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    6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi

    Resmi Gazete’de kısa bir süre önce yayınlanan karar ile birlikte ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.
    6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl ikinci el araç satışında 6 ay 6 bin kilometre kuralı hayata geçirilmişti. Bu düzenleme ile birlikte araç ticareti yapanlar, aracı satabilmek için 6 ay beklemek ve 6 bin kilometre yol yapmak zorundaydı. 13 Aralık tarihi itibariyle ise Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelik ile birlikte bu düzenlemenin kapsamına motosiklet de dahil edildi.

    6 ay ve 6 bin kuralına motosikletler de eklendi

    6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı yönetmelik ile birlikte otomobil uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına otomobil ve arazi taşıtlarından sonra motosikletler de dahil edildi. Yönetmelik, bugün itibariyle yürürlüğe girmiş durumda.

    Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde şu ifadelere yer verildi: “13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iştigal edenler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “motosiklet,” ibaresi eklenmiştir.”

    Söz konusu karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve Ticaret Bakanlığı bu tarihi uzatabilecek. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkisine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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