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    Anlık Bildirim

    A101 marketlerde akıllı televizyonlar, akıllı saat ve ANC kulaklık var

    7 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar, QCY markasına ait akıllı saat ve tam kablosuz kulaklık modelleri satılacak.
    7 Aralık A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 perakende gıda marketlerinde akıllı televizyonlardan akıllı saate ve tam kablosuz kulaklığa ve üç tekerlekli elektrikli moped modeline kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

    7 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

    7 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 55 inçlik QLED 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB, 1GB RAM, 8GB depolama, Android TV gibi özellikleri olan model 16999TL. Alternatif olarak 58 inçlik Ultra HD ekran ve Android TV işletim sistemi olan model ise 13999TL.

    Diğer taraftan QCY markasına ait 1.65 inçlik ekran, sağlık değerleri takibi, 15 güne kadar pil ömrü gibi özellikleri olan GTC akıllı saat modeli 599TL iken aktif gürültü engelleme sunan QCY T13 tam kablosuz kulaklık ise 479TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    ıssız acun kaldı mı ne demek alt kata su sızması kiracı mı öder sürekli iddaa tutturan adam mediamarkt uk din dersi kaçıncı sınıfta başlıyor

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