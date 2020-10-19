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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    6. nesil savaş uçağı Tempest’ın radar sistemi, bir şehrin internet trafiği kadar veri işleyebiliyor

    İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) için geliştirilen 6. nesil savaş uçağı Tempest hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
    3 gün
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    6. nesil savaş uçağı Tempest’ın radar sistemi, bir şehrin internet trafiği kadar veri işleyebiliyor
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    Amerikan yapımı F-22 ve F-35 ile Çin üretimi J-20 ve J-31 gibi beşinci nesil savaş uçakları, ilgili ülke hava kuvvetlerinde tam anlamıyla operasyonel olgunluğa ulaşmamışken bazı ülkeler altıncı nesil jet uçakları için çalışmalara devam ediyor. Bu projelerden biri de İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) için geliştirilen Tempest altıncı nesil savaş uçağı.

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    İngiltere merkezli havacılık devi BAE Systems liderliğinde yürütülen ve birçok şirketin iştirak ettiği projenin hava muharebelerinin geleceğini değiştirmeye aday yeniliklerle geleceği söyleniyor. İnsanlı veya insansız olarak görev icra edebileceği belirtilen çift motorlu ve delta kanat tasarımına sahip uçakla ilgili her geçen gün yeni detaylar da paylaşılmaya devam ediyor.

    6. nesil savaş uçağı Tempest’ın radar sistemi, bir şehrin internet trafiği kadar veri işleyebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Hipersonik füze sistemleri taşıyacağı, sürü İHA’larını kontrol edebileceği ve lazer silah sistemleri kullanmaya yetecek kadar elektrik üretebileceği söylenen Tempest’la ilgili bir paylaşım da uçağın radar sistemi hakkında geldi.

    Leonardo UK tarafından geliştirilen ve Çok Fonksiyonlu Radyo Dalgası Sistemi adı verilen radarın yetenekleri hakkında konuşan RAF yetkilileri, sistemin günümüz nesil cihazlarına kıyasla 10 bin kat daha fazla veri işleyebileceğini kaydetti. Söz konusu verinin, yaklaşık 550 bin nüfuslu Edinburgh büyüklüğündeki bir şehrin saniyelik internet trafiğine eş değer olduğu ifade edildi. Alt sistemlerin bazılarında üretime geçildiğini belirten Leonardo UK ise radarın testine önümüzdeki birkaç yıl içinde başlanacağını söyledi.

    6. nesil savaş uçağı Tempest’ın radar sistemi, bir şehrin internet trafiği kadar veri işleyebiliyor

    Tempest’la gelmesi beklenen yenilikler haliyle sadece radar sistemlerinde değil. Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinden faydalanacak BAE Systems, uçakla birlikte giyilebilir kokpit sistemini geliştiriyor. Mevcut nesil uçaklarda bulunan fiziksel kontrollerin birçoğunu kaldırmayı hedefleyen sistem, uçağı hafifletirken pilotlara ise daha sade bir kokpit sunmayı hedefliyor.



    https://newatlas.com/military/tempest-fighter-radar-technology-leonardo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    37 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 3 gün en beğenilen
    Biz 2011'de yaptık onu ey İngiltere!
    Sen kimsin ya?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Biz 2011'de yaptık onu ey İngiltere! Sen kimsin ya? ...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    vozy (Vatan Yiğit) 3 gün
    heral bizim şehirlerden bahsetmiyor, 3-5 mbps ile bir disket trafiği anca yaparık asasdfg
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    proje bu ortada birşey yok
    uçarken görmek lazım 2050 lerde belkide hiç uçmayacak
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Bir de ne olunca 6. nesil deniyor bunlara şimdi. Daha 5. nesil yeni çıktı, aradaki fark ne?
    İnsansız, pilotsuz falan dicem ama kokpit olduğuna göre pilot var uçakta.
    2 Yanıt Yanıtla
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    CleanCoders (Fatih ) 3 gün ilkerinanç
    "Mevcut nesil uçaklarda bulunan fiziksel kontrollerin birçoğunu kaldırmayı hedefleyen sistem, uçağı hafifletirken pilotlara ise daha sade bir kokpit sunmayı hedefliyor." şeklinde yazmışlar
    2 Yanıt Yanıtla
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    darkaura 3 gün ilkerinanç
    bu nokta henuz tam olarak netlesmis degil ama buyuk ihtimal 4uncu nesil gibi manevra dogfight kabiliyeti olan bir ucak yerine daha buyuk daha uzun menzilli, lazer silahlarina sahip, cevresindeki drone'lar ile suru saldirisi yapan, bir avci ucagindan cok ana gemi gibi durran bir nesil gelecek. su anki tahminler bu yonde. keza hem dronelari cevresinde tasiyabilmesi hemde lazer sistemleri besliyecek elektrik gucune sahip olmasi hemde cok uzun menzillere sahip olmasi icin eski nesilllere nazaran oldukca buyuk olmasi gerekecek. uzun menzil konusu onemli keza cin'in ve diger ulkeleri gelisen anti gemi fuzeleri yuzunden ucak gemileri gitgide anlamlarini kaybediyor, ucaklarin daha uzun mesafelerden hedeflerine ulasmalari gerekiyor.
    Yanıtla +1
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    vozy (Vatan Yiğit) 3 gün
    heral bizim şehirlerden bahsetmiyor, 3-5 mbps ile bir disket trafiği anca yaparık asasdfg
    Yanıtla +7
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    DH Misafiri 3 gün
    bizde 2035 e kadar kuvvetin emrine 5 nci nesil bir uçak verirsek kendimizi şah sayıcaz . daha çok çalışmamız gerek
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    DH Misafiri 3 gün
    İngilizlerle sıkı işbirligimiz var bu dönemde. 6.nesili kendilerine yapıp bize 5, 5++ da yardımcı olacaklar gibi görünüyor. Tabi motor önemli ****Rolce Roys:)
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    CleanCoders (Fatih ) 3 gün (düzenlendi)
    seçim haberleri, cek-cak
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    viper (Korcan Ayata) 3 gün
    Radar kullan, görünmezlige veda et!
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    Murat.Ak (Murat Ak) 3 gün
    Çok havalı şeyler, fakat gerçek bir savaşta ne kadar etkili olur belli olmaz. Çok maliyetliler bir de sürekli savaş mı çıkacak, kullanmak için savaş mı çıkaracaklar. Sihalara benzer fakat jet tadında seri üretim yapabileceğin gerektiğinde yapay zekaların kontrol edebileceği daha maliyeti az ve etkili uçaklar üretmek daha mantıklı.
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    Roark (10uncukoylu ) 3 gün Murat.Ak
    Bu tür sistemler savaştan çok caydırıcılık için gerekli. İngiliz'in elinde bu sistemler olduğunda istediği gibi borusunu öttürür dünyada. Ekonomik olarak çıkar da elde eder. Kimse elinde hayvani teknolojide askeri argümanları olan ülke ile ters düşmek istemez. Sıcak çatışmaya girmeden girildiğinde olacakları göstererek istediklerini masada alırlar. Kimseye de eyvallah çekmezler.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Türkiye hazır, hedef 2023: Yerli uçağımız göklerde.

    Şunun neresini anlamadı bunlar hala ben de onu anlayamadım?
    Uçak 2023 de göklerde diyor, uçan uçağımız olmadığını bilmiyorlar mı yani sizce bu adamlar?
    Çok enteresan. Kimler var karşımızda ya muhalefet diye.
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    Yanfo (Yavuz ) 3 gün en beğenilen
    Biz 2011'de yaptık onu ey İngiltere!
    Sen kimsin ya?

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    IceRulez (Osman R.F) 3 gün Yanfo
    Uçağın rengide kırmızı :))
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6677 kez okundu.
    10 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    beşinci nesil savaş uçağı, altıncı nesil savaş uçağı ve
    3 etiket daha savunma sanayii tempest Bilim ve Teknoloji
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