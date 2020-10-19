6. nesil savaş uçağı Tempest’ın radar sistemi, bir şehrin internet trafiği kadar veri işleyebiliyor

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Amerikan yapımı F-22 ve F-35 ile Çin üretimi J-20 ve J-31 gibi beşinci nesil savaş uçakları, ilgili ülke hava kuvvetlerinde tam anlamıyla operasyonel olgunluğa ulaşmamışken bazı ülkeler altıncı nesil jet uçakları için çalışmalara devam ediyor. Bu projelerden biri de İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) için geliştirilen Tempest altıncı nesil savaş uçağı.

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İngiltere merkezli havacılık devi BAE Systems liderliğinde yürütülen ve birçok şirketin iştirak ettiği projenin hava muharebelerinin geleceğini değiştirmeye aday yeniliklerle geleceği söyleniyor. İnsanlı veya insansız olarak görev icra edebileceği belirtilen çift motorlu ve delta kanat tasarımına sahip uçakla ilgili her geçen gün yeni detaylar da paylaşılmaya devam ediyor.

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Hipersonik füze sistemleri taşıyacağı, sürü İHA’larını kontrol edebileceği ve lazer silah sistemleri kullanmaya yetecek kadar elektrik üretebileceği söylenen Tempest’la ilgili bir paylaşım da uçağın radar sistemi hakkında geldi.

Leonardo UK tarafından geliştirilen ve Çok Fonksiyonlu Radyo Dalgası Sistemi adı verilen radarın yetenekleri hakkında konuşan RAF yetkilileri, sistemin günümüz nesil cihazlarına kıyasla 10 bin kat daha fazla veri işleyebileceğini kaydetti. Söz konusu verinin, yaklaşık 550 bin nüfuslu Edinburgh büyüklüğündeki bir şehrin saniyelik internet trafiğine eş değer olduğu ifade edildi. Alt sistemlerin bazılarında üretime geçildiğini belirten Leonardo UK ise radarın testine önümüzdeki birkaç yıl içinde başlanacağını söyledi.

Tempest’la gelmesi beklenen yenilikler haliyle sadece radar sistemlerinde değil. Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinden faydalanacak BAE Systems, uçakla birlikte giyilebilir kokpit sistemini geliştiriyor. Mevcut nesil uçaklarda bulunan fiziksel kontrollerin birçoğunu kaldırmayı hedefleyen sistem, uçağı hafifletirken pilotlara ise daha sade bir kokpit sunmayı hedefliyor.

https://newatlas.com/military/tempest-fighter-radar-technology-leonardo/

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