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uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

67P kuyruklu yıldızının bu büyüleyici videosuna bir göz atın

Rosetta uzay aracının yakaladığı 67P kuyruklu yıldız fotoğraflarından muhteşem bir video oluşturuldu. Aşağıda yer alan görüntülerden etkilenmemek gerçekten de mümkün değil.
14 sa.
2,9b
35
7
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 2004 yılında uzaya fırlattığı Rosetta, tam 10 yıllık uzay macerasının ardından 2014'te 67P kuyruklu yıldızının yörüngesine yerleşmişti. Tarihi bir başarıya imza atan uzay aracı, kuyruklu yıldızın yörüngesinde yaklaşık iki yıl görev yaptı ve bu süre boyunca 400 binin üzerinde fotoğraf çekti. Christian Stangl isimli bir sanatçı ise işte bu binlerce fotoğrafı bir araya getirip aşağıdaki büyüleyici videoyu ortaya çıkarmış:


Rosetta'nın yakaladığı on binlerce fotoğraf, bilim insanlarının 67P kuyruklu yıldızını tüm detaylarıyla incelemesine olanak sağlamıştı. Bu fotoğrafların bazıları yüzeyden milyonlarca kilometre uzaklıkta, bazılarıysa sadece birkaç metre yukarıdan çekildi. Christian Stangl tüm bu büyüleyici görüntüleri bir araya getirip, dijital iyileştirme teknikleri de kullanarak yukarıdaki muhteşem videoyu ortaya çıkarmış.

Ayrıca Bkz. "67P kuyruklu yıldızının tam 70 bin fotoğrafı yayınlandı"

Rosetta ve Philae: Uzay araştırmaları tarihinde bir ilk


Rosetta, 2004 yılında Philae gözlem aracıyla birlikte 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına fırlatılmıştı. Yaklaşık 10 yılın ardından Eylül 2014'te 67P'ye ulaşan Rosetta, bir kuyruklu yıldızın yörüngesine yerleşebilen ilk uzay aracı olarak tarihe geçti.

Daha sonra Kasım 2014'te Philae gözlem aracı, Rosetta'dan ayrılıp 67P'nin yüzeyine iniş yapmayı denedi. Ancak Philae maalesef iniş yaparken bazı problemler yaşadı. Ayaklarını yüzeye sabitleme konusunda başarısız olan uzay aracı, planlanan bölgenin yaklaşık bir kilometre ötesine, kısmen gölgelik bir alana iniş yapabilmişti. Güneş enerjisiyle çalışan Philae böylece panellerini aydınlatamadığı için şarj da olamamış ve yalnızca 60 saatlik bir gözlemin ardından uykuya dalmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Bkz. "Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"
Avrupa Uzay Ajansı Philae'den tam olarak beklediği performansı alamamış olsa da yörüngedeki Rosetta, iki yıllık görevi boyunca tahmin edilenden çok daha başarılı bir işe imza attı. Rosetta'nın yaptığı gözlemler ve yakaladığı on binlerce fotoğraf şu anda hala bilim insanları tarafından yoğun bir şekilde inceleniyor.

Rosetta, 30 Eylül 2016'da 67P kuyruklu yıldızının yüzeyine sert bir düşüş gerçekleştirerek Dünya'ya elveda demişti. 


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L.o.T.u.S 1 sa.
Şeytana tapıyorsunuz. Allahu ekber
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SEO-Uzmanı 3 sa.
kızıl ötesi kamera ile çekilmiş bir görüntü gibi geldi !
yoksa lens açısı ve diğer ayarları kolay kolay yapamazsınız
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Tengrist 9 sa.
Maaşallah uzay karanlığında iyi ışık yakalamış kameramız bırakın bu işleri uzay diye bir şey yoktur kurgu hepsi















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muroooo19 3 sa.
Hocam uzay karanlığında ışık olmadığını sana kim söyledi. O kadar yıldız sürekli uzağa ışık gönderiyor. İllaki bilgisayar da işlenmiştir dediğin gibi resimler. Ama uzaydaki başı bos ışık kuyruklu yıldıza çarpıp yansımıştır birazda.
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BekirARSLAN 1 sa.
Uzayın karanlık olduğu düşünen arkadaşım o güneşi (yıldızı) oraya koydular acaba süs için mi? Senin dünyana özel değil ki o ışık...
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Steelo 13 sa.
Beni gıcık eden şey neden gerçek kayıtları yayınlamıyorlar.Ve yerçekimi olmayan dönen ve hareket eden bir cismin üzerin de nasıl sabit bir probe bırakabiliyorlar?Açıkcası ham haliyle atılmış bir görüntü beni daha çok cezbederdi.
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alito 13 sa. Steelo
Ham bir görüntü yok. Binlerce fotoğraf bir araya getirilerek hareketli bir video oluşturulmuş. O kadar uzaktan tek bir fotoğrafın dünyaya gelmesi bile günler sürüyordur. Bir videonun gelmesini artık sen düşün. Zaten artık bir gözlem aracı da olmadığına göre, kayıtlı veriler elde edilemeyecek.
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