6 Underground: Netflix'in Ryan Reynolds'lı aksiyon filminden fragman geldi

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, yeni aksiyon filmi 6 Underground'ın ilk fragmanını paylaştı. Ünlü aktör Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı 6 Underground, Mission Impossible ve Fast and Furious gibi filmleri andıran aksiyon dolu yapısıyla dikkat çekiyor.6 Underground filmini aksiyon yapımlarının ünlü ismi Michael Bay yönetiyor. Michael Bay sinema dünyasında bildiğiniz gibi artık biraz abartıya kaçan aksiyonlu filmleriyle tanınan bir yönetmen. Şimdi 6 Underground filminde de benzer bir formülün uygulandığını görüyoruz. Patlamaları, takla atan arabaları, hızlı kamera geçişleri ve ilginç teknolojik cihazlarıyla 6 Underground, izleyicilere yüksek tempolu bir seyir zevki sunacak gibi.6 Underground'un senaryosunu Deadpool filmlerinden tanıdığımız Rhett Reese ve Paul Vernick ikilisi hazırlamış. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Mélanie Laurent (Inglorious Basterds), Payman Maadi (A Separation), Corey Hawkins (BlacKkKlansman), Adria Arjona (Triple Frontier), Manuel Garcia-Rulfo (Sicario: Day Of The Soldado), Ben Hardy (X-Men: Apocalypse) Lior Raz (Fauda) ve Dave Franco (Now You See Me) gibi isimler de yer alıyor.Tam 150 milyon dolarlık bütçesiyle Netflix'in bugüne kadarki en pahalı orijinal filmi olma özelliğini taşıyan 6 Underground, 13 Aralık 2019'da yayınlanacak.