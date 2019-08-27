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64MP kameralı Realme XT duyuruldu

Realme firmasının 64MP çözünürlüğündeki Samsung sensörünü kullanan ilk akıllı telefonu Realme XT duyuruldu. Fiyatı düşük tutulursa Realme XT çok rekabetçi bir model olabilir.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un kısa süre önce tanıttığı 64MP çözünürlüğündeki ISOCELL GW1 sensörünü ilk kimin tanıtacağı mücadelesi devam ediyor. Redmi iki gün sonra tanıtım yapmaya hazırlanırken Realme ise önce kısa tanıtım yaptı, şimdi ise resmi tanıtımı gerçekleştirdi.

Realme XT özellikleri

Samsung’un 64MP çözünürlüğündeki sensörünü ilk kullanacak olan model resmi olarak Realme XT durumunda. Bu sensör 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli ve düşük ışıkta daha detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Belirlenmiş aydınlık seviyesinde ise 64MP çekim yapabiliyor. Yani aslında efektif olarak 16MP çözünürlüğünde diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Realme, 64MP çözünürlüğündeki kamerasını duyurdu"

Realme XT modeli ayrıca 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik algılama sensörü barındırıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

6.4 inçlik AMOLED ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük barındıran model çiğ tanesi olarak tanımladığı küçük ama üst kısımda biraz geniş bir çentik tasarımına yer veriyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

Snapdragon 712 yonga setinden gücünü alan Realme XT modeline 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama kapasitesi eşlik ediyor. 4000mAh kapasiteli batarya VOOC 3.0 hızlı şarj ile desteklenmiş. Performans ise HyperBoost 2.0 ile bir miktar daha arttırılabiliyor. Eylül ayında model yerel ve global olarak satışa sunulacak.

 


https://www.gizmochina.com/2019/08/27/realme-xt-revealed-with-full-specifications-at-a-special-event-today/ Yorum Yaz
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renega 55 dk.
ben bunu alsam 16mp çekim yaparım sadece
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renega 56 dk.
ram savaşı bitti, ebat savaşı bitti şimdi de kamera sayısı / mp kalitesine geçtiler. 16mp her cep telefonuna yeten bir çözünürlük sanki poster için resimler çekeceğiz de daha büyük boyutlu resimlere ihtiyacımız varmış gibi saçma sapan yarışa giriyorlar
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clb12 57 dk.
Uygun fiyatla tr ye gelse iyi satar
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