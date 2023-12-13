Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ikinci el araç satışında 6 ay 6 bin kilometre kuralı hayata geçirilmişti. Bu düzenleme ile birlikte araç ticareti yapanlar, aracı satabilmek için 6 ay beklemek ve 6 bin kilometre yol yapmak zorundaydı. 13 Aralık tarihi itibariyle ise Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelik ile birlikte bu düzenlemenin kapsamına motosiklet de dahil edildi.

6 ay ve 6 bin kuralına motosikletler de eklendi

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı yönetmelik ile birlikte otomobil uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına otomobil ve arazi taşıtlarından sonra motosikletler de dahil edildi. Yönetmelik, bugün itibariyle yürürlüğe girmiş durumda.

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Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde şu ifadelere yer verildi: “13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iştigal edenler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “motosiklet,” ibaresi eklenmiştir.”

Söz konusu karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve Ticaret Bakanlığı bu tarihi uzatabilecek. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkisine sahip.

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6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi