6.4mm ile incelik konusunda iddialı Huawei P8

Huawei'nin bir süredir ipuçlarını verdiği yeni amiral gemi akıllı telefonu P8, bu akşam ki Londra etkinliği ile resmiyet kazandı. Genelde amiral gemi de olsa Huawei modellerinde uç donanım kullanmıyor ve mütevazi bir konfigürasyon tercih ediyor. P8 modelinde de böyle bir durum söz konusu.





Huawei P8 modelinde Huawei tasarım ve incelik odaklı ilerlemiş. 6.4mm kalınlığa sahip olan kasa metal alaşımdan üretilmiş ve şampanya, titanyum grisi, altın ve karbon siyahı olmak üzere 4 renk seçeneği ile sunulacak. Ayrıca arka kısımda kameranın çıkıntı yapmamasına özen gösterilmiş.





Huawei P8 modeli 5.2 inçlik Full HD ekran ile geliyor. 64-bitlik Kirin 930 yongasetinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 2GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.5GHz saat hızında çalışıyor ve yongasetine Mali-T628 grafik birimi eşlik ediyor. Bu açıdan model biraz orta seviyeye yakın performans sergiliyor.





3GB RAM ile tamamlanan sisteme 16GB artırılabilir kapasite destek verirken, 2680mAh gücünde bir batarya ile gerekli enerji sağlanıyor. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera OIS desteği sunarken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış.





Huawei arka kamera sensörünün 4 renk dizilimi içeren ilk sensör olduğunu belirtiyor ve kamerasını DSLR ürünleri ile eşdeğer tutuyor. Ayrıca film düzenleyici, time lapse modu, ışık yazıları kaydetme şeklinde bazı yenilikçi yazılımlarla da kamerasını destekliyor.





Huawei P8 modeli Android 5.0 üzerinde EMUI 3.1 kullanıcı arayüzünü çalıştırıyor ve sade bir tasarım dili tercih ediyor. Huawei P8 modeli 530$ fiyat etiketi ile ay sonu veya Mayıs ayı başı gibi global olarak satışa sunulacak.