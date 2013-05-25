6.2mm kalınlığa sahip Huawei Ascend P6 resmi görselleri internete sızdırıldı





Huawei'nin bir süredir incelik konusunda rekor kırmaya aday bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığını zaman zaman sizlerle paylaşmıştık. Prototip görselleri ortaya çıkan modelin bu kez resmi görselleri sızdırıldı.





Sızıntıları ile ünlü Evleaks Twitter hesabı tarafından paylaşılan görsel, daha önceki prototip resimleri ile birebir benzeşiyor. Modelin sunduğu kalınlık ise 6.2mm. Bu boyutlarla Huawei P6 satışta olan en ince akıllı telefon nvanını eline alacak. Ascend P6 olarak adlandırılan modelde metal alaşımlı kasa tasarımı ve Emotion kullanıcı arayüzü yer alıyor.





Huawei yöneticisi Richard Yu tarafından kısa süre önce yapılan bir açıklamada modelin P serisine dahil olacağı ve 18 Haziran'da Londra'da tanıtılacağı belirtilmişti.





Modelde Huawei'nin 4 çekirdekli işlemcisinin kullanılacağı tahmin edilirken, 4.7 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera ve 2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özelliklerinin olduğu dile getiriliyor.

https://twitter.com/evleaks/status/337642250718814208