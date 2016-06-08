6GB RAM taşıyan OnePlus 3 benchmark testlerine düştü

14 Haziran itibariyle sanal gerçeklik sektörü açısından bir ilk olacak etkinlikle tanıtılması beklenen OnePlus 3 amiral gemi modeli ile ilgili detaylı bilgiler gelmeye devam ediyor. Modelin tasarım ve donanımı az çok netleşirken, 6GB RAM konusu da kesinlik kazandı.
5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 3 modelinde 16MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde ise Oxygen OS adındaki özel arayüz çalışıyor.
Akıllı telefonun 3GB ve 4GB LPDDR4 RAM seçenekleri ile geleceği biliniyordu ancak 6GB RAM konusunda kafalar karışıktı. Ortaya çıkan benchmark skorları, 6GB RAM bellek seçeneğinin de tüketicilere sunulacağını gösteriyor. Yani satış esnasında 3 farklı versiyon mevcut olacak.Ayrıca Bkz. "OnePlus 3, lansmandan önce satışa sunulacak"
RAM bellek ve depolama kapasitesine göre; 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/64GB kapasite şeklinde seçenekler sunulacak. Bazı kaynaklar 128GB depolama seçeneğinin de 6GB RAM versiyonuna eklenebileceğini ifade ediyor. Özellikle Snapdragon 820 ve 6GB LPDDR4 RAM bellek taşıyan versiyonu, piyasadaki en güçlü cihazlar arasındaki yerini alacak.
OnePlus amiral gemi serisi yekpare alüminyum gövde ve sade tasarım çizgileri ile beğeni topluyordu. OnePlus 3 modeli de bunu aynı şekilde koruyacak. Yeni modelin biraz daha ince bir profile sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 6 Haziran tarihinde, firma 1000 adetlik bir ön sipariş etkinliği de düzenleyecek.
http://www.androidheadlines.com/2016/06/6gb-ram-variant-of-oneplus-3-pops-up-on-gfxbench.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3500+ mah pil
Full HD
Sd 820
Kaliteli kamera
Gorilla Glass 4
Amoled
4 GB Ram
Bu sekil olursa super olur.
tonla AA ve AAA oyunlar var.
Ne oynuyorsunuz peki? Öneriniz var mı?
neyin kafası bu arkadaşım. yıl olmuş 2016 ben 4s kullanıyorum. yetmiyor işte ram. 512 ramla ios 7 bile kasıyordu. whatsapp web için mecburi güncelledim telefon kımıldamaz oldu.
hala 4s kullanıyorum ben ayda bir telefon değiştirmem ama ios şöyle iyi böyle iyi diyip, rama ihtiyaç duymuyor demeyin artık.
bir dünya para verdiğiniz iphone 6, 1-2 sene içinde ram sıkıntısı yaşamaya başlayacak. herşey var ram yok. belki şuan bile yaşanıyordur.
4s te 1 gb ram olsaydı ben bu 4s i 2 sene daha kullanırdım. olay bu kadar basit.
Boşa sallamıyorum gördüğümü söylüyorum. telefonların donanımı marketlerdeki uygulamaların en az 3 sene önünde gidiyor. Sony xperia Z2 kullanıyorum 801 işlemcili ve 2 değil de 3 gb ram li bir telefon, marketteki en tepe model oyunlarda sıfır kasmayla oynuyorum. Bir bak bakalım Z2 ne zaman çıkmış? Sallama diyeceğine bunun benim fikrim olduğunu ve çoğu akıllı telefon kullanıcısının aynı fikirde olduğunu bir görebilseydin keşke.
Hiç de aynı değil.Boşa sallamayın şurada.
2 sene öncesinin snapdragon 800 modelinden snapdragon 820 li modele geçtim. SD 800 le kasıntılı oynadığım (daha doğrusu oynayamadığım) oyunlar (dead effect 2,asphalt 8) 5 dk da 80 derece gördüm. Snapdragon 820 de 1 saat oynadım ısınma(50) makul seviyelerde. Güç tüketimi %30 daha az.
Snapdragon 820 veya exynos 8890 işlemcili telefon tercih edilmesi imkanı olan için akıllıca. 3 sene rahat götürür.
6 gb ramin faydası şimdilik yok. Fakat ilk bilgisayarı 2 Megabayt ramli olan bir nesil olarak ilerde az gelme ihtimali de olduğuna inanıyorum.
ios çöptür.selametle.
siz cc oynuyosunuz diye herkes onumu oynuyor? grafik yoğun oyunlarda ram bariz performans sağlıyor.siz kullanmıyorsanız almayın ben kullanıyorum,kimsede neden kullanıyorsun neden alıyorsun diyemez demeyede hakkı yok.
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