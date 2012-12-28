6.9mm kalınlığındaki ZTE Grand S Çin'de tanıtıldı





ZTE, önceki gün Çin'in en büyük mobil telefon tasarım merkezi olarak nitelendirilen Shanghai'daki araştırma-geliştirme tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bu gecede aynı zamanda 2012 yılı dizayn ödüllerini sahipleriyle buluşturan firmanın üst düzey tasarım müdürü Hagen Fendler, konuşması sırasında yeni amiral gemi akıllı telefonları Grand S'yi yerli basın mensuplarının beğenisine sundu. Yılın en iyi tasarımı ödülüne layık görülen Grand S ve tasarım ekibi, bir süredir ZTE'nin resmi Sina Weibo hesabı üzerinden çeşitli dökümanlarla gün yüzüne çıkardığı Grand S akıllı telefonuyla kameraların karşısına çıkarak aygıt hakkında bilinmeyen detayları paylaştı.

Uzak doğulu üretici tarafından 0.55mm'lik kalınlığıyla dünyanın en ince dokunmatik paneli olduğu bildirilen 5.0 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü, 443ppi piksel yoğunluğuna sahip bir ekrana sahip olan Grand S'in ön kısmında yalnızca 3.14mm genişliğinde bir ekran çerçevesi yer alıyor. Nubia markası altında geçtiğimiz günlerde resmen duyurulan 7.6mm'lik Z5 ile hemen hemen aynı detaylara sahip olan Grand S'in en önemli farkı, 6.9mm kalınlığındaki yekpare kasası olacak. Çok katmanlı bir yapıya ve parmak izini önleyen mat bir dokuya sahip arka kısmında seramik bir malzeme kullanıldığı tahmin edilen telefonu birçok renk seçeneğiyle edinmek mümkün olacak.

13MP kamera, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM ve 2,500 mAh pilin mevcut olduğu bilinen cihaz, 2,799 yuan, yaklaşık 449$'lık fiyat etiketiyle uluslararası pazara sunulacak. Üreticinin baş tasarımcısı Hagen Fendler, etkinlikte dile getirdiği "Sonraki Apple, Google veya Sony, Çin'den çıkacak." sözüyle ZTE'nin üst düzey akıllı telefon segmentine iddialı bir giriş yaparak dünya genelinde ün yapmış bir marka haline gelmeyi planladığını resmen duyuruyor. Bu hedef doğrultusunda geliştirilen ilk ürünler arasında yer alan Grand S'e dair daha detaylı ve kesin verilerin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Küresel tanıtımı Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı 2013 kapsamında 8 Ocak 2013 gecesi gerçekleştirilecek olan ZTE Grand S'e ait basın görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.





http://e.weibo.com/u/2063264115