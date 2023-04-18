Huawei Enjoy 60X dev bataryası ile tanıtıldı

Huawei Enjoy 60X özellikleri ve fiyatı
- 6.95 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB/256GB/512GB depolama
- 50MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 7000mAh batarya
- 22.5W hızlı şarj
- 250$ başlangıç
Huawei Enjoy 60X akıllı telefon modeli özellikle 7000mAh bataryası ile telefonu sürekli şarj etmek istemeyen tüketicilere 2 güne varan kullanım sunabiliyor. 512GB varyantında kablo ile 22.5W tersine hızlı şarj gibi önemli bir avantajı da mevcut. Ekranda 90Hz tazeleme hızı yer alırken 270Hz dokunmatik tarama hızı sunuluyor. Fiyatların Çin dışında bir miktar daha yüksek olacağını belirtmek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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