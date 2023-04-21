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    Çin, 6G teknolojilerinde 100Gbps kablosuz aktarım hızına ulaştı

    6G teknolojilerinde gaza basan Çin rekor kırmaya başladı. Kablosuz aktarım testlerinde 100Gbps gibi rekor bir seviyeye ulaşıldı. Fiber aktarımları ile arasındaki fark azaldı.
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    Henüz 4G LTE teknolojilerinin bile ulaşmadığı yerler varken ve 5G teknolojileri daha emekleme aşamasındayken 6G çalışmaları çoktan başladı. Hükümetler yarışta öne geçebilmek için var gücüyle yatırım yapıyor.

    Çin’den 6G rekoru

    ABD’nin tüm engellemelerine rağmen 5G konusunda liderliğini koruyan Çin, 6G teknolojilerine de hızlı başladı. Erken yapılan yatırımların karşılığını almaya başlayan Çinli organizasyonlar kablosuz aktarım hızında rekor kırıyor.

    No.25 adındaki bir enstitü tarafından yapılan 6G testlerinde kablosuz olarak 100Gbps aktarım hızlarına ulaşıldı ve rekor kırıldı. Terahertz seviyesinde kırılan bu rekor fiber üzerinden yapılan aktarımlara yaklaşmış durumda. Enstitü çoklu sinyal yansıtma modları ve gelişmiş antenlerle bu seviyeye ulaşmış.

    Rekor hızlar pek çok alanda gelişmeleri de destekleyecek. Kısa mesafe geniş bant aktarımları ve uzay keşif araçları arasında yüksek hızlı veri transferi gibi projeler sayesinde derin uzay keşifleri, yeni uzay araçlarının geliştirilmesi gibi pek çok şey mümkün olacak.

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    Faydalıİnsan 15 saat önce

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    emrahmt 1 gün önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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