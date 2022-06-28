6 milyon euroluk Red Bull RB17 hiper otomobil duyuruldu: 1100 hp güç sunacak

Tam Boyutta Gör

Hiper otomobil rekabetinde artık yeni bir isim var. Red Bull'un mühendislik tarafındaki kolu olan Red Bull Advanced Technologies, 1100 beygirin üzerinde güce sahip olacak bir otomobil hazırladıklarını duyurdu. Aston Martin Valkyrie ve Mercedes-AMG One gibi araçlara rakip olacak modelin ismi de RB17 olarak açıklandı.

Tasarımından Adrian Newey'in sorumlu olduğu RB17'nin kalbinde çift turbo V8 hibrit motor bulunacak. Tasarımı henüz göremiyoruz ancak karbon fiber gövdeye ve bir seri üretim araçtaki en gelişmiş zemin etkisi paketine sahip olacağı belirtiliyor. Kuru ağırlığının 900 kilogram olması hedeflenen hiper otomobil, Valkyrie'den biraz daha büyük olacak.

Mercedes A-Serisi'nin 2025'te üretime veda edeceği iddia ediliyor 9 sa. önce eklendi

İki koltuklu ve sabit tavanlı olarak tasarlanan RB17'de aktif süspansiyon sistemi de bulunacak. Bunun dışında araçta pek çok aktif aerodinamik parça ve işlevsel olarak turbo gecikmesini önleyen enerji geri kazanım sistemi gibi Formula 1 hileleri göreceğiz.

RB17'den sadece 50 adet üretilecek. 2025'ten başlayarak yıllık 15 adet üretim planlanıyor. Fiyat olaraksa bu araçların her birine vergiler hariç olmak üzere yaklaşık 6 milyon euro değer biçildiğini söylemek mümkün. Bu yüksek fiyata rağmen araçların hepsi satılmış.

Pist canavarı olarak tasarlanan RB17'yi müşterilerin isteği doğrultusunda yollara uygun bir model haline getirmek de mümkün. Ancak bu istek muhtemelen aracın daha pahalıya mal olmasına neden olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

6 milyon euroluk Red Bull RB17 hiper otomobil duyuruldu