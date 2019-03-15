Qualcomm yöneticisi: 2019 yılında 64 MP ve 100 MP kameralı telefonlar göreceğiz

Qualcomm yöneticilerinden Judd Heape verdiği bir röportajda, 2019 yılı içerisinde 64 MP ve 100 MP kameralar göreceğimizden bahsetti. Hali hazırda Qualcomm’un pek çok yonga seti 192 MP çözünürlüğe kadar sensörlere izin veriyor. Bu da şimdilik 48 MP olarak gördüğümüz akıllı telefon kamera sensörlerinin hızla daha yüksek çözünürlüklere uyum sağlamasının önünü açacak.

Yeni trend yüksek çözünürlüklü kameralar

Son zamanlarda tanıtılan akıllı telefonlar incelendiğinde 32 MP ön kamera veya Xiaomi tarafında bolca duyurulan 48 MP arka kamera gibi detaylar dikkat çekiyor. 2019 yılının yüksek çözünürlüklü kamera akımına yol açacağı oldukça açık. Şimdilik Samsung Galaxy S10, Google Pixel 3 ve Apple iPhone XS gibi popüler üreticilerin modelleri bu akıma uymasa da yakın zamanda onlarda da değişimler görmemiz mümkün.

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Yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri farklı amaçlara yardımcı olabiliyor. Örneğin 48 MP akıllı telefonlar 4 pikseli kombine ederek daha kaliteli 12 MP boyutta fotoğraflar uluşturabiliyor. Bu da 64 MP çözünürlüğündeki kameralar ile 16 MP çekim yapmak gibi özellikleri göreceğiz manasına geliyor. Son olarak Judd Heape, sıradaki amiral gemisi yonga setlerinin (muhtemelen Snapdragon 865) HDR10 video kaydını destekleyeceğini de aktardı.

https://www.gsmarena.com/qualcomm_sp_says_phones_with_64mp_and_even_100mp_cameras_are_coming-news-36036.php