64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti ilk kez Lenovo A805e modelinde boy gösterecek





64-bit destekli Android L işletim sisteminin lanse edilmesi sonrasında yıl sonuna kadar pek çok üreticinin bu evrene dahil olması bekleniyor. Aslında ilk adımı Asus'un MeMO Pad ve FonePad cihazları atmış olsa da akıllı telefon tarafında henüz bir hareketlilik bulunmamaktaydı. Sessizliği ilk bozan Lenovo oldu.





Firmanın A805e Phablet modeli hem 64-bitlik ilk akıllı telefon hem de Snapdragon 410 yongaseti taşıyan ilk akıllı telefon olma ünvanını da elde etti. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongaseti ile orta seviyeye hitap eden bir çizgi izleyen A805e, 5.5 inçlik ekranında 960x540 piksel çözünürlük sunuyor.





Snapdragon 410 yongasetinde ARM'ın Cortex-A7 mimarisini temel alan 64-bitlik Cortex-A53 çekirdekleri kullanılıyor. Beraberinde gelen grafik birimi ise Adreno 306.





Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2500mAh gücünde batarya, 4G, NFC ve çift SIM desteği şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Model 200$ fiyat etiketi ile Asya kıtasında gelecek ay satışa çıkacak.





64-bit işlemcilerin 32-bit işlemcilere göre performans artışı getirdiği biliniyor. Ancak bu işletim sisteminin ve uygulamaların optimizasyonu ile mümkün oluyor. Lenovo'nun hangi Android sürümünü kullandığı bilinmiyor ancak şu anki 4.4 KitKat sürümü 64-bit desteği sunmuyor. Geriye kalan ihtimal ise Qualcomm ve Lenovo'nun yongaseti için KitKat sürümünü özel olarak optimize ettikleri.

http://www.phonearena.com/news/The-Lenovo-A805e-is-a-sub-200-phablet-powered-by-a-64-bit-quad-core-Snapdragon-410_id57628