6.1-inç HD ekranlı Huawei Ascend Mate için 575$'dan ön sipariş alınıyor

Ascend Mate'in yurtdışında ön siparişli satışları başladı. Çin merkezli bir çevrimiçi satış sitesi olan

Huawei'ın akıllı telefon - tablet melezi sınıfındaki ilk temsilcilerinden'in yurtdışında ön siparişli satışları başladı. Çin merkezli bir çevrimiçi satış sitesi olan Liaow , Ascend Mate için 575$'lık ön sipariş fiyatı belirlemiş durumda. 575$'ın güncel kurlarla karşılığının yaklaşık 1.004 TL olduğunu not düşelim.

6.1-inç büyüklüğündeki ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif IPS+ ekranıyla en büyük ekranlı akıllı telefon - tablet melezi ünvanını taşıyan Ascend Mate, sizler için bir kez daha hatırlatmak gerekirse, 1.5 GHz'de görev yapan dört çekirdekli Hi-Silicon K3V2 platformu, 2 GB RAM, Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi, 1 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera, 1 MP ön kamera, çift band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0 ve 4.050 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri bir arada topluyor. Ayrıca Ascend Mate'in Corning Gorilla Glass ile güçlendirilen ekranı, ellerinize eldiven dahi giymiş olsanız her bir dokunuşunuzu algılayabilecek kadar hassas.



Ascend Mate'in bu aydan itibaren tüketicilerle buluşmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

