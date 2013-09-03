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6 inçlik Lumia 1520'ye ait bir ekran görseli paylaşıldı

5 yıl
1,3b
1
61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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6 inçlik Lumia 1520'ye ait bir ekran görseli paylaşıldı
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Microsoft'a satışı gerçekleşmiş olsa da Nokia'nın önümüzdeki dönemde planladığı akıllı telefon modellerinde bir değişiklik yok gibi görünüyor. Firmanın Full HD bir ekrana sahip 6 inçlik Lumia 1520 modelini tanıtması beklenen 26 Eylül'deki New York etkinliği kaynaklar tarafından da doğrulanıyor.

Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemi için önemli yenilikler sunacağı GDR3 güncellemesi ile birlikte tanıtılması beklenen Lumia 1520 ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaşıldı.

Evleaks tarafından paylaşılan görsel, modelin beklendiği gibi Full HD bir çözünürlük sunacağı ihtimalini güçlendiriyor. Zira görselin orijinal boyutu 1080x1920 çözünürlükte. Bu da GDR3 güncellemesinin Full HD çözünürlük ve 6 inçlik ekran boyutlarına imkan tanıyacağını doğruluyor.

Çözünürlüğün genişlemesi ile birlikte başlangıç ekranına 3 büyük karo veya 6 küçük karo sığabiliyor. Böylece ekrana sabitleyeceğiniz uygulama karolarının sayısı önceki modellere göre yüzde 50 artmış oluyor. 

Bunun dışında modelle ilgili başka bir detay paylaşılmamış. Ancak 20MP çözünürlükte kamera, 2GB RAM, 4 çekirdekli güçlü bir Snapdragon işlemci şimdilik tahmin edilen özellikler arasında.  

http://www.phonearena.com/news/First-Nokia-Lumia-1520-Bandit-screenshot-surfaces-Live-Tiles-galore_id47012 Yorum Yaz
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UçamayanPenguen 5 yıl en beğenilen
Hocam reklamlar eskiden gözümüzün önüne değilde sağda solda yukarda oluyordu haberlere karışmıyordu ama her donanımhaber i açışımda artık ''reklamı geç'' e tıklayıp ''bu sayfadan ayrılmak istiyorum'' a tıklamaktan gına geldi lütfen kaldırın şunu aşağılarada reklam koyun ama sayfa açılırken gelmesin lütfen.
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Demirium07 5 yıl
W.P işletim sistemi gerçekten çok stabil . Apple'ın tek isim altında yürüme hatasını yapmaması onu Apple'ın liderliğinden edecek diye düşünüyorum . Android bile stabil değilken bu seviyelere gelmesi WP nin ileride ne olacağının en büyük kanıtıdır . DH üyelerinden tek istediğim Lumiaları kullanmadan ileri geri yorum yapmasınlar . Zira 2 çekirdek ve 1 gb ram olmasından dolayı stabil olmayacağını düşünen arkadaşlar var aramızda .
Not : iPhone kullanıcısıyım.
W.P işletim sistemi gerçekten çok stabil . Apple'ın tek isim altında yürüme hatasını yapmaması onu Apple'ın liderliğinden edecek diye düşünüyorum . Android bile...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Smile Man 5 yıl
Önceden Nokia Lumia ,Şimdilerde ise Lumia.
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DH Misafiri 5 yıl
lumia 920 cok beğeniyordum birtürlü alamıyordum büyük diye ama 925 çıkınca gönlüm ona kaydı cihazı bizzat inceledim gerçekten çok güzelcihaz olmuş ekran geniş hafif görüntüler süper eğer pahalı gelirse kampanyadan htc 8x almayı düşünüyorum vindovs kesinlikle çok güzel kutucuklarda
bazı yorum yapan arkadaşlar genelleme yapmış kutucuk istemiyoruz diye kendi adınıza konuşun alın yada almayın alanlarada saygı duyun
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Morphinz 5 yıl
İnsanlar KUTUCUK falan istemiyor birader!
Benim istediğim koy windows logosunu en alta ortaya bastımı menü açılsın..
Yanına ufak bi tuş koy bastımı bu kutucuk dizaynın açılsın..
Sade bir ekran hem bataryayı sömürmez hemde ram sıkıntı yaratmaz..
Bütün bunları eklediğin cihazı 4.2 inç yapıp çerçeveyi en ince şekilde tut.
Üzerine birde androiddeki tüm programların çalışmasını sağla...
Yemin ediyorum piyasada cihaz bırakmaz..
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blackzeros 5 yıl
play.google.com/...
bu launcher hemen hemen aynı görselliği sunuyor , mesaj , arama vs bildirimlerine ekran koruyucusuna kadar dinamik özellikleri var.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia hata üstüne hata hala yeni amiral gemi bekliyo millet adamlar &' telefonlarla uğraşıyolar
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zeytun389577 5 yıl
bence 6 inclik bir lumia da bu arayüz cok harika duruyor ama herbir kutucugun renklerini biz ayarlayabilseydk daha mükemmel olurdu...... microsoft en buyuk yazılım sirketi hepiniz biliyonuzdur bunu 1 yıla kalmadan zirveye oynayacak telefonlar cıkartacaktır eminim marketide gelişecektr kafayı takmayn siz ios işletim sistemine diyecek lafm gercekten cok süper bi sistem 2 gb ramli 4 çekrdekli android telefonlarla ios 1 gb ramli 2 çekirdekli sistemle kafa kafaya gidiyor apple kullansa o üst seviye android telefonların donanımlarını ne samsung kalr ne htc nede sony android bence en boktan isletim sistemi bir iki seneye kalmaz ios ve wp zirve yarısında olacaktr android ise dışardaa..........
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blackzeros 5 yıl
aynı arayüzü uygulamalarla android te elde etmek mümkün , androidin ne olduğunu anlamamışsınız gelmiş arayüzden bahsediyonuz.
androide 5000-10000 cesit cihaz cikiyor wp ve iosa 30 tane , neyin stabilitesinden bahsediyonuz, iosta bile eski telleri güncelleyince sapıtmaya başlıyor.
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Nuvo' 5 yıl blackzeros
blackzeros

aynı arayüzü uygulamalarla android te elde etmek mümkün , androidin ne olduğunu anlamamışsınız gelmiş arayüzden bahsediyonuz.

kutucukları yaparsın doğrudur, androide ios ara yüzünüde yaparsın ama sen androidde ilk mesajdaki görselliği yakala ben telefonu camdan aşağı atarım yere düşmüş halinide çeker buraya koyarım . Önemli olan burada live tilelar . Androidde rehber live tile olarak ekleniyor ama boş boş dönen kutulardan ne anladım.

Hatta ben android kullanırken wp launcherı kurduktan sonra androidden soğudumda gittim wp aldım : )
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onur01651 5 yıl
Sony ericson alıp ayrıldığını öğrenenler gibi NOKİA cıların hali.
Ericson güncelleme alabildi mi ?
Microsoft bu hatayı yapar mı ?
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mert1907 5 yıl
Yine Android ve WP stabil konulari konusulmaya baslanmis. Evet WP stabil 620 kullaniyorum ozellikle de internet explorer stabil ama WP7 den beri kac senedir piyasa da olan bi sistemin hala eksiklikleri var ve bu bence yazilim devi bi firmaya yakismiyor. Arayuz simdiyr kadar daha fazla secenek icermeliydi. Kutucuklar bence hoslar ama masaustundeki gorsel deneyimi WP ye yansitamamis Microsoft. Sistemin degisik noktalarinda da eksiklikler var mesrla ayarlar menusu bile duzensiz ve karisik. Ana ekran widget kisayollar yok ve haliyle sistem stabil ama bu bahane degil. Android burda one cikiyor ve rehbere 5 sn yede giriyosunuz evet ama en azindan kolaylik sagliyor. WP'nin daha 1 senesi var. Nokia'yi almalarina o yuzden uzuldum eger yine yavas yavas agirdan alacaklarsa Nokia silinip gider piyasadan. Satin almadan once en azindan baska sisteme gecebilirlerdi ama simdi sadece WP ile devam edecek ayni catida oldugundan bu yuzden ya batacak ya cikacak.
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gcb1903 5 yıl
anlayamıyor bir stabilite tutturulmuş sanki geri kalan herkes rehbere tıklayıp yemeğe gidiyor gelince anca açılıyor.
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electROck35 5 yıl
Windows Phone'un arayuzu beni bu platforma yönlendiren en önemli etken. Adamlar hem rengarenk hem şık hem de asil bir görsellik yakalamışlar, menüler arası geçişler bile etkileyici hayranlıkla seyredilecek cinsten. Diğerlerinden bambaşka, yenilikçi taklit değil ve kullanımı kolay bir arayuze sahip Windows Phone. Sanat eseri gibi mübarek. O yüzden kesin konuşmayın herkes sizin gibi tekdüze şeyleri sevmiyor ve eminim iOS ve Android yöneticileri bile arayuz konusundaki Microsoft'un cesur ve başarılı adımına imreniyorlar. Hatta onlarda bile sağa sola kayan menüler görülmeye başlandı son zamanlarda. Kısacası beğenin yada beğenmeyin Windows Phone görsel açıdan yepyeni ve kullanışlı bir işletim sistemi. Stabilitede ise tartışılmaz en akıcı ve hızlı olan artık bu...
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