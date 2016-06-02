OnePlus 3, lansmandan önce satışa sunulacak

Genelde amiral gemisi akıllı telefonlarında, lansmandan hemen sonra satışa veya ön satışa sunulduğuna şahit oluyoruz. OnePlus ise, ilginç bir girişimde bulunuyor ve OnePlus 3 modelinin lansmanından önce 1000 adet ilk parti ürünü satışa çıkarıyor.

OnePlus 3, bilindiği üzere 14 Haziran itibariyle tanıtılacak ve sonrasında satışa sunulacak. Firma bu kez, davetiye yerine doğrudan satış yolunu izleyecek. İlk satışlar için 1 milyon adet OnePlus 3 tedariğinin yapıldığı iddia ediliyor.

6 Haziran’da ise firma 1000 adet ilk parti ürünü raflara koyacak. Adeta yetişen alır misali yapılacak satışta, 455$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak lansman sonrasında fiyatın değişebileceği ifade ediliyor. Eğer tüketici, orijinal fiyat ilk fiyattan yüksek olursa siparişten cayma hakkına sahip.

Aslında bu satış biraz ilgi toplama ve talebi görme hamlesi olacak. Henüz hangi özellikleri taşıdığı resmi olarak bilinmeyen modeli kimlerin alacağı bilinmiyor. Yine de OnePlus, Çin’de kendisini kanıtlamış bir firma ve muhtemelen ilk dakikalarda tüm stoklar tükenecektir. İlk partinin sevkiyatı ise 14 Haziran tarihinde başlayacak.

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5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olacağı düşünülen modele, Snapdragon 820 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/128GB kapasite şeklinde seçenekler sunacak modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. İlk parti satışta hangi versiyonun olacağı da belli değil ancak başlangıç fiyatı için 425$ koşuluyordu. Muhtemelen orta versiyon olabilir.