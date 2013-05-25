6.2mm kalınlığa sahip Huawei Ascend P6 resmi görselleri internete sızdırıldı

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Huawei'nin bir süredir incelik konusunda rekor kırmaya aday bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığını zaman zaman sizlerle paylaşmıştık. Prototip görselleri ortaya çıkan modelin bu kez resmi görselleri sızdırıldı.
Sızıntıları ile ünlü Evleaks Twitter hesabı tarafından paylaşılan görsel, daha önceki prototip resimleri ile birebir benzeşiyor. Modelin sunduğu kalınlık ise 6.2mm. Bu boyutlarla Huawei P6 satışta olan en ince akıllı telefon nvanını eline alacak. Ascend P6 olarak adlandırılan modelde metal alaşımlı kasa tasarımı ve Emotion kullanıcı arayüzü yer alıyor.
Huawei yöneticisi Richard Yu tarafından kısa süre önce yapılan bir açıklamada modelin P serisine dahil olacağı ve 18 Haziran'da Londra'da tanıtılacağı belirtilmişti.
Modelde Huawei'nin 4 çekirdekli işlemcisinin kullanılacağı tahmin edilirken, 4.7 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera ve 2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özelliklerinin olduğu dile getiriliyor.
https://twitter.com/evleaks/status/337642250718814208 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vao-vey diye okunuyor
Cihazı görünce benim de aklıma I phone 4 geldi. Bence de benziyor ama firmaların bakış açısı bizimkinden biraz farklı. Firmalar bir telefonun diğerine benzeyip benzemediğine tasarımına bakarak karar vermiyor , satış rakamlarına bakarak karar veriyor malesef. Eğer bu cihaz çıktığında bir ayda 500.000 yada 1.000.000 adet satış yapsın, pastadan bu kadar pay kapsın, sen o zaman gör davaları.
O zaman dış kasanın alakası bile olmasa, şu menünün açılışını bizim telefondan almışlar ondan çok sattı, yok şaşı bakınca telefon bizimkini andırıyor ondan çok sattı, yok 3g bilmem bağlantısının donanım çipi yada yazılımı aynı bizimki ( sanki biz alırken yazılımın kaynak kodlarına bakıyoruz, ya da telefonun kasasını açıp büyüteçle anakart üzerindeki çipleri okuyoruz )......
Yukarıdaki cihaz iPhone 5 in kopyası.
Hadi bunu da versin mahkemeye o zaman...
Tabii ki Samsung ile uğraşacak hocam. Huawei nin satış başarısı ile Samsung kıyaslanabilir mi? Apple ın önündeki en büyük engel Samsung ve bu engeli kaldırmak için de uğraşıyorlar.
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