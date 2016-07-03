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6.6 inçlik Honor V8 Max TENAA sertifikasyonunda görüldü

Huawei'den büyük ekranlı sevenlere güzel haber. 6.6 inçlik Honor V8 Max Çin'deki TENAA kayıtlarında görüldü. Kirin 950 yongasetine sahip modelin detayları haberimizde...
2 yıl
4,5b
1
13
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Çin'in sertifikasyon ajansı TENAA kayıtlarında yeni Honor cihazı görüldü, EDI-DL00 kod adına sahip cihazın Honor V8 Max adıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Cihaz devasa 6.6 inç AMOLED ekranında 1440 x 2560 piksel sununuyor. Firmanın kendi geliştirdiği Kirin 950 yongasetiyle gelen modelin 8 çekirdekli işlemcisi 2.3GHz frekansta çalışırken modelde Mali-T880 grafik birimi yer alıyor.
3GB RAM miktarıyla gelen model 32GB dahili hafızaya sahip ve istenildiği takdirde microSD kart ile 128GB'a kadar hafıza desteği sağlanabiliyor. Modelin arka yüzünde 13MP'lik bir kamera bulunurken ön yüzünde ise video görüşme destekli 8MP'lik bir özçekim kamerası bulunuyor. Çift SIM kart desteği ile gelen model aynı zaman VoLTE desteğine de sahip.
Telefon gücünü 4400mAh bataryadan alırken kutu içeriğindeki 9V/2A'lik şarj aleti ile modeli hızlıca şarj edebilmek mümkün. Arka yüzünde parmak izi okuyucusuna sahip telefon Android 6.0 üzerine firmanın EMIU 4.1 arayüzü ile geliyor.
Altın ve gümüş olarak iki renk seçeneğine sahip olan Honor V8 Max 7.18mm kalınlığa ve 219 gram ağırlığa sahip. Telefonun 11 Temmuz'daki Huawei etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Emre Kocakaya 2 yıl
Note 7 cikana kadar beklemk lazim,ben lenovo phab plus kullaniyorum 6.8 inch,buyuk telefon sevdigim icin benim icin problem degil ne kadar buyuk olsa o kadar iyidir :)
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A.F.Y.D 2 yıl
Açıkçası bu telefonun kalitesinden şüpheliyim, Iphone kadar olmasa da kalitesiz olacak bence
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thunderstruck7 2 yıl A.F.Y.D
A.F.Y.D
Açıkçası bu telefonun kalitesinden şüpheliyim, Iphone kadar olmasa da kalitesiz olacak bence

Neden? Alüminyum gövde bir cihaz ve büyük ihtimalle ön camında gorilla veya dragon koruması olacak. Tabularınızı yenin artık bence. Huawei globalde 3.cülüğü zorlayan bir firma, ben kullanıyorum sonraki telefonumda huawei olacak. Servisi de ayrı bir kaliteli 3 iş gününde onarım yapıyor.
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huawei, honor v8 ve
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