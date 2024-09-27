Samsung Galaxy Tab S10 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı

- 💰 Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Türkiye fiyatı
- 💰 Samsung Galaxy Tab S10 Plus Türkiye fiyatı
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra özellikleri
- Samsung Galaxy Tab S10 Plus özellikleri
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💰 Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Türkiye fiyatı
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi) 512 GB: 44.999 TL
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi) 1 TB: 54.999 TL
💰 Samsung Galaxy Tab S10 Plus Türkiye fiyatı
- Galaxy Tab S10 Plus (Wi-Fi) 256 GB: 33.999 TL
- Galaxy Tab S10 Plus (Wi-Fi) 512 GB: 40.999 TL
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra özellikleri
- Ekran: 14.6 inç, 1848x2960, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (+microSD)
- Arka kamera: 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP f/2.2 (geniş) + 12MP f/2.4 (ultra geniş)
- Batarya: 11200 mAh, 45W
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.3
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Boyut ve ağırlık: 326.4 x 208.6 x 5.4mm, 718 g
Samsung Galaxy Tab S10 Plus özellikleri
- Ekran: 12.4 inç, 1752x2800, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB (+microSD)
- Arka kamera: 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 10090 mAh, 45W
- Bağlantı: WiFi 6e, Bluetooth 5.3
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Boyut ve ağırlık: 285.4 x 185.4 x 5.6mm, 571 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu