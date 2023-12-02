A101 marketlerde akıllı televizyonlar, akıllı saat ve ANC kulaklık var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı saate ve tam kablosuz kulaklığa ve üç tekerlekli elektrikli moped modeline kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

7 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

7 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 55 inçlik QLED 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB, 1GB RAM, 8GB depolama, Android TV gibi özellikleri olan model 16999TL. Alternatif olarak 58 inçlik Ultra HD ekran ve Android TV işletim sistemi olan model ise 13999TL.

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Diğer taraftan QCY markasına ait 1.65 inçlik ekran, sağlık değerleri takibi, 15 güne kadar pil ömrü gibi özellikleri olan GTC akıllı saat modeli 599TL iken aktif gürültü engelleme sunan QCY T13 tam kablosuz kulaklık ise 479TL olarak satılacak.

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