6 inçlik Lumia 1520'ye ait bir ekran görseli paylaşıldı





Microsoft'a satışı gerçekleşmiş olsa da Nokia'nın önümüzdeki dönemde planladığı akıllı telefon modellerinde bir değişiklik yok gibi görünüyor. Firmanın Full HD bir ekrana sahip 6 inçlik Lumia 1520 modelini tanıtması beklenen 26 Eylül'deki New York etkinliği kaynaklar tarafından da doğrulanıyor.





Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemi için önemli yenilikler sunacağı GDR3 güncellemesi ile birlikte tanıtılması beklenen Lumia 1520 ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaşıldı.





Evleaks tarafından paylaşılan görsel, modelin beklendiği gibi Full HD bir çözünürlük sunacağı ihtimalini güçlendiriyor. Zira görselin orijinal boyutu 1080x1920 çözünürlükte. Bu da GDR3 güncellemesinin Full HD çözünürlük ve 6 inçlik ekran boyutlarına imkan tanıyacağını doğruluyor.





Çözünürlüğün genişlemesi ile birlikte başlangıç ekranına 3 büyük karo veya 6 küçük karo sığabiliyor. Böylece ekrana sabitleyeceğiniz uygulama karolarının sayısı önceki modellere göre yüzde 50 artmış oluyor.





Bunun dışında modelle ilgili başka bir detay paylaşılmamış. Ancak 20MP çözünürlükte kamera, 2GB RAM, 4 çekirdekli güçlü bir Snapdragon işlemci şimdilik tahmin edilen özellikler arasında.

http://www.phonearena.com/news/First-Nokia-Lumia-1520-Bandit-screenshot-surfaces-Live-Tiles-galore_id47012