Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6tag'ın arayüzü yenilendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
978
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
6tag'ın arayüzü yenilendi
 
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, 5.5 sürümüne güncellendi.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan son sürümüyle tasarımsal olarak yenilendi ve Windows 10'a adapte edildi. Bu sayede daha şık görünen uygulama, ayrıca uygulama barı üzerindeki kamera butonu üzerine basılı tutulmasıyla dosya seçimi yapabiliyor ve dahili arama süreci açısından ciddi geliştirmeler alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/6tag-gets-new-windows-10-inspired-design-and-more-version-55 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xe17 4 yıl
Symbian kullanırken de böyle uygulamalar kullanıyorduk, Nokia'nın kaderi bu galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
johnny_bravo_ 4 yıl
windows phone kullanırken çok seviyordum bu uygulamayı şimdi androide geçtim orjinal instagram'dan bile daha güzel bence :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Suya, toza ve darbeye dayanıklı taşınabilir disk testte "Silicon Power Armor A65 inceleme videosu" 4 yıl Cydia Impactor ile Fabrika Ayarlarına Dönüş Yapın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim