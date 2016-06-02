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OnePlus 3, lansmandan önce satışa sunulacak

OnePlus modeline herkesten önce sahip olmak istiyorsanız, firma bu imkanı sınırlı sayıda olarak sunacak. Haftaya 1000 adet OnePlus 3 modeli ön satışa çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde amiral gemisi akıllı telefonlarında, lansmandan hemen sonra satışa veya ön satışa sunulduğuna şahit oluyoruz. OnePlus ise, ilginç bir girişimde bulunuyor ve OnePlus 3 modelinin lansmanından önce 1000 adet ilk parti ürünü satışa çıkarıyor.

OnePlus 3, bilindiği üzere 14 Haziran itibariyle tanıtılacak ve sonrasında satışa sunulacak. Firma bu kez, davetiye yerine doğrudan satış yolunu izleyecek. İlk satışlar için 1 milyon adet OnePlus 3 tedariğinin yapıldığı iddia ediliyor.

6 Haziran’da ise firma 1000 adet ilk parti ürünü raflara koyacak. Adeta yetişen alır misali yapılacak satışta, 455$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak lansman sonrasında fiyatın değişebileceği ifade ediliyor. Eğer tüketici, orijinal fiyat ilk fiyattan yüksek olursa siparişten cayma hakkına sahip.

Aslında bu satış biraz ilgi toplama ve talebi görme hamlesi olacak. Henüz hangi özellikleri taşıdığı resmi olarak bilinmeyen modeli kimlerin alacağı bilinmiyor. Yine de OnePlus, Çin’de kendisini kanıtlamış bir firma ve muhtemelen ilk dakikalarda tüm stoklar tükenecektir. İlk partinin sevkiyatı ise 14 Haziran tarihinde başlayacak.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olacağı düşünülen modele, Snapdragon 820 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/128GB kapasite şeklinde seçenekler sunacak modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. İlk parti satışta hangi versiyonun olacağı da belli değil ancak başlangıç fiyatı için 425$ koşuluyordu. Muhtemelen orta versiyon olabilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-to-hold-flash-sale-on-June-6th-1000-OnePlus-3-units-to-be-sold-for-455-not-final-price_id81777 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Yabanci kaynaklar
3gb ram 32gb rom versiyonu icin 325-350 dolar arasi fiyat olacak diyorlar.
zaten 10 gun icinde dogru bilgiye ulasariz.
Bakalim ne olacak
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Barni Moloztaş 3 yıl
Güzelmiş
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Master_Evil 3 yıl
iyice sapıttılar, reklam için yapıyorlar bunu millet de bişey sanıyor
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teknokaptan 3 yıl
oneplus 3 almak isteyenler youtube teknokaptan facebook tekno siparis grubuna katilabilirsiniz
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kucukyenici 3 yıl
V4LKyR

Bu ne artisliktir? OnePlusa bak, 2 telefon çıkardı diye böyle davetiye ile satın almalar, ilk 1000 adetlik partiyi satışa sunma, kasıntı salak saçma işler falan.CÜRMÜN NE OLUM? Kimdir bu OnePlus, ne iş yapar? Bu dünyada neye yarar?İnsanların böyle boş beleş, artist bir firmayı bu denli yüceltmesi üzücü bir şey... OnePlus ile OnePlus 2nin ne kadar uyduruk cihazlar olduğu malum. Adamlar da akıllı tabi, mükemmel reklamlarını yapıyorlar, sanki tüm dünya OnePlus alabilmek için kendini yırtıyor. Yiğidi öldür hakkını yeme.


Oneplus 2'nin uyduruk bir cihaz olduğunu nereden çıkarttın? (Davetiye gibi satış stratejisini ben de beğenmemiştim.)
Geçen sene satın aldığımda piyasadaki en yüksek donanımlı cihazlardan birisiydi ve bilinen "büyük" markaların yarı fiyatınaydı (4 Gb. Ram / 64 Gb. Rom). Hâli hazırda kullanıyorum ve memnunum.
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kucukyenici 3 yıl
Daha önceki haberlerde batarya 3.000 mAh olarak gözüküyordu. Oppomart'ta 3.650 mAh olarak belirtilmiş. Aksi takdirde hayal kırıklığı olurdu. Çünkü Oneplus 2 modeli 3.300 mAh olarak piyasaya çıkmıştı. Geriye gidişler her zaman insanı soğutur! :-)
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V4LKyR 3 yıl
Bu ne artisliktir? OnePlus'a bak, 2 telefon çıkardı diye böyle davetiye ile satın almalar, ilk 1000 adetlik partiyi satışa sunma, kasıntı salak saçma işler falan.
CÜRMÜN NE OLUM? Kimdir bu OnePlus, ne iş yapar? Bu dünyada neye yarar?
İnsanların böyle boş beleş, artist bir firmayı bu denli yüceltmesi üzücü bir şey... OnePlus ile OnePlus 2'nin ne kadar uyduruk cihazlar olduğu malum. Adamlar da akıllı tabi, mükemmel reklamlarını yapıyorlar, sanki tüm dünya OnePlus alabilmek için kendini yırtıyor. Yiğidi öldür hakkını yeme.
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WoXeD 3 yıl
wolf silver
Ya şu Çinliler biraz tutuldu mu hemen kendilerini ağırdan satmaya kalkıyorlar.. İlk 1000 adet nedir? Sür piyasaya 500 bin tane. Bunları üretecek firmami yok? Ver parasını onlar üretir.. Ama kalkıpta 1000 tane satma saçmalığı nedir? HA BUNLARI TÜKETİCİLERİ DÜŞÜNÜYORSANİZ YAPIN. yoksa bunları piyasaya süreceksin bunları almaya kim yetişecek? Kime yetecek? Sen 400 dolar diyorsun bunlar karaborsaya 600 dolardan satmaya kalkar. Xaomi Mİ5 te örnekleri var.. Ayrıca ilk başlarda bunlar fiyatına göre uygun telefonlar üretiyordu ama şimdi 400 dolarlar havada uçuşuyor..

oneplus one ın 64gb olanını 350 dolardan almıştım.şuan 128gb olanı 420 dolar seviyesinde olacaktır.yani ben fiyatta bi artış gözlemleyemiyorum.Ama kura bakarak oneplus one ı 700 liraya almıştım, 3. modeli 1500 liraya alacağım. esas bizim paramıza değer kaybettirenler suçlu.biz fakirleşiyoruz diye adam indirimmi yapacak?
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WoXeD 3 yıl
görmeye gerek yok.satınal butonu nerde? :) bide tek modelmi çıkacakki ilk parti? 128gb-6gbramli olanından sar bi tane.paypal gitmeden alabileydik iyiyyydi....
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kadirirdem 3 yıl
Güzel cihaz olmuş mi5 le beraber birde tr ye gelseler
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wolf silver 3 yıl
Ya şu Çinliler biraz tutuldu mu hemen kendilerini ağırdan satmaya kalkıyorlar.. İlk 1000 adet nedir? Sür piyasaya 500 bin tane. Bunları üretecek firmami yok? Ver parasını onlar üretir.. Ama kalkıpta 1000 tane satma saçmalığı nedir? HA BUNLARI TÜKETİCİLERİ DÜŞÜNÜYORSANİZ YAPIN. yoksa bunları piyasaya süreceksin bunları almaya kim yetişecek? Kime yetecek? Sen 400 dolar diyorsun bunlar karaborsaya 600 dolardan satmaya kalkar. Xaomi Mİ5 te örnekleri var.. Ayrıca ilk başlarda bunlar fiyatına göre uygun telefonlar üretiyordu ama şimdi 400 dolarlar havada uçuşuyor..
1 Yanıt Yanıtla +1
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ozkn_s 3 yıl wolf silver
wolf silver

Ya şu Çinliler biraz tutuldu mu hemen kendilerini ağırdan satmaya kalkıyorlar.. İlk 1000 adet nedir? Sür piyasaya 500 bin tane. Bunları üretecek firmami yok? Ver parasını onlar üretir.. Ama kalkıpta 1000 tane satma saçmalığı nedir? HA BUNLARI TÜKETİCİLERİ DÜŞÜNÜYORSANİZ YAPIN. yoksa bunları piyasaya süreceksin bunları almaya kim yetişecek? Kime yetecek? Sen 400 dolar diyorsun bunlar karaborsaya 600 dolardan satmaya kalkar. Xaomi Mİ5 te örnekleri var.. Ayrıca ilk başlarda bunlar fiyatına göre uygun telefonlar üretiyordu ama şimdi 400 dolarlar havada uçuşuyor..

Simdi kardesim hakli oldugun taraflar var
diger tarafta da kapitalist sistem var.
Kapitalist sistemin ranta dayali duzeni olur.
Ama siyrilmak basit.
Baska haberde yazmistim ordan alintiladim asagidaki yaziyi

Son olarak her yerde ayni terane
Ne zaman asya markasi bir telefon uretse efendim neymis o fiyatlar hayalmis
Neymis soylenen fiyatin cok cok ustundeymis...
Hatta neredeyse 2 kati diyenler bile var.
Bu gibi sacmaliklara inanmayin.
Kapitalist mantigi anlayin biraz.hemen sahip olmak istersen bedeline katlanirsin.bu extra fiyatlara ragmen kardasin aslinda ama konumuz o degil .Isin asli biraz sabretmekten geciyor.cok degil 45-70 gun beklerseniz nerdeyse cikis fiyatina bu telefonlara sahip olabilirsiniz.ben beklemem diyenlere yapacak birsey yok.

Laf kalabaligi yapma ornek goster birader
diyenlere
.....iste ornek
Xiaomi mi5 cikis fiyati
3gb ram 32gb rom icin 300 dolar
3gb ram 64gb rom icin 340 dolar
mart ayinin ilk haftasi on siparise cikti 15 -20 martta da marketlere dusmustur. O zaman market fiyatlari
3gb ram 32gb rom versiyonu 400 dolar
3gb ram 64gb rom versiyonu 480 dolar
Ortalama 100-140 dolar fark var her iki modelde de .
az para degil sonucta 300-400 tl eder

Peki simdi durum ne
Mart 15 - 1 haziran 75 gun sonra
Xiaomi mi5 3gb ram 32gb rom 309 dolardan
Xiaomi mi5 3gb ram 64gb rom 350 dolardan
Satista
gordugunuz gibi neredeyse cikis fiyati
Biraz sabrederseniz karsiligini alirsiniz
oppomart.com/...
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