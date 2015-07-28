6tag'ın arayüzü yenilendi

Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, 5.5 sürümüne güncellendi.





Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan son sürümüyle tasarımsal olarak yenilendi ve Windows 10'a adapte edildi. Bu sayede daha şık görünen uygulama, ayrıca uygulama barı üzerindeki kamera butonu üzerine basılı tutulmasıyla dosya seçimi yapabiliyor ve dahili arama süreci açısından ciddi geliştirmeler alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/6tag-gets-new-windows-10-inspired-design-and-more-version-55