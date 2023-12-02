A101 marketlerde akıllı televizyonlar, akıllı saat ve ANC kulaklık var

7 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri
7 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 55 inçlik QLED 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB, 1GB RAM, 8GB depolama, Android TV gibi özellikleri olan model 16999TL. Alternatif olarak 58 inçlik Ultra HD ekran ve Android TV işletim sistemi olan model ise 13999TL.
Diğer taraftan QCY markasına ait 1.65 inçlik ekran, sağlık değerleri takibi, 15 güne kadar pil ömrü gibi özellikleri olan GTC akıllı saat modeli 599TL iken aktif gürültü engelleme sunan QCY T13 tam kablosuz kulaklık ise 479TL olarak satılacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.