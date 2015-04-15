6.4mm ile incelik konusunda iddialı Huawei P8

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Huawei'nin bir süredir ipuçlarını verdiği yeni amiral gemi akıllı telefonu P8, bu akşam ki Londra etkinliği ile resmiyet kazandı. Genelde amiral gemi de olsa Huawei modellerinde uç donanım kullanmıyor ve mütevazi bir konfigürasyon tercih ediyor. P8 modelinde de böyle bir durum söz konusu.
Huawei P8 modelinde Huawei tasarım ve incelik odaklı ilerlemiş. 6.4mm kalınlığa sahip olan kasa metal alaşımdan üretilmiş ve şampanya, titanyum grisi, altın ve karbon siyahı olmak üzere 4 renk seçeneği ile sunulacak. Ayrıca arka kısımda kameranın çıkıntı yapmamasına özen gösterilmiş.
Huawei P8 modeli 5.2 inçlik Full HD ekran ile geliyor. 64-bitlik Kirin 930 yongasetinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 2GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.5GHz saat hızında çalışıyor ve yongasetine Mali-T628 grafik birimi eşlik ediyor. Bu açıdan model biraz orta seviyeye yakın performans sergiliyor.
3GB RAM ile tamamlanan sisteme 16GB artırılabilir kapasite destek verirken, 2680mAh gücünde bir batarya ile gerekli enerji sağlanıyor. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera OIS desteği sunarken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış.
Huawei arka kamera sensörünün 4 renk dizilimi içeren ilk sensör olduğunu belirtiyor ve kamerasını DSLR ürünleri ile eşdeğer tutuyor. Ayrıca film düzenleyici, time lapse modu, ışık yazıları kaydetme şeklinde bazı yenilikçi yazılımlarla da kamerasını destekliyor.
Huawei P8 modeli Android 5.0 üzerinde EMUI 3.1 kullanıcı arayüzünü çalıştırıyor ve sade bir tasarım dili tercih ediyor. Huawei P8 modeli 530$ fiyat etiketi ile ay sonu veya Mayıs ayı başı gibi global olarak satışa sunulacak.
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Özelikler fena görünmüyor.
1350 TL den fazla ya satılırsa rağbet görmeyebilir.
Fiat girişini iyi düşünmesi lazım firma.
Ayrıca ince telefonlara genelde micro sd kart koymuyorlar.
Göz ardı edilmemiş olması da güzel.Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
düşünenlere de alternatif bir cihaz...
"Nano-injection molding işleme sistemiyle 1,5 mm’lik son derece ince bir plastik çubuğu gövdeye entegre eden kasa tasarımı, geniş ekran yapısıyla birlikte, sektörde ilk olma özelliğine sahip.
Devrim niteliğindeki dokunmatik ekran kullanıcı deneyimi, Huawei P8’i bambaşka bir boyuta taşıyor. Çift tıklayarak ekran görüntüsü alabileceğiniz gibi, parmağınızla daire çizerek ilgili içeriği kopyalamanız mümkün. Ek olarak, cihazın “telefonu sesle bulma” özelliği sayesinde, akıllı telefonun evin içinde kaybolma sorunu da tarihe karışıyor. Hassas mikrofonları ile P8, sizi sesinizden tanıyarak çağrınıza cevap veriyor ve anında yerini belli ediyor.
Cihazın en özel aksesuarlarından biri olan E-ink arka kapak, saniyeler içinde P8’in arka yüzünü e-kitap ekranına dönüştürebiliyor.
Huawei’nin tescilli Signal+ özelliği sayesinde, kompakt ve güçlü çift anten teknolojisi, ortamdaki en kaliteli sinyali otomatik olarak algılıyor. Antenlerden birinin sinyal seviyesinde azalma ya da aşırı yüklenme olduğunda, P8 son derece hızlı bir şekilde ikinci anteni devreye sokuyor. Akıllı telefonlar özelinde bir ilk olan bu teknolojiyle, en güçlü sinyal seviyesi sürekli olarak korunuyor. Bu özellik, daha çok metal kasalı telefonlarda görülen sinyal seviyesindeki azalmadan kaynaklı görüşme kesintilerinin önüne geçmesi açısından son derece önemli. Ayrıca Signal+özelliği, kullanıcıların yüksek hızlarda seyahat ederken dahi görüşme kalitesi açısından sorun yaşamamalarını sağlıyor."
Ama ilk defa adam akıllı yorum yapan biri çıktı. Teşekkür ederim.
Konunun içinde 6.4 mm kalınlığa sahip deniyor zaten. Başlıktan bahsediyorsan 6.4 mm inceliğe sahip demiyor ki??? 6.4 mm ile incelik konusun da iddialı deniyor. 6.4mm ile Kalınlık konusunda iddialı denmesi yanlış olur. burada incelik kelimesi senin anladığın anlamda kullanılmamış. lütfen eleştirirken cümleyi anlayıp daha özen gösterin.
Ben yukarıdaki mesajı yazdığımda konunun başlığı "6.4mm incelik ile karşınızda Huawei P8" idi. Konunun başlığı ve içerikteki yazı daha sonra değiştirilmiş.
Daha rekabetçi bir fiyattan satılması gerekirdi.
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