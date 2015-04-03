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6tag'ın fotoğraf kalitesi arttırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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6tag'ın fotoğraf kalitesi arttırıldı
 
Rudy Huyn tarafından hazırlanan alternatif Instagram istemcisi 6tag, kısa zaman içerisinde bir güncelleme daha alarak 4.1 sürümüne yükseltildi.
Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 4.0 güncellemesiyle söz verilen yeni Slumber, Crema, Ludwig, Aden ve Perpetua isimli fotoğraf filtrelerine ve filtrelerin seviyesini ayarlama seçeneğine kavuşmuş, 4.0.2 kodlu güncellemesiyle ise Lumia 435, 530, 532 ve 535 akıllı telefon modellerinde de destek vermeye başladı. Yayınlanan 4.1 sürümüyle ise 6tag kullanılarak Instagram'a yüklenen fotoğrafların kalitesi gözle görülür şekilde arttırıldı. Bunun yanında uygulamın arayüzü "phablet" olarak tabir edilen büyük ekranlı cihazlara uyum sağlamaya başladı ve ana ekran tasarımı geliştirildi.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın mevcut sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/6tag-updated-41-phablet-ui-increased-image-quality Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jumuu 4 yıl
W10 için bu adamdan destek alsalar, 2 ay sonra tam sürüm olarak çıkar. O derece bi adam rudy
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