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    Araç satışında '6 ay ve 6 bin km' şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza kesildi

    Ocak ayında kamuoyunda "6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapan Ticaret Bakanlığı, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
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    6 ay ve 6 bin km şartına uymayanlara 16 milyon lira ceza kesildi Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, gelen yoğun şikayetler sonrası ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışına ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre koşulu getirmişti.

    Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde söz konusu düzenleme kapsamında denetimler yapıldı. Bu denetimler sonucunda:

    • İzmir'de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin 50 lira,
    • Ankara'da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin 920 lira,
    • Samsun'da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin 692 lira,
    • İstanbul'da 4 işletmeye 927 bin 350 lira,
    • Kayseri'de 2 işletmeye 934 bin 25 lira,
    • Bursa'da 2 işletmeye 886 bin 900 lira,
    • Konya'da 2 işletmeye 710 bin 400 lira,
    • Erzurum'da 3 işletmeye toplam 656 bin 790 lira,
    • Kocaeli'de 2 işletmeye 523 bin 500 lira,
    • Balıkesir'de 2 işletmeye 400 bin lira,
    • Antalya'da 2 işletmeye 400 bin lira,
    • Sakarya'da 1 işletmeye 300 bin lira,
    • Eskişehir'de 1 işletmeye 200 bin lira,
    • Denizli'de 1 işletmeye toplam 124 bin 500 lira,
    • Manisa'da 1 işletmeye 100 bin lira ceza kesildi.

    Böylece, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.

    Açıklamaya göre, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edilecek. Söz konusu düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında Bakanlıkça aynı şekilde idari para cezası uygulanacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 9 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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