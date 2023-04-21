Çin, 6G teknolojilerinde 100Gbps kablosuz aktarım hızına ulaştı

Çin’den 6G rekoru
ABD’nin tüm engellemelerine rağmen 5G konusunda liderliğini koruyan Çin, 6G teknolojilerine de hızlı başladı. Erken yapılan yatırımların karşılığını almaya başlayan Çinli organizasyonlar kablosuz aktarım hızında rekor kırıyor.
No.25 adındaki bir enstitü tarafından yapılan 6G testlerinde kablosuz olarak 100Gbps aktarım hızlarına ulaşıldı ve rekor kırıldı. Terahertz seviyesinde kırılan bu rekor fiber üzerinden yapılan aktarımlara yaklaşmış durumda. Enstitü çoklu sinyal yansıtma modları ve gelişmiş antenlerle bu seviyeye ulaşmış.
Rekor hızlar pek çok alanda gelişmeleri de destekleyecek. Kısa mesafe geniş bant aktarımları ve uzay keşif araçları arasında yüksek hızlı veri transferi gibi projeler sayesinde derin uzay keşifleri, yeni uzay araçlarının geliştirilmesi gibi pek çok şey mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)