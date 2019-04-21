67P kuyruklu yıldızının tam 70 bin fotoğrafı yayınlandı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ünlü uzay aracı Rosetta'nın yakaladığı tam 70 bin fotoğrafı internet üzerinden erişime açtı. 2004 yılında Philae gözlem aracıyla birlikte uzaya fırlatılan Rosetta, 10 yıllık uzay macerasının ardından 2014'te 67P kuyruklu yıldızının yörüngesine yerleşmişti. İki yıl boyunca kuyruklu yıldızda görev yapan uzay aracının yakaladığı binlerce fotoğrafı şimdi buradan sizler de inceleyebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"
Paylaşılan fotoğraflar Rosetta'nın OSIRIS isimli ana kamera sistemi tarafından çekilmiş. OSIRIS ekibi konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:
"67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızının ilk fotoğrafı Mart 2014'te OSIRIS tarafından çekilmişti. Tam 5 milyon kilometre uzaklıktan yakalanan fotoğraf yıldızlarla kaplı olduğu için 67P'yi görmek bile neredeyse imkansızdı.
Rosetta görevinin son fotoğrafı ise 30 Eylül 2016'da, uzay aracı yüzeye iniş yapmadan yalnızca birkaç dakika önce çekildi. İşte bu iki fotoğraf arasında dev bir uzay macerası yatıyor. OSIRIS Image Viewer'ı kullanarak bu macerayı şimdi sizler de tüm detaylarıyla inceleyebilirsiniz."
Sağ üst köşedeki seçenekleri kullanarak fotoğrafları filtreleyebiliyorsunuz. Örneğin yüzeye olan uzaklığı değiştirip yakın veya uzak çekim fotoğrafları görmeniz mümkün. On binlerce fotoğraftan oluşan galeride kuyruklu yıldızın şekli, kaya parçalarıyla kaplı yüzeyi ve toz ve gaz akımlarıyla çevrili nükleusu çok net bir şekilde görülebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"
Paylaşılan fotoğraflar Rosetta'nın OSIRIS isimli ana kamera sistemi tarafından çekilmiş. OSIRIS ekibi konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:
"67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızının ilk fotoğrafı Mart 2014'te OSIRIS tarafından çekilmişti. Tam 5 milyon kilometre uzaklıktan yakalanan fotoğraf yıldızlarla kaplı olduğu için 67P'yi görmek bile neredeyse imkansızdı.
Rosetta görevinin son fotoğrafı ise 30 Eylül 2016'da, uzay aracı yüzeye iniş yapmadan yalnızca birkaç dakika önce çekildi. İşte bu iki fotoğraf arasında dev bir uzay macerası yatıyor. OSIRIS Image Viewer'ı kullanarak bu macerayı şimdi sizler de tüm detaylarıyla inceleyebilirsiniz."
Sağ üst köşedeki seçenekleri kullanarak fotoğrafları filtreleyebiliyorsunuz. Örneğin yüzeye olan uzaklığı değiştirip yakın veya uzak çekim fotoğrafları görmeniz mümkün. On binlerce fotoğraftan oluşan galeride kuyruklu yıldızın şekli, kaya parçalarıyla kaplı yüzeyi ve toz ve gaz akımlarıyla çevrili nükleusu çok net bir şekilde görülebiliyor.
https://phys.org/news/2019-04-osiris-image-viewer-images-rosetta.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
210.000 / 60 = 3500 dakika. 3500 /60 = 58 saat. Günde 2 saat resim baksak 1 ayda biter...