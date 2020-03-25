67 TL değerindeki Child of Light, PC oyuncuları için ücretsiz

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Ubisoft'un dijital platformu Uplay yine popüler bir oyunu ücretsiz dağıtıyor. Normalde 67 TL'ye satılan RPG platformer oyunu Child of Light bugün itibarıyla ücretsiz oldu. 28 Mart TSİ 16.00'a kadar kütüphanenize eklemeniz durumunda oyun sonsuza kadar sizde kalacak.

Ubisoft, koronavirüs krizi nedeniyle evlerine kapanmış insanlara "sanal bir rahatlık ve birliktelik" sunabilmek adına bu zor ramanlarda küçük de olsa bir rol oynamak istediklerini söylüyor. 2014'te yayınlanan fantastik RPG oyunu Child of Light, eleştirmenlerden ve genel anlamıyla oyunseverlerden büyük övgü almayı başarmıştı.

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Child of Light'ın Uplay sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısı şöyle:

"Lemuria Krallığı umutsuzluk içindedir.

Kara Kraliçe Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları çalmıştır. Siz Aurora, ruhu Lemuria Krallığı’na getirilen temiz kalpli, genç bir prenses olarak oynuyorsunuz. Göreviniz üç ışık kaynağını geri almak, Kara Kraliçe’yi yenmek ve Lemuria Krallığı’nı iyileştirmek.

Macera sizi bekliyor: Ubisoft Montréal’in yetenekli ekibi tarafından, UbiArt Framework kullanılarak geliştirilen Child of Light, peri masallarından esinlenmiş bir RPG’dir. Geniş Lemuria dünyasında olağanüstü bir yolculuğa çıkın ve oranın mistik bölgelerini keşfedin, sakinleri ile etkileşime geçin.

Yaşayan Lemuria dünyası: Lemuria tecrübeniz sırasında dost canlısı perilerden gnome’lara, vahşi kurtlardan karanlık ejderhalara, unutamayacağınız karakterlerle tanışacaksınız.

Canavarlarla ve mistik, şeytanî yaratıklarla savaşın: Aurora karanlıktan gelen yaratıklarla savaşma ve Çalınmış Işıklar’ı geri alabilme gücüne sahiptir. Active Time Battle System’i kullanarak Igniculus ile birlikte savaşın. Bir ateş böceği olan yoldaşınız başka bir arkadaşınız tarafından da kontrol edilebilir olduğundan bu macerayı arkadaşlarınızla yaşayabilirsiniz."

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