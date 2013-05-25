Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6.2mm kalınlığa sahip Huawei Ascend P6 resmi görselleri internete sızdırıldı

6 yıl
1,1b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
6.2mm kalınlığa sahip Huawei Ascend P6 resmi görselleri internete sızdırıldı

Huawei'nin bir süredir incelik konusunda rekor kırmaya aday bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığını zaman zaman sizlerle paylaşmıştık. Prototip görselleri ortaya çıkan modelin bu kez resmi görselleri sızdırıldı.

Sızıntıları ile ünlü Evleaks Twitter hesabı tarafından paylaşılan görsel, daha önceki prototip resimleri ile birebir benzeşiyor. Modelin sunduğu kalınlık ise 6.2mm. Bu boyutlarla Huawei P6 satışta olan en ince akıllı telefon nvanını eline alacak. Ascend P6 olarak adlandırılan modelde metal alaşımlı kasa tasarımı ve  Emotion kullanıcı arayüzü yer alıyor.

Huawei yöneticisi Richard Yu tarafından kısa süre önce yapılan bir açıklamada modelin P serisine dahil olacağı ve 18 Haziran'da Londra'da tanıtılacağı belirtilmişti. 

Modelde Huawei'nin 4 çekirdekli işlemcisinin kullanılacağı tahmin edilirken, 4.7 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera ve 2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özelliklerinin olduğu dile getiriliyor. 

https://twitter.com/evleaks/status/337642250718814208 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
bu incelik merakı nedendir anlamadım gitti, daha büyük pil koyun daha iyi
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sande 6 yıl
Telefonun donanımına ve yazılım arayüzüne birşey diyemem de, sadece tasarımından kasa kalitesinden Samsung ders alsa yeter...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
kaliteli olsun pil ömrü uzun olsun, varsın 2 mm daha kalın olsun..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Apple niye kopyalayacakmış ki ? telefona bakarsanız zaten apple kopyası olduğunu görürsünüz. hemen hemen bütün telefonlara baksalar iphone benzetilenler olduğunu görürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 5 yıl
Tasarım direkt ip4s-5'in kopyası, özellikle ön panel üstü ve yan kısımlar. Anten kısımları bile aynı şekilde tasarıma yerleştirilmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haokan123 5 yıl
merhaba, çocuklar, bu web sitesinde biliyor musunuz? onlar kimse onları daha düşük satmak, onlar en düşük fiyat ve en kaliteli satmak beyan, bize iade edecektir. bu doğru mu? Gerçekten mi? bkz: tao.la/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl
Apple bunu kopyalayıp iphone 6 diye piyasaya sürer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 5 yıl
heyula07
Huawei şu ismini ve sembolünü değiştirmeden çin dışında iş yapamazsın. İnsan telefoncuya sormaya utanıyor ismini yanlış söylerim de gülerler diye.

vao-vey diye okunuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sande 6 yıl
OverClocK1ng
A.S.İ İphone a benziyor
Yuh. Buna eksi vermişler. Yahu cihaz iPhone a benzemiyor. Resmen kopyası be.. İlla iki resmi yanyana koymak mı gerekiyor benzediğini ispatlamak için?

Cihazı görünce benim de aklıma I phone 4 geldi. Bence de benziyor ama firmaların bakış açısı bizimkinden biraz farklı. Firmalar bir telefonun diğerine benzeyip benzemediğine tasarımına bakarak karar vermiyor , satış rakamlarına bakarak karar veriyor malesef. Eğer bu cihaz çıktığında bir ayda 500.000 yada 1.000.000 adet satış yapsın, pastadan bu kadar pay kapsın, sen o zaman gör davaları.
O zaman dış kasanın alakası bile olmasa, şu menünün açılışını bizim telefondan almışlar ondan çok sattı, yok şaşı bakınca telefon bizimkini andırıyor ondan çok sattı, yok 3g bilmem bağlantısının donanım çipi yada yazılımı aynı bizimki ( sanki biz alırken yazılımın kaynak kodlarına bakıyoruz, ya da telefonun kasasını açıp büyüteçle anakart üzerindeki çipleri okuyoruz )......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VYC Majoris 6 yıl
Kasanın yanıdaki şeritler benziyor diye iphone kopyası diyenler var
önü ve arkası ne olacak peki? Onlar sayılmıyor mu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kontaka123 6 yıl
bu telefonun önü komple ekran olucak birde ısınma sorunu olmayacak işte hayalimdeki telefon gerisi teferruat !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 6 yıl
ince telefon yapsalar bir ton laf kalın yapsalar bir ton laf, ince beğenmediysen kalın telefon var piyasada gırla git onu al, yorum yapacam diye bukadar da hey allahım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
Kamera nerede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 6 yıl
apple inceltince en ince süper, huawei inceltince pil koysaydı oluyor. adamlar en ince telefon ünvanını almak için uğraşmış güzel tasarımlı zarif bir telefon ortaya çıkarmış. Pil isteyene pilli modelleri de vardır tabiki bu şekilde yorum yapmak doğru değil.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carfreak 6 yıl
App store bile çakma yuh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
kaliteli olsun pil ömrü uzun olsun, varsın 2 mm daha kalın olsun..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
İşte bu da Apple'ın sadece Samsung ile uğraştığının ispatıdır.
Yukarıdaki cihaz iPhone 5 in kopyası.
Hadi bunu da versin mahkemeye o zaman...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peregrino 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
İşte bu da Apple'ın sadece Samsung ile uğraştığının ispatıdır.
Yukarıdaki cihaz iPhone 5 in kopyası.
Hadi bunu da versin mahkemeye o zaman...

Tabii ki Samsung ile uğraşacak hocam. Huawei nin satış başarısı ile Samsung kıyaslanabilir mi? Apple ın önündeki en büyük engel Samsung ve bu engeli kaldırmak için de uğraşıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1120 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl ASUS'tan Hız Tutkunlarına Özel Router "RT-AC66U 802.11AC" video inceleme 6 yıl 2si1: "Kendini sevdirmeyi bilen" Teknoloji ve Oyun programı 25 Mayıs 2013 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim