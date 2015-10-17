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6 Sony Xperia modeli Android 5.0'dan direk olarak Android 6.0'a güncellenecek

3 yıl
5,5b
1
37
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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6 Sony Xperia modeli Android 5.0'dan direk olarak Android 6.0'a güncellenecek
 
Kısa bir süre önce Android 6.0 güncellemesini alacak modellerini listeleyen Sony bugün destek sayfasında ufak bir güncelleme daha yaptı. Android 5.1 takviminden bazı cihazların çıkarıldığı görülürken bu modellerin direk olarak Android 6.0'a güncelleneceği bildirildi.
Sayfaya göre Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet, Xperia C4, Xperia C5 Ultra, Xperia M4 Aqua ve Xperia M5 modelleri bir sonraki güncellemede direk olarak Android 6.0 Marshmallow sürümüne güncellenecek. Bu da hali hazırda Android 5.0 ile çalışan cihazların Android 5.1 ara güncellemesini almayacağı anlamına geliyor.

Z4 tablete hali hazırda Android 5.1.1 güncellemesini yayınlayan Sony'nin bu modeli de listeye dahil etmesi kafaları bir miktar karıştırdı. Güncelleme geri mi çekilecek yoksa liste yeniden mi güncellenecek bu konuda net bir bilgi yok. Android 5.1 güncellemelerinin iptal edilmesi Marshmallow güncellemesini daha hızlı bir şekilde hazırlanması anlamına da geliyor. Bakalım Sony bu kez güncelleme yarışında nasıl bir performans gösterecek.


Android 6.0 güncellemesi alacak modellerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.  Tüm markaların yer aldığı liste sürekli güncel tutulmaktadır.

http://www.gsmarena.com/six_sony_devices_will_jump_straight_to_android_60_from_android_50-news-14524.php Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
S800 lü xperia Z1 in almaması çok ayıp...
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Umutcan 3 yıl Redunay
sioner

Bu güncelleme konusu tam bir karın ağrısı androidin püsküllü belası. Yok o modele gelecek yok bu modele gelmeyecek. Bu durum bile ios a geçmek için başlı başına bir neden.

2.5 senedir iphone 4S kullanan biri olarak katılmıyorum. Forumda kullanıcı yorumlarına da bakarsanız 4 ve 4s cihazları IOS 6'dan sonra sürekli hantallaştırılıyor.
Yeni versiyonlar cihaza birşey katmıyor aksine götürüyor ki insanlar bıkıp iphone 6, 6s gibi modellere geçsinler. Geçmeyim IOS 6 veya 7'de takılayım deseniz
sdk/framework değiştiği için uygulamaların yeni versiyonları IOS 8 gerektirir, IOS 9 gerektirir gibi ibareler taşıyor. Yani geçmek zorunda kalıyorsunuz.
Buna rağmen geçmeyip eski versiyonda takılan epey kullanıcı var. Ben de geçmedim, Cihaz halen IOS7'de duruyor. Android'de ise durum farklı, cihazınız android 4.0.4 de bile kalsa
kaybedeceğiniz birşey yok, yeni uygulamaları kullanır ve cihazınızı var olan performansı ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Kazancınız da yok kaybınız da yok.
Kısacası hem android üreticileri hem de apple, ikisinin de amacı yeni cihaz satmak. 2 sene güncellemelerin keyfini çıkarın, sonra gelecek güncellemelerden gelse bile hayır beklemeyin.
Çok çok fark yok kısacası ben de android'e geri döndüm.
sionerBu güncelleme konusu tam bir karın ağrısı androidin püsküllü belası. Yok o modele gelecek yok bu modele gelmeyecek. Bu durum bile ...
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ComingWind 3 yıl
Sony tartışmasız en iyi Android cihaz. S3 ile bir çıkan Z daha yeni destekten kesilecek. Samsung'un efsanesi iphone'u tokatlayan S3 ise 1 sene sonra üvey evlat muamelesi görmüştü. Sony candır, gerisi heyecandır.
Sony tartışmasız en iyi Android cihaz. S3 ile bir çıkan Z daha yeni destekten kesilecek. Samsung'un efsanesi iphone'u tokatlayan S3 ise 1 sene sonra üvey evlat ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ComingWind 3 yıl
Sony tartışmasız en iyi Android cihaz. S3 ile bir çıkan Z daha yeni destekten kesilecek. Samsung'un efsanesi iphone'u tokatlayan S3 ise 1 sene sonra üvey evlat muamelesi görmüştü. Sony candır, gerisi heyecandır.
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aycibin 3 yıl
android'de nexus'lardan sonra en iyi güncelleme sağlayan marka sony yaklaşık 2 senedir.sanırım stok android'de daha yakın olmasının faydası.görmek istediğimiz hareketler bunlar.
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Redunay 3 yıl
Bu güncelleme konusu tam bir karın ağrısı androidin püsküllü belası. Yok o modele gelecek yok bu modele gelmeyecek. Bu durum bile ios a geçmek için başlı başına bir neden.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Umutcan 3 yıl Redunay
sioner

Bu güncelleme konusu tam bir karın ağrısı androidin püsküllü belası. Yok o modele gelecek yok bu modele gelmeyecek. Bu durum bile ios a geçmek için başlı başına bir neden.

2.5 senedir iphone 4S kullanan biri olarak katılmıyorum. Forumda kullanıcı yorumlarına da bakarsanız 4 ve 4s cihazları IOS 6'dan sonra sürekli hantallaştırılıyor.
Yeni versiyonlar cihaza birşey katmıyor aksine götürüyor ki insanlar bıkıp iphone 6, 6s gibi modellere geçsinler. Geçmeyim IOS 6 veya 7'de takılayım deseniz
sdk/framework değiştiği için uygulamaların yeni versiyonları IOS 8 gerektirir, IOS 9 gerektirir gibi ibareler taşıyor. Yani geçmek zorunda kalıyorsunuz.
Buna rağmen geçmeyip eski versiyonda takılan epey kullanıcı var. Ben de geçmedim, Cihaz halen IOS7'de duruyor. Android'de ise durum farklı, cihazınız android 4.0.4 de bile kalsa
kaybedeceğiniz birşey yok, yeni uygulamaları kullanır ve cihazınızı var olan performansı ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Kazancınız da yok kaybınız da yok.
Kısacası hem android üreticileri hem de apple, ikisinin de amacı yeni cihaz satmak. 2 sene güncellemelerin keyfini çıkarın, sonra gelecek güncellemelerden gelse bile hayır beklemeyin.
Çok çok fark yok kısacası ben de android'e geri döndüm.
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Crauls 3 yıl
Mutlu,memnun bir c4 sahibi olarak sevindigim bir haber,zaten gecersem m5e gecerim diordum gerek kalmadi.Ancak seneye bu zamanlar para durumuna gore z5 dusunurum artik.
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serkan78689 3 yıl
sonyciler eksilemiş :D
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travers 3 yıl
bu haberleri bilerek mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama listede z3, z2 gibi cihazlarda var. Hatta tüm z serisine gelme ihtimali var.
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zotacing 3 yıl
Şu 6 artık gelsin kaç aydır, geldi gelecek, geldi gelecek sıktı.

Eğer SD kart dahili hafıza olarak görme olayı doğru ve gerçekleşirse, M4 Aqua Türkiye için tam bir fiyat/peformans telefonu olur.
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kadirirdem 3 yıl
Z ve z1 bence almaliydi...
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acmtncy 3 yıl
amiral gemilerinde de c5 ultra gibi ince yan çerçeveler güzel olur.
Bu arada z neyse de z1'e 6.0 gelse sony için iyi olur. Kullanıcılar için çok fark etmez zaten 6.0 önemli bir değişiklik sunmuyor.
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Curb 3 yıl
Z ve Z1'e güncelleme verilecek diye girdim geri gidiyorum.
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
S800 lü xperia Z1 in almaması çok ayıp...
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1BilimAdamı 3 yıl
Görseldeki c5in üst çerçevesi birazcık daha ufak olsaymış efsane model olabilirdi.
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