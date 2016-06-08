6GB RAM taşıyan OnePlus 3 benchmark testlerine düştü

14 Haziran itibariyle sanal gerçeklik sektörü açısından bir ilk olacak etkinlikle tanıtılması beklenen OnePlus 3 amiral gemi modeli ile ilgili detaylı bilgiler gelmeye devam ediyor. Modelin tasarım ve donanımı az çok netleşirken, 6GB RAM konusu da kesinlik kazandı.

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 3 modelinde 16MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde ise Oxygen OS adındaki özel arayüz çalışıyor.

Akıllı telefonun 3GB ve 4GB LPDDR4 RAM seçenekleri ile geleceği biliniyordu ancak 6GB RAM konusunda kafalar karışıktı. Ortaya çıkan benchmark skorları, 6GB RAM bellek seçeneğinin de tüketicilere sunulacağını gösteriyor. Yani satış esnasında 3 farklı versiyon mevcut olacak.

Ayrıca Bkz.

"OnePlus 3, lansmandan önce satışa sunulacak"

RAM bellek ve depolama kapasitesine göre; 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/64GB kapasite şeklinde seçenekler sunulacak. Bazı kaynaklar 128GB depolama seçeneğinin de 6GB RAM versiyonuna eklenebileceğini ifade ediyor. Özellikle Snapdragon 820 ve 6GB LPDDR4 RAM bellek taşıyan versiyonu, piyasadaki en güçlü cihazlar arasındaki yerini alacak.

OnePlus amiral gemi serisi yekpare alüminyum gövde ve sade tasarım çizgileri ile beğeni topluyordu. OnePlus 3 modeli de bunu aynı şekilde koruyacak. Yeni modelin biraz daha ince bir profile sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 6 Haziran tarihinde, firma 1000 adetlik bir ön sipariş etkinliği de düzenleyecek.