Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar, dizüstü bilgisayar ve harici disk var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda zincirinde akıllı televizyondan akıllı telefona, dizüstü bilgisayardan taşınabilir depolama cihazına, tam kablosuz kulaklığa kadar pek çok teknolojik ürün bulmak mümkün olacak.

6 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

6 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 58 inçlik Ultra HD çözünürlükte Android TV modeli yer alıyor. 2x USB, 3x HDMI gibi özellikleri olan model 11499TL olarak satılacak.

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Philips markasına ait 3x HDMI, 2x USB, 20W ses çıkışı, Dolby Vision gibi özellikleri olan 50 inçlik Ultra HD akıllı televizyon 10799TL fiyat etiketine sahip. Alternatif olarak Philips 32 inçlik uydu alıcılı telefon ise 4699TL.

Diğer taraftan 6.78 inçlik Full HD+ ekran, 8GB RAM, 256GB depolama, +8GB sanal RAM, Helio G88 oyun odaklı yonga seti, 50MP arka kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan Tecno Spark 10 Pro modeli 7999TL.

Son olarak Lenovo markasına ait 15.6 inçlik ekran, Celeron N4120 işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, USB Tip-C girişi gibi özellikleri olan dizüstü bilgisayar 5999TL iken WD 2TB taşınabilir disk 1399TL, TCL S150 tam kablosuz kulaklık da 439TL.

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6 Temmuz A101 aktüel kataloğunda neler var?