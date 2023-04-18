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    Huawei Enjoy 60X dev bataryası ile tanıtıldı

    Huawei Enjoy 60X akıllı telefon modelinde hızlı tersine şarj sunan dev bir batarya, dev bir ekran, 50MP ana sensör, hızlı şarj, 512GB depolama gibi özellikler yer alıyor.
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    Huawei Enjoy 60X
    Huawei Enjoy 60X akıllı telefon modeli dev bataryasının yanı sıra hızlı şarj ve tersine hızlı şarj gibi avantajlarla segmentinde iddialı olmaya çalışacak. Huawei Enjoy 60X neler sunuyor gelin yakından bakalım.

    Huawei Enjoy 60X özellikleri ve fiyatı

    • 6.95 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB/256GB/512GB depolama
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 7000mAh batarya
    • 22.5W hızlı şarj
    • 250$ başlangıç

    Huawei Enjoy 60X akıllı telefon modeli özellikle 7000mAh bataryası ile telefonu sürekli şarj etmek istemeyen tüketicilere 2 güne varan kullanım sunabiliyor. 512GB varyantında kablo ile 22.5W tersine hızlı şarj gibi önemli bir avantajı da mevcut. Ekranda 90Hz tazeleme hızı yer alırken 270Hz dokunmatik tarama hızı sunuluyor. Fiyatların Çin dışında bir miktar daha yüksek olacağını belirtmek gerek.

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