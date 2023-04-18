Huawei Enjoy 60X dev bataryası ile tanıtıldı

Huawei Enjoy 60X akıllı telefon modeli dev bataryasının yanı sıra hızlı şarj ve tersine hızlı şarj gibi avantajlarla segmentinde iddialı olmaya çalışacak. Huawei Enjoy 60X neler sunuyor gelin yakından bakalım.

Huawei Enjoy 60X özellikleri ve fiyatı

6.95 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran

Snapdragon 680 yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB/512GB depolama

50MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

7000mAh batarya

22.5W hızlı şarj

250$ başlangıç

Huawei Enjoy 60X ilk kez canlı görüntülendi: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Huawei Enjoy 60X akıllı telefon modeli özellikle 7000mAh bataryası ile telefonu sürekli şarj etmek istemeyen tüketicilere 2 güne varan kullanım sunabiliyor. 512GB varyantında kablo ile 22.5W tersine hızlı şarj gibi önemli bir avantajı da mevcut. Ekranda 90Hz tazeleme hızı yer alırken 270Hz dokunmatik tarama hızı sunuluyor. Fiyatların Çin dışında bir miktar daha yüksek olacağını belirtmek gerek.

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Huawei Enjoy 60X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı