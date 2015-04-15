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6.4mm ile incelik konusunda iddialı Huawei P8

4 yıl
13,8b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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6.4mm ile incelik konusunda iddialı Huawei P8

Huawei'nin bir süredir ipuçlarını verdiği yeni amiral gemi akıllı telefonu P8, bu akşam ki Londra etkinliği ile resmiyet kazandı. Genelde amiral gemi de olsa Huawei modellerinde uç donanım kullanmıyor ve mütevazi bir konfigürasyon tercih ediyor. P8 modelinde de böyle bir durum söz konusu.

Huawei P8 modelinde Huawei tasarım ve incelik odaklı ilerlemiş. 6.4mm kalınlığa sahip olan kasa metal alaşımdan üretilmiş ve şampanya, titanyum grisi, altın ve karbon siyahı olmak üzere 4 renk seçeneği ile sunulacak. Ayrıca arka kısımda kameranın çıkıntı yapmamasına özen gösterilmiş. 

Huawei P8 modeli 5.2 inçlik Full HD ekran ile geliyor. 64-bitlik Kirin 930 yongasetinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 2GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.5GHz saat hızında çalışıyor ve yongasetine Mali-T628 grafik birimi eşlik ediyor. Bu açıdan model biraz orta seviyeye yakın performans sergiliyor. 

3GB RAM ile tamamlanan sisteme 16GB artırılabilir kapasite destek verirken, 2680mAh gücünde bir batarya ile gerekli enerji sağlanıyor. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera OIS desteği sunarken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış. 

Huawei arka kamera sensörünün 4 renk dizilimi içeren ilk sensör olduğunu belirtiyor ve kamerasını DSLR ürünleri ile eşdeğer tutuyor. Ayrıca film düzenleyici, time lapse modu, ışık yazıları kaydetme şeklinde bazı yenilikçi yazılımlarla da kamerasını destekliyor. 

Huawei P8 modeli Android 5.0 üzerinde EMUI 3.1 kullanıcı arayüzünü çalıştırıyor ve sade bir tasarım dili tercih ediyor. Huawei P8 modeli 530$ fiyat etiketi ile ay sonu veya Mayıs ayı başı gibi global olarak satışa sunulacak.  

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treabacks 4 yıl
6.4mm incelik değil kalınlıktır. Öğrenin artık şunu, bir de editör olacaksınız.
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anoktacan 4 yıl en beğenilen idemo
Yıllardır kendini geliştirmeyen veya geliştirmek istemeyen teknoloji uzmanı olduğunu sanan insanlar görmekten bıktık artık. Böyle Türkiye'nin en önemli geniş kitlelere hitap eden sitelerinden uzaklaşsınlar. Ben en son ilkokulda işlemci ram iyiyse makine iyidir diyordum çünkü o zaman hepsi windowsla çalışıyordu yüksek donanımı olan kazanıyordu(bilgisayarlar için). Ekrandaki piksel yoğunluğu , ram in gb ından çok ddr bileşeninin , işlemcinin çekirdeği değil performansının ve pil tüketiminin , ekran kartının gb ından çok bitinin frekans aralığının ve hepsinden önemlisi içinde bulunan yazılımın bunlara ne kadar optimize edildiğinin önemli olduğunun anlatılması gerektiğini, insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama o zaman insanlar bilinçlenirse kendilerini geliştirmek zorunda kalacaklar ya.. insanlardan farklı olmaları gerektiğinden araştırma yapacaklar ya.. ne gerek var 5 inch ekranı 8 çekirdekli işlemcisi ve 3 gb ram i ile ORTA SEVİYE telefon diyip geçmek varken. Bugün telefon belleğinin okuma yazma hızları bile önemliyken, (Örneğin 2 telefon markasında da 32 gb hafıza olmasına karşın birinin içindeki ssd nin 500 mb okuma yazma hızı varken diğerinin 100 mb okuma yazma hızı var.) insanlara hala 16 gb 32 gb hafıza seceneklerı var diyip geçmek rahatsız edici. Ama biz millet olarak alışmışız hazıra kopyala yapıştıra kim açıp huawei in sitesindeki tanıtım videosunu izleyip analiz edip ufak bir yazı bir makale bir analiz dökümanı hazırlayacak? Varsa yoksa avrupa sitesinden al google translate le cevır hataları kelımelerı duzenle yapıştır. İşte editörlük uzmanlık bu.
Yıllardır kendini geliştirmeyen veya geliştirmek istemeyen teknoloji uzmanı olduğunu sanan insanlar görmekten bıktık artık. Böyle Türkiye'nin en önemli geniş k...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
fiyat uçmuş
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tecnikadamoguz01 4 yıl
Param olsa tekrar Huawei marka telefon alıcam ama işte para :(
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murat425 4 yıl
İşlemcisini beğenmediğiniz telefonun s6 ve m9 ile karşılaştırması. youtube.com/... Önce bir araştırma yapıp sonra karalamaya başlayalım. Biri yazmış 1300 lira dan yüksek gelirse satılmaz. Daha neler samsung 2500 den girdi fiyata kimse birşey demez bu cihaza 1300 çok. Marka fanatikliği yapmanın alemi yok. P8 kamera olarak da batarya olarak da s6 dan üstün olacak bunu testler yapılmaya başlandığında herkes görecek çok net söylüyorum. Note 4 güya kamera olarak çok övüldü 2 hafta kullanma fırsatım oldu Note 3 ün üzerine kamera olarak hiçbir şey katmamış biraz parlaklık artırılmış hepsi bu. Hala geceleri kumlanmadan netliği 0 olan fotoğraflar çekiyor.
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
DSLR ile aynı seviyeymişmiş, DSLR kalitesine yakınmışmış. Yemezler, yok öyle birşey.
DSLR içindeki sensör ile telefonun içindeki sensör asla aynı kalitede olamaz.
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ironman 4 yıl

Özelikler fena görünmüyor.
1350 TL den fazla ya satılırsa rağbet görmeyebilir.
Fiat girişini iyi düşünmesi lazım firma.
Ayrıca ince telefonlara genelde micro sd kart koymuyorlar.
Göz ardı edilmemiş olması da güzel.Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
düşünenlere de alternatif bir cihaz...
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anoktacan 4 yıl
Aşağıda yazdığım gibi yenilikçi ve bazı ezber bozan özellikleri tanıtmak insanlara açıklamak için göreve alınan ve EDİTÖRÜM diye gezen insanlar sadece 5.2 inch yok 3 gb ram bir yerden kopyalayıp yazı yazdıklarını zannediyorlar. Daha kimse kullanmadan orta seviyeye yakın ne demek oluyor? Belki yazılımı geliştirdiler belki daha farklı sistem oluşturdular ve optimum değerlerde hızda çalışabiliyor , donanımhaberin de artık sokaktaki insandan farkı olmayan insanlarla dolduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Dertleri sadece ram ekran ve işlemciden ibaret insanlar. Oysa bilmiyorlar ki dünyanın en akıcı en iyi ekosistemine sahip telefonunda sadece 1 gb ram var. Anlayamıyor musunuz, anlamak mı istemiyorsunuz, anlam veremiyorum.Tek bildiğim artık bu site beni heycanlandırmıyor.


"Nano-injection molding işleme sistemiyle 1,5 mm’lik son derece ince bir plastik çubuğu gövdeye entegre eden kasa tasarımı, geniş ekran yapısıyla birlikte, sektörde ilk olma özelliğine sahip.
Devrim niteliğindeki dokunmatik ekran kullanıcı deneyimi, Huawei P8’i bambaşka bir boyuta taşıyor. Çift tıklayarak ekran görüntüsü alabileceğiniz gibi, parmağınızla daire çizerek ilgili içeriği kopyalamanız mümkün. Ek olarak, cihazın “telefonu sesle bulma” özelliği sayesinde, akıllı telefonun evin içinde kaybolma sorunu da tarihe karışıyor. Hassas mikrofonları ile P8, sizi sesinizden tanıyarak çağrınıza cevap veriyor ve anında yerini belli ediyor.
Cihazın en özel aksesuarlarından biri olan E-ink arka kapak, saniyeler içinde P8’in arka yüzünü e-kitap ekranına dönüştürebiliyor.
Huawei’nin tescilli Signal+ özelliği sayesinde, kompakt ve güçlü çift anten teknolojisi, ortamdaki en kaliteli sinyali otomatik olarak algılıyor. Antenlerden birinin sinyal seviyesinde azalma ya da aşırı yüklenme olduğunda, P8 son derece hızlı bir şekilde ikinci anteni devreye sokuyor. Akıllı telefonlar özelinde bir ilk olan bu teknolojiyle, en güçlü sinyal seviyesi sürekli olarak korunuyor. Bu özellik, daha çok metal kasalı telefonlarda görülen sinyal seviyesindeki azalmadan kaynaklı görüşme kesintilerinin önüne geçmesi açısından son derece önemli. Ayrıca Signal+özelliği, kullanıcıların yüksek hızlarda seyahat ederken dahi görüşme kalitesi açısından sorun yaşamamalarını sağlıyor."
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idemo 4 yıl anoktacan
İki gündür huawei başlığına girip bakıyorum, p8 max için konu başlığından başka yorum yok, bu konuda da ya her tarafta bulunan ve sadece copy-paste yapılmış bir girişe yapılan şu fiyattan girerse ... şeklinde mesajlar.

Ama ilk defa adam akıllı yorum yapan biri çıktı. Teşekkür ederim.
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DH Misafiri 4 yıl
treabacks
6.4mm incelik değil kalınlıktır. Öğrenin artık şunu, bir de editör olacaksınız.

Konunun içinde 6.4 mm kalınlığa sahip deniyor zaten. Başlıktan bahsediyorsan 6.4 mm inceliğe sahip demiyor ki??? 6.4 mm ile incelik konusun da iddialı deniyor. 6.4mm ile Kalınlık konusunda iddialı denmesi yanlış olur. burada incelik kelimesi senin anladığın anlamda kullanılmamış. lütfen eleştirirken cümleyi anlayıp daha özen gösterin.
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treabacks 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

treabacks

6.4mm incelik değil kalınlıktır. Öğrenin artık şunu, bir de editör olacaksınız.


Konunun içinde 6.4 mm kalınlığa sahip deniyor zaten. Başlıktan bahsediyorsan 6.4 mm inceliğe sahip demiyor ki??? 6.4 mm ile incelik konusun da iddialı deniyor. 6.4mm ile Kalınlık konusunda iddialı denmesi yanlış olur. burada incelik kelimesi senin anladığın anlamda kullanılmamış. lütfen eleştirirken cümleyi anlayıp daha özen gösterin.


Ben yukarıdaki mesajı yazdığımda konunun başlığı "6.4mm incelik ile karşınızda Huawei P8" idi. Konunun başlığı ve içerikteki yazı daha sonra değiştirilmiş.
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ø 4 yıl
7,5'in altı gereksiz ve tutuşu zorlaştırıyor.
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ardicli2000 4 yıl
O fiyat ne öyle O.O
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Fenomenon 4 yıl
Fiyatı çok pahalı :/
Daha rekabetçi bir fiyattan satılması gerekirdi.
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