2 sene güncellemelerin keyfini çıkarın, sonra gelecek güncellemelerden gelse bile hayır beklemeyin.
Çok çok fark yok kısacası ben de android'e geri döndüm.