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    6 Underground: Netflix'in Ryan Reynolds'lı aksiyon filminden fragman geldi

    Ryan Reynolds'lı 6 Underground, tam 150 milyon dolarlık bütçesiyle Netflix'in en pahalı filmi olacak.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, yeni aksiyon filmi 6 Underground'ın ilk fragmanını paylaştı. Ünlü aktör Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı 6 Underground, Mission Impossible ve Fast and Furious gibi filmleri andıran aksiyon dolu yapısıyla dikkat çekiyor.


    6 Underground filmini aksiyon yapımlarının ünlü ismi Michael Bay yönetiyor. Michael Bay sinema dünyasında bildiğiniz gibi artık biraz abartıya kaçan aksiyonlu filmleriyle tanınan bir yönetmen. Şimdi 6 Underground filminde de benzer bir formülün uygulandığını görüyoruz. Patlamaları, takla atan arabaları, hızlı kamera geçişleri ve ilginç teknolojik cihazlarıyla 6 Underground, izleyicilere yüksek tempolu bir seyir zevki sunacak gibi.

    6 Underground'un senaryosunu Deadpool filmlerinden tanıdığımız Rhett Reese ve Paul Vernick ikilisi hazırlamış. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Mélanie Laurent (Inglorious Basterds), Payman Maadi (A Separation), Corey Hawkins (BlacKkKlansman), Adria Arjona (Triple Frontier), Manuel Garcia-Rulfo (Sicario: Day Of The Soldado), Ben Hardy (X-Men: Apocalypse) Lior Raz (Fauda) ve Dave Franco (Now You See Me) gibi isimler de yer alıyor.

    Tam 150 milyon dolarlık bütçesiyle Netflix'in bugüne kadarki en pahalı orijinal filmi olma özelliğini taşıyan 6 Underground, 13 Aralık 2019'da yayınlanacak. 


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    strathmorea 1 hf. en beğenilen
    Çorba gibi birbirine karışmış görüntüler. Tam bir michael bay filmi. Yeni nesil film fragmanları da mübarek müzik ritmi şeklinde, tamamen fragman müziğine göre tak tak tak diye sahne geçişleri.
    Çorba gibi birbirine karışmış görüntüler. Tam bir michael bay filmi. Yeni nesil film fragmanları da mübarek müzik ritmi şeklinde, tamamen fragman müziğine göre ...
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    Mrxy81 1 hf.
    150 milyon doları Dünya Ticaret merkezinden aşağıya atsan ne kadar sürede yere düşerdi acaba ? Bunlar direk çöpe atmışlar.
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    TearsForFears 1 hf.
    Şu paranın çeyreğini witcher dizisine yatırsa daha iyiydi. Film aksiyonu bol aksiyon sahneleri için izlenir
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    DH Misafiri 1 hf.
    artık bu klasik çatışma sahneleri gereksiz gerilimler patlamalar vs sıktı be. insnalar kaliteli etkileyici akıl dolu senaryolar istiyor. akıl çağındayız artık bunlarla anca ergenleri etkilerler. raynı severim ama brad bitt filmleri gibi olacak bunun da sonu film tırt olup sadece kendiyle prim kasacaklar.
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    strathmorea 1 hf. en beğenilen
    Çorba gibi birbirine karışmış görüntüler. Tam bir michael bay filmi. Yeni nesil film fragmanları da mübarek müzik ritmi şeklinde, tamamen fragman müziğine göre tak tak tak diye sahne geçişleri.
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    teknokaptan 1 hf.
    Baya aksiyon geliyor izlerim bunu
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    KalemKolik 1 hf.
    Fragman tam leş. Filmin çöp olacağı kesin gibi fragmana göre konuşmak gerekirse.
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    nightdrive 1 hf.
    Bana netflix’i söğüşlüyolar gibi geldi.
    Ayrıca fragmandan da hiçbirşey anlaşılmıyor.
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