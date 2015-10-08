6tag'a "16:9" fotoğraf yükleme desteği geldi

Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, 5.8 sürümüne güncellendi.





Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan yeni sürümüyle başlıkta da belirttiğimiz üzere 16:9 fotoğraf yükleme desteğini kazandı. Bu sayede kare olmayan fotoğrafların yüklenmesine imkan tanıyan uygulama, ayrıca video yükleme sürecini de eskiye oranla daha hızlı gerçekleştirmeye başladı.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.