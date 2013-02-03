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6.1-inç HD ekranlı Huawei Ascend Mate için 575$'dan ön sipariş alınıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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6.1-inç HD ekranlı Huawei Ascend Mate için 575$'dan ön sipariş alınıyor
Huawei'ın akıllı telefon - tablet melezi sınıfındaki ilk temsilcilerinden Ascend Mate'in yurtdışında ön siparişli satışları başladı. Çin merkezli bir çevrimiçi satış sitesi olan Liaow, Ascend Mate için 575$'lık ön sipariş fiyatı belirlemiş durumda. 575$'ın güncel kurlarla karşılığının yaklaşık 1.004 TL olduğunu not düşelim.
6.1-inç büyüklüğündeki ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif IPS+ ekranıyla en büyük ekranlı akıllı telefon  - tablet melezi ünvanını taşıyan Ascend Mate, sizler için bir kez daha hatırlatmak gerekirse, 1.5 GHz'de görev yapan dört çekirdekli Hi-Silicon K3V2 platformu, 2 GB RAM, Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi, 1 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera, 1 MP ön kamera, çift band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0 ve 4.050 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri bir arada topluyor. Ayrıca Ascend Mate'in Corning Gorilla Glass ile güçlendirilen ekranı, ellerinize eldiven dahi giymiş olsanız her bir dokunuşunuzu algılayabilecek kadar hassas.
Ascend Mate'in bu aydan itibaren tüketicilerle buluşmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

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KARDANADAM34 6 yıl
Arkadaşlar bu model TR ye geldi mi bilgisi olan duyan gören var mi ?
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haxar 6 yıl
teknoseyir.com/...

Teknoseyir incelemesini yapmış
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DH Misafiri 6 yıl
Ben emlak sektöründeyim ve note 2 kullanıyorum. Ekran ve diğer özelliklerindeki
avantajdan dolayı ben ve bazı arkadaşlarım aldık. Ofisdeki bilgisayara bağlı kalmadan dışarıda sunumlarımızın çoğunu yapabiliyoruz. Ayrıca tüm cihazların ana ANAHTAR kelimesi Kablosuz data bağlantısı, yani internet. İnternet bağlantı hızı, kapsama alanı ve fiyatı hayatı tamamen MOBİLLEŞTİRECEK.
Veysel
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Stygián 6 yıl
Ekran boyutunun bu kadar büyük olmasını kabul edilebilir kılacak tek şey çerçeve kalınlığı.Çerçeve görünmeyecek kadar ince olacak ki 5 inç ve üstü tek elle adam gibi kullanılabilsin
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Ciddi Kedii 6 yıl
Çok Para
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promack1233 6 yıl
Türkiyeden alınmaz arkadaş iphone 5 amerikada 32gb ı tl olarak yaklaşık 1400 tl ye geliyo Türkiyede ise 3000 tl adam hesap yapmış Amerikaya git 1 gün kal eğlen gez iphone 5 al türkiyeye gel aynı fiyat oluyor :) Hatta daha az
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bildiğin tablet bu
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Brk_^^ 6 yıl
her turlu bu telefon alacagim vede iphone 5 pre order da turkiyede 3.500 tl idi simdi bu cihaza gelirsek 450 dolar olur turkiyede yaklasik 1399 -1299 tl gibi bi fiyat olur
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DH Misafiri 6 yıl
Bokunu çıkardılar...
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Opus Diabolicum 6 yıl
Çözünürlüğüne ve ekran boyutuna bakılırsa PPI değeri düşük olabilir gibi görünüyor. Boyutu her neyse, illa ki seveni ve beğeneni alır, kullanır. Herkes 4,3-4,7 inç telefon kullanacak diye bir kaide yok. F/P ürünü olursa eğer, kapış kapış gideceğinden hiç şüphem yok. Rekabet ortamı her zaman iyidir :)
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stalker(1979) 6 yıl
7 inç yapın son olsun artık daha büyümesin bu telefonlar.


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UK. 6 yıl
Bende Note 2 var , cebime ucu ucuna sığıyıyo artık bunu kullananı düşünmek bile istemiyorum
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Zaidax 6 yıl
575$'ın güncel kurlarla karşılığının yaklaşık 1.004 TL olduğunu not düşelim.
Sen ona 2000 tl de.
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frostburn 6 yıl
cnbc-e nin telefonu değil mi bu? 6 inçe 1024-768 yapsalarmış.
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