64MP kameralı Realme XT duyuruldu

Samsung’un kısa süre önce tanıttığı 64MP çözünürlüğündeki ISOCELL GW1 sensörünü ilk kimin tanıtacağı mücadelesi devam ediyor. Redmi iki gün sonra tanıtım yapmaya hazırlanırken Realme ise önce kısa tanıtım yaptı, şimdi ise resmi tanıtımı gerçekleştirdi.

Realme XT özellikleri

Samsung’un 64MP çözünürlüğündeki sensörünü ilk kullanacak olan model resmi olarak Realme XT durumunda. Bu sensör 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli ve düşük ışıkta daha detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Belirlenmiş aydınlık seviyesinde ise 64MP çekim yapabiliyor. Yani aslında efektif olarak 16MP çözünürlüğünde diyebiliriz.

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Realme XT modeli ayrıca 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik algılama sensörü barındırıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

6.4 inçlik AMOLED ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük barındıran model çiğ tanesi olarak tanımladığı küçük ama üst kısımda biraz geniş bir çentik tasarımına yer veriyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

Snapdragon 712 yonga setinden gücünü alan Realme XT modeline 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama kapasitesi eşlik ediyor. 4000mAh kapasiteli batarya VOOC 3.0 hızlı şarj ile desteklenmiş. Performans ise HyperBoost 2.0 ile bir miktar daha arttırılabiliyor. Eylül ayında model yerel ve global olarak satışa sunulacak.