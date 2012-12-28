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6.9mm kalınlığındaki ZTE Grand S Çin'de tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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6.9mm kalınlığındaki ZTE Grand S Çin'de tanıtıldı
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ZTE, önceki gün Çin'in en büyük mobil telefon tasarım merkezi olarak nitelendirilen Shanghai'daki araştırma-geliştirme tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bu gecede aynı zamanda 2012 yılı dizayn ödüllerini sahipleriyle buluşturan firmanın üst düzey tasarım müdürü Hagen Fendler, konuşması sırasında yeni amiral gemi akıllı telefonları Grand S'yi yerli basın mensuplarının beğenisine sundu. Yılın en iyi tasarımı ödülüne layık görülen Grand S ve tasarım ekibi, bir süredir ZTE'nin resmi Sina Weibo hesabı üzerinden çeşitli dökümanlarla gün yüzüne çıkardığı Grand S akıllı telefonuyla kameraların karşısına çıkarak aygıt hakkında bilinmeyen detayları paylaştı.
Uzak doğulu üretici tarafından 0.55mm'lik kalınlığıyla dünyanın en ince dokunmatik paneli olduğu bildirilen 5.0 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü, 443ppi piksel yoğunluğuna sahip bir ekrana sahip olan Grand S'in ön kısmında yalnızca 3.14mm genişliğinde bir ekran çerçevesi yer alıyor. Nubia markası altında geçtiğimiz günlerde resmen duyurulan 7.6mm'lik Z5 ile hemen hemen aynı detaylara sahip olan Grand S'in en önemli farkı, 6.9mm kalınlığındaki yekpare kasası olacak. Çok katmanlı bir yapıya ve parmak izini önleyen mat bir dokuya sahip arka kısmında seramik bir malzeme kullanıldığı tahmin edilen telefonu birçok renk seçeneğiyle edinmek mümkün olacak.
13MP kamera, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM ve 2,500 mAh pilin mevcut olduğu bilinen cihaz, 2,799 yuan, yaklaşık 449$'lık fiyat etiketiyle uluslararası pazara sunulacak. Üreticinin baş tasarımcısı Hagen Fendler, etkinlikte dile getirdiği "Sonraki Apple, Google veya Sony, Çin'den çıkacak." sözüyle ZTE'nin üst düzey akıllı telefon segmentine iddialı bir giriş yaparak dünya genelinde ün yapmış bir marka haline gelmeyi planladığını resmen duyuruyor. Bu hedef doğrultusunda geliştirilen ilk ürünler arasında yer alan Grand S'e dair daha detaylı ve kesin verilerin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Küresel tanıtımı Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı 2013 kapsamında 8 Ocak 2013 gecesi gerçekleştirilecek olan ZTE Grand S'e ait basın görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz. 

6.9mm kalınlığındaki ZTE Grand S Çin'de tanıtıldı
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6.9mm kalınlığındaki ZTE Grand S Çin'de tanıtıldı
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6.9mm kalınlığındaki ZTE Grand S Çin'de tanıtıldı
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http://e.weibo.com/u/2063264115 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bellair 6 yıl en beğenilen
yeni telefon şirketleri gerçekten tasarımları çok iyi yapıyor. köklü telefon şirketleri tasarım konusunda onlardan örnek alsa yeni şirketlerde pazarlama stratejileri konusunda dönüp köklü şirketlere baksalar belki rekabet daha çetin olabilir :)
yeni telefon şirketleri gerçekten tasarımları çok iyi yapıyor. köklü telefon şirketleri tasarım konusunda onlardan örnek alsa yeni şirketlerde pazarlama stratej...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
bende 3 hafta içinde çine gitmeyi planlıyorum donanım olarak beni etkilemeyi başardı ama batarya düşündürüyor sizce alınabilirmi yada başka bir öneriniz varmıdır? yaptığım araştırmalara göre qcom s4 pro da a15 e çok yakın bi sistemin altına imza atmış a15i kullanmamasının sebebi ise yüksek enerji tüketimi imiş bu işlemcinin tüketiminin az olduğunu vrsayarsak batarya idare edermi ki ?
1 Yanıt Yanıtla
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tupacamaru 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bende 3 hafta içinde çine gitmeyi planlıyorum donanım olarak beni etkilemeyi başardı ama batarya düşündürüyor sizce alınabilirmi yada başka bir öneriniz varmıdır? yaptığım araştırmalara göre qcom s4 pro da a15 e çok yakın bi sistemin altına imza atmış a15i kullanmamasının sebebi ise yüksek enerji tüketimi imiş bu işlemcinin tüketiminin az olduğunu vrsayarsak batarya idare edermi ki ?

Nubia z5 tek kelime ile harika dünyanın en büyük profesyonel fotoğraf makinaları olan konica minolta lens kullandı bu cihaz bide tasarım harikası
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DH Misafiri 6 yıl
[DHVideo=] CES fuarından bir video sunuldu gayet güzel incelene biliyor .
youtube.com/...
bana kalırsa dışardan çok rahat getirttirilebilir ama hmde internettn sipariş vererek henüz hiç bir sitede yok takip ediyorm cıkmasını bekliyecem.
2 Yanıt Yanıtla
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hancii05 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

[DHVideo=] CES fuarından bir video sunuldu gayet güzel incelene biliyor .

youtube.com/...

bana kalırsa dışardan çok rahat getirttirilebilir ama hmde internettn sipariş vererek henüz hiç bir sitede yok takip ediyorm cıkmasını bekliyecem.

Gerçekten harika olmuş
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sagy 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
[DHVideo=] CES fuarından bir video sunuldu gayet güzel incelene biliyor .
youtube.com/...
bana kalırsa dışardan çok rahat getirttirilebilir ama hmde internettn sipariş vererek henüz hiç bir sitede yok takip ediyorm cıkmasını bekliyecem.

Bu neya adam resmi büyüt mekiçin 5dk ugraşıyor multi toc zayıf galiba :(
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sagy 6 yıl
Bu cihazın video sunu bulamadım arkadaşlar bulan var mı?
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okanreyiz 6 yıl sagy
sagy

Bu cihazın video sunu bulamadım arkadaşlar bulan var mı?

Daha cikmadi galiba videosu fotografida az
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Prequel 6 yıl
tahir40
Çin hükümetinden 20 milyar dolarlık teşviği kapan ZTE Huawei gibi firmalar şahlandı :) Keşke Türkiyede de satılsa. Özellikler süper, kamera lens, sensör de kaliteliyse 10 numara olur. 2500mAh güzel ama fullHD ekran için NoteII gibi 3000mAh pil kullanılabilirdi. 6,7mm değil de 8mm olurdu, ne olacak... Arka kapağın açılıp pil değişimi yapılabilir özellikte mi telefon? Malum akıllı telefonlar için yedek pil taşımak şart...

Note 2 gibi ortalamadan %40 ağır da olsun mu?
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alamut harameyn 6 yıl
Zte z5 ya da zte grand s alıcam çıktığında dizaynı çok iyi
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kımyasal 6 yıl
mcebi001
resimdekiler o koca kasayı hangi cebine sıgdıracak merak ettim doğrusu... 4inç de böyle donanımlar hala göremiyoruz göremeyeceğiz sanırım..

Artık buna alışın.ne zaman 5 inch telefon haberi yapılırsa altında bu yorumlar var.koca telefonu cebe nasıl sığdıracaksınız vs. sanki uzaylı gördünüz,piyasada büyük ekranlara talep var.samsung bu ihtiyacı gördü ve note serisi ile büyük başarı yakaladı ardından diğer firmalarda 5 inch modeller çıkarmaya başladı.
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depeche35 6 yıl
Gelmeyecek de ne demek . İşte kanıtı Heyecanlanmaya başladım
kvkmarket.com/...
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[__Zahid__] 6 yıl depeche35
depeche35

Gelmeyecek de ne demek . İşte kanıtı Heyecanlanmaya başladım



kvkmarket.com/...

valla grandx gibi bi telefon 900tl ise grands 2000+ tl olur.
çünkü grandx s3 mini gibi bişey. s3 mini 900 iken s3 1600 ise grand s in 2000+ tl olacağı yorumunu yapabiliriz. çünkü telefon firmaları fiyat koyarken kaça aldığına bakmaz. millet en fazla nekadar verebilir ona bakar. çinde bu telefon 100$ olsa Türkiye de 1000 tl olurdu rahat.
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venomblood 6 yıl
bünlü markaların ellerindeki teknolojiyi ne kadar ağırdan sunduğunun bi kanıtı bu telefon.müthiş özellikler harika tasarım ve inanılmaz bi incelik ve hiç bi özellik kırpılmamış.demekki isteyince oluyo.çinliler çok iyi ders vermiş korelilere amerikalılara
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tahir40 6 yıl
Çin hükümetinden 20 milyar dolarlık teşviği kapan ZTE Huawei gibi firmalar şahlandı :) Keşke Türkiye'de de satılsa. Özellikler süper, kamera lens, sensör de kaliteliyse 10 numara olur. 2500mAh güzel ama fullHD ekran için NoteII gibi 3000mAh pil kullanılabilirdi. 6,7mm değil de 8mm olurdu, ne olacak... Arka kapağın açılıp pil değişimi yapılabilir özellikte mi telefon? Malum akıllı telefonlar için yedek pil taşımak şart...
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stalker(1979) 6 yıl
Çinliler kaliteyi arttırmaya başladı.Türkiye'ye gelme ihtimalleri var olumsuz olmaya gerek yok. Türkiye'ye gelip gelmemeleri problem değil problem geldikten sonra bakım servis garanti vs hizmetlerini tam olarak verebilecekler mi?
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Ters Adam 6 yıl
KVK getirmesin mümkünse en iyi markayla aynı fiyata satıyor sonra
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Recharged 6 yıl
Tasarım olarak piyasada ki bir çok telefondan iyi gözüküyor.Kameraasıda bana ilgi çekici geldi.Tek sorun cihazın Türkiye pazarında olmayacağı sanırım.
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