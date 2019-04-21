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67P kuyruklu yıldızının tam 70 bin fotoğrafı yayınlandı

2014-2016 yılları arasında 67P kuyruklu yıldızının yörüngesinde görev yapan Rosetta'nın çektiği tüm fotoğraflar internette paylaşıldı. İşte tam 70 bin görselden oluşan müthiş galeri:
1 ay
4,7b
2
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ünlü uzay aracı Rosetta'nın yakaladığı tam 70 bin fotoğrafı internet üzerinden erişime açtı. 2004 yılında Philae gözlem aracıyla birlikte uzaya fırlatılan Rosetta, 10 yıllık uzay macerasının ardından 2014'te 67P kuyruklu yıldızının yörüngesine yerleşmişti. İki yıl boyunca kuyruklu yıldızda görev yapan uzay aracının yakaladığı binlerce fotoğrafı şimdi buradan sizler de inceleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"
Paylaşılan fotoğraflar Rosetta'nın OSIRIS isimli ana kamera sistemi tarafından çekilmiş. OSIRIS ekibi konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızının ilk fotoğrafı Mart 2014'te OSIRIS tarafından çekilmişti. Tam 5 milyon kilometre uzaklıktan yakalanan fotoğraf yıldızlarla kaplı olduğu için 67P'yi görmek bile neredeyse imkansızdı.

Rosetta görevinin son fotoğrafı ise 30 Eylül 2016'da, uzay aracı yüzeye iniş yapmadan yalnızca birkaç dakika önce çekildi. İşte bu iki fotoğraf arasında dev bir uzay macerası yatıyor. OSIRIS Image Viewer'ı kullanarak bu macerayı şimdi sizler de tüm detaylarıyla inceleyebilirsiniz."

Sağ üst köşedeki seçenekleri kullanarak fotoğrafları filtreleyebiliyorsunuz. Örneğin yüzeye olan uzaklığı değiştirip yakın veya uzak çekim fotoğrafları görmeniz mümkün. On binlerce fotoğraftan oluşan galeride kuyruklu yıldızın şekli, kaya parçalarıyla kaplı yüzeyi ve toz ve gaz akımlarıyla çevrili nükleusu çok net bir şekilde görülebiliyor. 

https://phys.org/news/2019-04-osiris-image-viewer-images-rosetta.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 ay
Her birisine 3 saniye baksak, 70.000 x 3 = 210.000 saniye yapar.
210.000 / 60 = 3500 dakika. 3500 /60 = 58 saat. Günde 2 saat resim baksak 1 ayda biter...
Her birisine 3 saniye baksak, 70.000 x 3 = 210.000 saniye yapar.210.000 / 60 = 3500 dakika. 3500 /60 = 58 saat. Günde 2 saat resim baksak 1 ayda biter...
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DH Misafiri 4 hf.
Çok farklı.. bilim haberleri için teşekkürler. içimiz dışımız katlanabilen israf telefon olmuştu.
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Askaparta 1 ay
Kuyruklu yalan olmasın da.
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Tommy Shelby 1 ay
Millet haberi okumadan, fotolara bakmadan yorum yapıyor
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KaleyDeskop 1 ay
komplocular şimdi dirsek çürütüyor..
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Escapetolife 1 ay
Piramit, insan yüzü, yürüyen adam arayanlara gün doğmuş 70 bin foto arasından illa birşeyler çıkar.
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OverClocK1ng 1 ay
Her birisine 3 saniye baksak, 70.000 x 3 = 210.000 saniye yapar.
210.000 / 60 = 3500 dakika. 3500 /60 = 58 saat. Günde 2 saat resim baksak 1 ayda biter...
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Darkimore 1 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
Her birisine 3 saniye baksak, 70.000 x 3 = 210.000 saniye yapar.
210.000 / 60 = 3500 dakika. 3500 /60 = 58 saat. Günde 2 saat resim baksak 1 ayda biter...


Adamlar senin gibi lamerleri düşünüp editorun sectikleri kismini koymuşlar. Bir tıklayında oyle yorum yapın bari
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Spider_hip 1 ay OverClocK1ng
1 ayın sonunda ben zaten başta baktıklarımı unuturum. Tekrar bakmak gerekir, böyle bir loopa girer çıkamam. En iyisi konuda ki 2 görsele şöyle bir bakıp ufak ufak çıkmak :D
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Mutlak.Sıfır 1 ay OverClocK1ng
Sosyal medya da gereksiz dudak büzen, yaptığı her şeyi paylaşanların fotolarına bakmaktansa sabah akşam bu yıldızı fotolarına bakarım daha hayırlı bir iş yapmış olurum.
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esa, avrupa uzay ajansı ve
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