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Qualcomm yöneticisi: 2019 yılında 64 MP ve 100 MP kameralı telefonlar göreceğiz

İçinde bulunduğumuz yılda, akıllı telefon üreticileri 48 MP çözünürlüğünde kameralarla karşımıza çıktılar. Qualcomm yöneticisi bunun 64 MP ve 100 MP sensörlerle devam edeceğini düşünüyor.
2 ay
3,4b
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14
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Qualcomm yöneticisi: 2019 yılında 64 MP ve 100 MP kameralı telefonlar göreceğiz
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Qualcomm yöneticilerinden Judd Heape verdiği bir röportajda, 2019 yılı içerisinde 64 MP ve 100 MP kameralar göreceğimizden bahsetti. Hali hazırda Qualcomm’un pek çok yonga seti 192 MP çözünürlüğe kadar sensörlere izin veriyor. Bu da şimdilik 48 MP olarak gördüğümüz akıllı telefon kamera sensörlerinin hızla daha yüksek çözünürlüklere uyum sağlamasının önünü açacak.

Yeni trend yüksek çözünürlüklü kameralar

Son zamanlarda tanıtılan akıllı telefonlar incelendiğinde 32 MP ön kamera veya Xiaomi tarafında bolca duyurulan 48 MP arka kamera gibi detaylar dikkat çekiyor. 2019 yılının yüksek çözünürlüklü kamera akımına yol açacağı oldukça açık. Şimdilik Samsung Galaxy S10, Google Pixel 3 ve Apple iPhone XS gibi popüler üreticilerin modelleri bu akıma uymasa da yakın zamanda onlarda da değişimler görmemiz mümkün.

Ayrıca Bkz. "POCO F1 Lite, Geekbench üzerinde görüldü"

Yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri farklı amaçlara yardımcı olabiliyor. Örneğin 48 MP akıllı telefonlar 4 pikseli kombine ederek daha kaliteli 12 MP boyutta fotoğraflar uluşturabiliyor. Bu da 64 MP çözünürlüğündeki kameralar ile 16 MP çekim yapmak gibi özellikleri göreceğiz manasına geliyor. Son olarak Judd Heape, sıradaki amiral gemisi yonga setlerinin (muhtemelen Snapdragon 865) HDR10 video kaydını destekleyeceğini de aktardı.


https://www.gsmarena.com/qualcomm_sp_says_phones_with_64mp_and_even_100mp_cameras_are_coming-news-36036.php Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 ay en beğenilen
Tamamen kullanıcıyı kandırma amaçlı girişimler. DSLR üreticileri bile devasa FF sensörlü cihazlarında 36 MP çözünürlük sunarken ne akla hizmetle 100 MP kamera kullanacaklar? Diyafram açarak o işler olmuyor. Sensör kameranın kalbidir. Dolayısıyla içerisindeki pikseller ne kadar ışığa duyarlı olursa o kadar temiz fotoğraf elde edilir. Işığa duyarlılığın yüksek olması ise piksellerin iri olmasından geçer. Ne kadar iri piksel = o kadar iyi ışık. Sensör büyük değil dolayısıyla pikseller de ufak olduğu için ışığa duyarlılığı azalıyor. Bu da yüksek ISO’da çekim yapmayı engelliyor. Üreticiler de akıllarınca diyaframı açık tutarak yüksek ISO seviyelerine çıkmadan düşük ışıkta gündüz ISO’su ile şöyle çekiyor böyle çekiyor diye sıkıyor. Mesela uzak manzara çekeceksiniz. Dolayısıyla kısık diyafram kullanmak gerekir. Çünkü alan derinliği olarak daha geniş bir alanı sahnelemek gerekiyor. f/1.7 ile olacak şey mi bu? En az f/2.8 ve üzeri gerekir. Yüksek ISO’ya çıkınca ne olduğunu aşağıdaki örnekten görebilirsiniz.
Apple iPhone 6s
ISO800, f/2.2
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Nokia 808 PureView
ISO800, f/2.4
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tamamen kullanıcıyı kandırma amaçlı girişimler. DSLR üreticileri bile devasa FF sensörlü cihazlarında 36 MP çözünürlük sunarken ne akla hizmetle 100 MP kamera ...
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unpop 2 ay
Onlar da bizi görecek mi ?
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Fenomenon 2 ay
Sensör büyümediği sürece pixel sayısının artması iyi değildir tam tersi fotoğraf kalitesini düşürür.
Sensör büyüdükçe hem renk kalitesi artar, hem noise azalır. Hem de sonrasında fotoğraf ile istediğin gibi oynatabilirsin.
Ancak büyük sensör de kullanmak istemiyorlar tabi. Çünkü sensör büyüdükçe telefon kalınkaşacak.
Pureview 808 kendi klasmanında zirvede. Ve ne yazık ki bir daha öyle sesnörler göremeyeceğiz. Çünkü o kadar kalın telefonu kimse istemez bu dönemde.
Günümüz teknolojisi Ile pureview 808 gibi bir telefon üretilse mükemmel olurdu.
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Mr. Jingles 2 ay Fenomenon
Bence 20 mm kalınlıktaki bir telefon kimseyi rahatsız etmez.
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Mr. Jingles 2 ay en beğenilen
Tamamen kullanıcıyı kandırma amaçlı girişimler. DSLR üreticileri bile devasa FF sensörlü cihazlarında 36 MP çözünürlük sunarken ne akla hizmetle 100 MP kamera kullanacaklar? Diyafram açarak o işler olmuyor. Sensör kameranın kalbidir. Dolayısıyla içerisindeki pikseller ne kadar ışığa duyarlı olursa o kadar temiz fotoğraf elde edilir. Işığa duyarlılığın yüksek olması ise piksellerin iri olmasından geçer. Ne kadar iri piksel = o kadar iyi ışık. Sensör büyük değil dolayısıyla pikseller de ufak olduğu için ışığa duyarlılığı azalıyor. Bu da yüksek ISO’da çekim yapmayı engelliyor. Üreticiler de akıllarınca diyaframı açık tutarak yüksek ISO seviyelerine çıkmadan düşük ışıkta gündüz ISO’su ile şöyle çekiyor böyle çekiyor diye sıkıyor. Mesela uzak manzara çekeceksiniz. Dolayısıyla kısık diyafram kullanmak gerekir. Çünkü alan derinliği olarak daha geniş bir alanı sahnelemek gerekiyor. f/1.7 ile olacak şey mi bu? En az f/2.8 ve üzeri gerekir. Yüksek ISO’ya çıkınca ne olduğunu aşağıdaki örnekten görebilirsiniz.
Apple iPhone 6s
ISO800, f/2.2
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Nokia 808 PureView
ISO800, f/2.4
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +8
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sniper23 2 ay
Yüksek megapixsel kamera ile downscale yapıp düşük çözünürlükte daha iyi resim alma politikasının benimsenmesi bence iyi olmuş. Sektöre de biraz heyecan gelir.
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erdem552 2 ay
Tamam yüksek çözünürlük zengin detay içeriği için önemli ama bence en büyük sorun lens problemi. Her telefon 3-4 tane lens koyuyor düşük fiyat segmentinde bile standart halini aldı. Hatta yeni telefonlar 5-6 kamera ile gelmeye başladı (Bknz. Nokia 9). Yüksek çözünürlük, geniş açı, telefoto, zoom, ToF vb... Çözünürlük yükseldiği gibi bunları 1 - 2 lensle halledecek geliştirmeler daha yararlı olur diye düşünüyorum.
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qualcomm, kamera ve
9 etiket daha yüksek çözünürlük yüksek çözünürlüklü kamera akıllı telefon kamera 48mp 64mp 100mp Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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