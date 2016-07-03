6.6 inçlik Honor V8 Max TENAA sertifikasyonunda görüldü

Çin'in sertifikasyon ajansı TENAA kayıtlarında yeni Honor cihazı görüldü, EDI-DL00 kod adına sahip cihazın Honor V8 Max adıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Cihaz devasa 6.6 inç AMOLED ekranında 1440 x 2560 piksel sununuyor. Firmanın kendi geliştirdiği Kirin 950 yongasetiyle gelen modelin 8 çekirdekli işlemcisi 2.3GHz frekansta çalışırken modelde Mali-T880 grafik birimi yer alıyor.

3GB RAM miktarıyla gelen model 32GB dahili hafızaya sahip ve istenildiği takdirde microSD kart ile 128GB'a kadar hafıza desteği sağlanabiliyor. Modelin arka yüzünde 13MP'lik bir kamera bulunurken ön yüzünde ise video görüşme destekli 8MP'lik bir özçekim kamerası bulunuyor. Çift SIM kart desteği ile gelen model aynı zaman VoLTE desteğine de sahip.

Telefon gücünü 4400mAh bataryadan alırken kutu içeriğindeki 9V/2A'lik şarj aleti ile modeli hızlıca şarj edebilmek mümkün. Arka yüzünde parmak izi okuyucusuna sahip telefon Android 6.0 üzerine firmanın EMIU 4.1 arayüzü ile geliyor.

Altın ve gümüş olarak iki renk seçeneğine sahip olan Honor V8 Max 7.18mm kalınlığa ve 219 gram ağırlığa sahip. Telefonun 11 Temmuz'daki Huawei etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.