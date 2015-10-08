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6tag'a "16:9" fotoğraf yükleme desteği geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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6tag'a
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, 5.8 sürümüne güncellendi.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan yeni sürümüyle başlıkta da belirttiğimiz üzere 16:9 fotoğraf yükleme desteğini kazandı. Bu sayede kare olmayan fotoğrafların yüklenmesine imkan tanıyan uygulama, ayrıca video yükleme sürecini de eskiye oranla daha hızlı gerçekleştirmeye başladı.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

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j&j 4 yıl
Yoo ben bayadır direk 16:9 resim yukleyebiliyorum.. soyle bişey var,6tagda resim yuklediğim gibi 16:9 çıkıyor,ama instagram betada kare çıkıyor aynı resim.. Kenarlara beyazlık ekleyip resmi 16:9a çevirecek olsa instagram betada da kare değil 16:9 olarak çıkardı kenarında beyazlıklarla
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yunusemresa 4 yıl
Uygulama da her zaman 16:9 fotoğraf eklenebiliyordu zaten, yanlış bilgi.
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JessicaCornish 4 yıl yunusemresa
Kenarlara beyazlik koyup yapıyordu bunu
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