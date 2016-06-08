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6GB RAM taşıyan OnePlus 3 benchmark testlerine düştü

OnePlus firmasının büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi OnePlus 3, geniş çaplı bir versiyon seçeneği ile geliyor. Bunların arasında 6GB RAM versiyonu da yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,7b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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14 Haziran itibariyle sanal gerçeklik sektörü açısından bir ilk olacak etkinlikle tanıtılması beklenen OnePlus 3 amiral gemi modeli ile ilgili detaylı bilgiler gelmeye devam ediyor. Modelin tasarım ve donanımı az çok netleşirken, 6GB RAM konusu da kesinlik kazandı.

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 3 modelinde 16MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde ise Oxygen OS adındaki özel arayüz çalışıyor.

Akıllı telefonun 3GB ve 4GB LPDDR4 RAM seçenekleri ile geleceği biliniyordu ancak 6GB RAM konusunda kafalar karışıktı. Ortaya çıkan benchmark skorları, 6GB RAM bellek seçeneğinin de tüketicilere sunulacağını gösteriyor. Yani satış esnasında 3 farklı versiyon mevcut olacak.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 3, lansmandan önce satışa sunulacak"

RAM bellek ve depolama kapasitesine göre; 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/64GB kapasite şeklinde seçenekler sunulacak. Bazı kaynaklar 128GB depolama seçeneğinin de 6GB RAM versiyonuna eklenebileceğini ifade ediyor. Özellikle Snapdragon 820 ve 6GB LPDDR4 RAM bellek taşıyan versiyonu, piyasadaki en güçlü cihazlar arasındaki yerini alacak.

OnePlus amiral gemi serisi yekpare alüminyum gövde ve sade tasarım çizgileri ile beğeni topluyordu. OnePlus 3 modeli de bunu aynı şekilde koruyacak. Yeni modelin biraz daha ince bir profile sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 6 Haziran tarihinde, firma 1000 adetlik bir ön sipariş etkinliği de düzenleyecek. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/6gb-ram-variant-of-oneplus-3-pops-up-on-gfxbench.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MS4343 3 yıl en beğenilen
telefonda bile 6gb ram gorur olduk....marketinde gelismesi lazim candy crush tarzi oyunlar icin 6gb ram goz boyamaktan baska birsey degil.
Yanıtla +11
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lapatid 3 yıl
ram artıyor ama multitasking ve işlevsellik hala yerinde sayıyor,performans sorunu yaşayan cihazların sayısı çok az zaten.Artık bir akıllı telefon ile yapılabilecek şeylerin artması lazım.
ram artıyor ama multitasking ve işlevsellik hala yerinde sayıyor,performans sorunu yaşayan cihazların sayısı çok az zaten.Artık bir akıllı telefon ile yapılabil...
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WB 3 yıl
6gb ram az gibi, umalim da dar bogaz olusturmasin
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ysuleymany 3 yıl
5,5 inc
3500+ mah pil
Full HD
Sd 820
Kaliteli kamera
Gorilla Glass 4
Amoled
4 GB Ram
Bu sekil olursa super olur.
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gurkanse 3 yıl
BLACK CODE
telefonda bile 6gb ram gorur olduk....marketinde gelismesi lazim candy crush tarzi oyunlar icin 6gb ram goz boyamaktan baska birsey degil.

tonla AA ve AAA oyunlar var.
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Guest-729A1C3F3 3 yıl
Mevzu ram değil, stabil mi? Yazılımını, arayüzünü adam gibi yapmadıktan sonra ne anladım o 6 gb ramden?
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Guest-729A1C3F3 3 yıl gurkanse
gurkanse

BLACK CODE

telefonda bile 6gb ram gorur olduk....marketinde gelismesi lazim candy crush tarzi oyunlar icin 6gb ram goz boyamaktan baska birsey degil.


tonla AA ve AAA oyunlar var.

Ne oynuyorsunuz peki? Öneriniz var mı?
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magicrea 3 yıl
WoXeD
BatuistFanatiklik gibi olmasın android kullanıyorum ama ios 7 bile androidin en iyisinden daha iyi.. ios 8-9u söylemiyorum bile. yıllar öncesinin ios 7si android 5den 6dan daha iyi.. donanımı kullanmak için adam gibi yazılım lazım. androidlerde ram dolunca kasım kasım kasılıyor iphonelarda ram dolmuş dolmamamış gibi bir dert yok.. 6GB ram varda androidde olsa ne olur.
ios çöptür.selametle.

neyin kafası bu arkadaşım. yıl olmuş 2016 ben 4s kullanıyorum. yetmiyor işte ram. 512 ramla ios 7 bile kasıyordu. whatsapp web için mecburi güncelledim telefon kımıldamaz oldu.
hala 4s kullanıyorum ben ayda bir telefon değiştirmem ama ios şöyle iyi böyle iyi diyip, rama ihtiyaç duymuyor demeyin artık.
bir dünya para verdiğiniz iphone 6, 1-2 sene içinde ram sıkıntısı yaşamaya başlayacak. herşey var ram yok. belki şuan bile yaşanıyordur.
4s te 1 gb ram olsaydı ben bu 4s i 2 sene daha kullanırdım. olay bu kadar basit.
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strathmorea 3 yıl
light in th dark
strathmoreaArkadaşlarda ne güzel dile getirmişler, neredeyse 2-3 yıldır aynı konuyu yazıyorum hiç gelişme olmadı marketlerin hali konusunda. Şu anda 2 gb ram li, işlemcisi da snapdragon 800 olan 3 sene önceki herhangi bir telefonun yapacağı iş le günümüz tepe model bir telefonun yaptıkları aynı. O donanımı destekleyen oyun-uygulama olmadıktan sonra artık 6 gb ram, bilmem kaç hızında işlemci neye yarayacak, resmen boşa gidiyor o güç. Bildiğin boşa gidiyor. Gidin açın marketi, 3-4 sene önce çıksa şaşırmayacağınız grafik veya özellikte oyunlar. Artık telefon donanım kısmı doldu taşıyor. Marketler bu haldeyken hiç bir şekilde bir anlam ifade etmemeye başladı.
Hiç de aynı değil.Boşa sallamayın şurada.2 sene öncesinin snapdragon 800 modelinden snapdragon 820 li modele geçtim. SD 800 le kasıntılı oynadığım (daha doğrusu oynayamadığım) oyunlar (dead effect 2,asphalt 8) 5 dk da 80 derece gördüm. Snapdragon 820 de 1 saat oynadım ısınma(50) makul seviyelerde. Güç tüketimi %30 daha az. Snapdragon 820 veya exynos 8890 işlemcili telefon tercih edilmesi imkanı olan için akıllıca. 3 sene rahat götürür.6 gb ramin faydası şimdilik yok. Fakat ilk bilgisayarı 2 Megabayt ramli olan bir nesil olarak ilerde az gelme ihtimali de olduğuna inanıyorum.

Boşa sallamıyorum gördüğümü söylüyorum. telefonların donanımı marketlerdeki uygulamaların en az 3 sene önünde gidiyor. Sony xperia Z2 kullanıyorum 801 işlemcili ve 2 değil de 3 gb ram li bir telefon, marketteki en tepe model oyunlarda sıfır kasmayla oynuyorum. Bir bak bakalım Z2 ne zaman çıkmış? Sallama diyeceğine bunun benim fikrim olduğunu ve çoğu akıllı telefon kullanıcısının aynı fikirde olduğunu bir görebilseydin keşke.
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light in th dark 3 yıl
strathmorea
Arkadaşlarda ne güzel dile getirmişler, neredeyse 2-3 yıldır aynı konuyu yazıyorum hiç gelişme olmadı marketlerin hali konusunda. Şu anda 2 gb ram li, işlemcisi da snapdragon 800 olan 3 sene önceki herhangi bir telefonun yapacağı iş le günümüz tepe model bir telefonun yaptıkları aynı. O donanımı destekleyen oyun-uygulama olmadıktan sonra artık 6 gb ram, bilmem kaç hızında işlemci neye yarayacak, resmen boşa gidiyor o güç. Bildiğin boşa gidiyor. Gidin açın marketi, 3-4 sene önce çıksa şaşırmayacağınız grafik veya özellikte oyunlar. Artık telefon donanım kısmı doldu taşıyor. Marketler bu haldeyken hiç bir şekilde bir anlam ifade etmemeye başladı.

Hiç de aynı değil.Boşa sallamayın şurada.
2 sene öncesinin snapdragon 800 modelinden snapdragon 820 li modele geçtim. SD 800 le kasıntılı oynadığım (daha doğrusu oynayamadığım) oyunlar (dead effect 2,asphalt 8) 5 dk da 80 derece gördüm. Snapdragon 820 de 1 saat oynadım ısınma(50) makul seviyelerde. Güç tüketimi %30 daha az.
Snapdragon 820 veya exynos 8890 işlemcili telefon tercih edilmesi imkanı olan için akıllıca. 3 sene rahat götürür.
6 gb ramin faydası şimdilik yok. Fakat ilk bilgisayarı 2 Megabayt ramli olan bir nesil olarak ilerde az gelme ihtimali de olduğuna inanıyorum.
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Pi 3 yıl
Cok muazzam cihaz yalniz.
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WoXeD 3 yıl
Batuist
Fanatiklik gibi olmasın android kullanıyorum ama ios 7 bile androidin en iyisinden daha iyi.. ios 8-9u söylemiyorum bile. yıllar öncesinin ios 7si android 5den 6dan daha iyi.. donanımı kullanmak için adam gibi yazılım lazım. androidlerde ram dolunca kasım kasım kasılıyor iphonelarda ram dolmuş dolmamamış gibi bir dert yok.. 6GB ram varda androidde olsa ne olur.

ios çöptür.selametle.
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Master_Evil 3 yıl
seneye benim pcyi geçecek akıllı telefonlar ram konusunda
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WoXeD 3 yıl
BLACK CODE
telefonda bile 6gb ram gorur olduk....marketinde gelismesi lazim candy crush tarzi oyunlar icin 6gb ram goz boyamaktan baska birsey degil.

siz cc oynuyosunuz diye herkes onumu oynuyor? grafik yoğun oyunlarda ram bariz performans sağlıyor.siz kullanmıyorsanız almayın ben kullanıyorum,kimsede neden kullanıyorsun neden alıyorsun diyemez demeyede hakkı yok.
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kadirirdem 3 yıl
2 dej daha da güzel olacak
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Patren 3 yıl
kamerası iyi olursa çok satar
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